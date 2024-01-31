غلة وفيرة من الميداليات الملونة للأردن في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبية، غلة وفيرة من الميداليات الملونة، بحصده لـ 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، وذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية والمقامة في الشارقة بالإمارات.
وجاءت الميداليات عبر كل من :أحمد الهندي، ذهبية دفع الكرة الحديدية، لمسافة (11.22) متر لفئة F34 وأبي أسعد ذهبية دفع الكرة الحديدية، 10.29 متر لفئة F55 ونبيل مقابلة، ذهبية سباق 1500 متر بزمن 4.24 دقيقة لفئة T12 ومحمد جلهم فضية سباق 1500 متر، بزمن 4.36 دقيقة لفئة T13 وأنس عنانزة، برونزية دفع الكرة الحديدية لمسافة 6.27 متر، لفئة T32.
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