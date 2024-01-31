الفيصلي يتعاقد مع الكاميروني وانجا
التاريخ
1/31/2024 11:30:08 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أتم مجلس إدراة النادي الفيصلي اليوم إجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني
رونالد وانجا لينضم لصفوف الفريق في مرحلة الإياب، وينص العقد مع اللاعب على امتلاك النادي
أحقية التجديد له لموسم إضافي في حال استمر في دوري المحترفين الأردني.
وسبق لوانجا أن أحترف في فريق السلط ونال لقب
هداف الدوري.
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