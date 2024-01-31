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الفيصلي يتعاقد مع الكاميروني وانجا

1/31/2024 11:30:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أتم مجلس إدراة النادي الفيصلي اليوم إجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني رونالد وانجا لينضم لصفوف الفريق في مرحلة الإياب، وينص العقد مع اللاعب على امتلاك النادي أحقية التجديد له لموسم إضافي في حال استمر في دوري المحترفين الأردني.
وسبق لوانجا أن أحترف في فريق السلط ونال لقب هداف الدوري.

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