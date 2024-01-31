Thursday, 01 February 2024 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب يقتل حَكَمَة لإخفاء علاقته بها

1/31/2024 11:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حكمت محكمة ألمانية على مدرب فريق كرة قدم محلي (يدعى تينو ب.) بالسجن مدى الحياة، ودفع مبلغ 40 الف يورو كتعويض، بعد أن أقدم على طعن حَكَمَة شابة اكثر من 30 مرة، لاخفاء العلاقة الحميمة التي كان يقيمها معها.


ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على المدرب القاتل، بعد أن اكتشفت جثة الشابة كيزيا هنكه (19 عاماً) في إحدى الغابات في مقاطعة ساكسوني الألمانية، العام الفائت.

وكان الإثنان قد تعارفا بسبب اهتمامها المشترك بكرة القدم، واتفقا على حضور مباراة خارج المنطقة، ولكن المدرب عاد وحيداً في حينه وبرر ذلك بأن هنكه أرادت النزول في محطة على طريق العودة ولم يرها بعدها. وفي الوقائع تبيّن لاحقاً ان الاثنين أقاما علاقة قبل أن يطعنها المدرب المتزوج 32 طعنة ويلقي بجثتها في الغابة.

كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 6 آلاف يورو إضافية لقاء مراسم الجنازة التي اقيمت للشابة المغدورة. -وكالات






MENAFN31012024000072011014ID1107794604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث