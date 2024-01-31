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غلة وفيرة من الميداليات الملونة للأردن في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية

1/31/2024 11:30:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - حقق المنتخب الوطني لألعاب القوى البارالمبية، غلة وفيرة من الميداليات الملونة، بحصده لـ 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، وذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية والمقامة في الشارقة بالإمارات.
وجاءت الميداليات عبر كل من :أحمد الهندي، ذهبية دفع الكرة الحديدية، لمسافة (11.22) متر لفئة F34 وأبي أسعد ذهبية دفع الكرة الحديدية، 10.29 متر لفئة F55 ونبيل مقابلة، ذهبية سباق 1500 متر بزمن 4.24 دقيقة لفئة T12 ومحمد جلهم فضية سباق 1500 متر، بزمن 4.36 دقيقة لفئة T13 وأنس عنانزة، برونزية دفع الكرة الحديدية لمسافة 6.27 متر، لفئة T32.

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