إلغاء مباراتي منتخب الشباب أمام سورية.. وماينديرسما راض عن المعسكر التركي

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

علمت " الغد"، أن اتحاد كرة القدم قرر إلغاء المباراتين الوديتين لمنتخب الشباب مع نظيره المنتخب السوري، اللتين كانتا مقررتين في عمان اليوم وبعد غد، بسبب الأحوال الجوية التي تعيشها المنطقة حاليا، حيث عاد لاعبو منتخب الشباب لكرة القدم الى فرقهم، تحضيرا للمشاركة في منافسات الدوري الذي ينطلق الأسبوع المقبل.



وكان المنتخب قد أقام معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية، استمر عشرة أيام، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وخاض 3 مباريات ودية، خسر في الأولى أمام نظيره المنتخب التركي بنتيجة 3-0، وفاز في الثانية على فريق شاختار الأوكراني 2-1، وتغلب في التجربة الودية الثالثة على نظيره المنتخب العراقي بهدفين نظيفين بإمضاء إبراهيم صبرة وعودة الفاخوري.



وأكد المدير الفني للمنتخب، الهولندي بيتر ماينديرسما، أن المعسكر حقق الفائدة الفنية المرجوة منه، وخرج بالعديد من النقاط الإيجابية، مع ارتفاع مستوى الانسجام بين اللاعبين والانضباط التكتيكي، إلى جانب ما أظهره الفريق من التزام وتطبيق تعليمات الجهاز الفني.



وعبر ماينديرسما، في تصريح في لـ"الغد"، عن رضاه التام من المعسكر، قياسا بالمكتسبات الفنية والبدنية من خلال خوض ثلاثة لقاءات على سوية عالية، إلى جانب تواجد أسماء جديدة مع الفريق، والحرص إلى إشراك جميع اللاعبين خلال المواجهات، للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.



وضمت قائمة اللاعبين خلال المعسكر كلا من سلامة سلمان، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، إبراهيم صبرة، محمد أبو السكر، نور الدين ياسين، محمد أحمد، صالح فريج، مؤمن الساكت، محمود ذيب، ينال المحمود، أيهم السمامرة، عمر مرار، يوسف المقابلة، عبد القادر العالم، أمين أبو خليفة، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، محمد البيطار، عبد الرحمن الزغايبة وعبد الرحمن الخضور.



ويتطلع اتحاد الكرة، من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 عاما، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للفريق، للمضي قدما في الاستحقاقات المقبلة، وأهمها التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، والمؤهلة إلى كأس العالم، علما أن المشاركة الماضية للمنتخب الوطني أفضت عن خروجه من الدور ربع النهائي على يد اليابان خلال شهر آذار (مارس) الماضي.



وكان منتخب الشباب، خاض معسكرا تدريبيا في مدينة أنطاليا التركية العام الماضي، لعب من خلاله 3 مباريات ودية، إذ فاز على أنطاليا سبور بنتيجة 4-1، وتغلب على ألانيا سبور 2-1، فيما تعادل مع ألانيا سبور تحت 23 عاما بهدفين لمثلهما، واستضاف نظيره المنتخب اللبناني في مباراتين، حقق فيهما الفوز بالنتيجة نفسها (2-1).



وتبقى الفرصة متاحة أمام اللاعبين الذين يثبتون حضورهم في منافسات الدوري، لتمثيل المنتخب في الفترة المقبلة، خصوصا وأن الجهاز الفني يحرص على متابعة مباريات الدوري ومراقبة اللاعبين لتعزيز صفوف المنتخب بأوراق جديدة تعطي إضافة فنية للمنتخب في الجانبين الدفاعي والهجومي.