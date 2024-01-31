مدرب يقتل حَكَمَة لإخفاء علاقته بها



ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على المدرب القاتل، بعد أن اكتشفت جثة الشابة كيزيا هنكه (19 عاماً) في إحدى الغابات في مقاطعة ساكسوني الألمانية، العام الفائت.

وكان الإثنان قد تعارفا بسبب اهتمامها المشترك بكرة القدم، واتفقا على حضور مباراة خارج المنطقة، ولكن المدرب عاد وحيداً في حينه وبرر ذلك بأن هنكه أرادت النزول في محطة على طريق العودة ولم يرها بعدها. وفي الوقائع تبيّن لاحقاً ان الاثنين أقاما علاقة قبل أن يطعنها المدرب المتزوج 32 طعنة ويلقي بجثتها في الغابة.



كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 6 آلاف يورو إضافية لقاء مراسم الجنازة التي اقيمت للشابة المغدورة. -وكالات











