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منتخب كرة القدم الإلكترونية يبدأ مشاركته في كأس آسيا غدا

1/31/2024 11:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - يبدأ المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، مساء غد الخميس ، مشاركته الأولى في بطولة كأس آسيا الإلكترونية 2023.
وتنطلق منافسات بطولة كأس آسيا الإلكترونية غدا الخميس، حيث تقام النسخة الحالية على هامش البطولة القارية 2023 في الدوحة، فيما تضم مجموعة المنتخب ذات الفرق التي حلت بمجموعة النشامى في النهائيات الآسيوية: كوريا الجنوبية، البحرين، وماليزيا.
ويستهل المنتخب مشاركته في البطولة بمواجهة ماليزيا مرتين عند الرابعة عصر غد الخميس، على أن يلتقي كوريا الجنوبية بذات اليوم عند السادسة مساء، فيما يختتم دور المجموعات بلقاء البحرين عند الخامسة عصر الجمعة.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة لاعبين أساسيين: سيف الدين دبابنة، وسامر سبيعات، بالإضافة إلى سارة حدادين كلاعبة احتياط.
وحسب نظام البطولة، يواجه المنتخب كل فريق في المجموعة في مباراتين، مدة كل منها 12 دقيقة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ 16 من البطولة.
وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة القارية، في إطار حرص الاتحاد الأردني، على توحيد الجهود لمواكبة انتشار هذه اللعبة عالميا، من خلال استهداف فئات جديدة من مشجعي ومتابعي كرة القدم، بالإضافة إلى تطور التوجه التجاري والتسويقي للعبة.
وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم، أشهر المنتخب الأردني لكرة القدم الإلكترونية - إي فوتبول، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد، منذ عامين، وتضمنت عقد ورشات عمل والتعاون مع الاتحادين الدولي "فيفا" والآسيوي، إلى جانب اعتماد نظام التدريبات والمعسكرات، لرفد المنتخب بأفضل المواهب.

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