منتخب المغرب: الحكم السوداني فاشل.. ويظننا أغبياء

MENAFN - Alghad Newspaper) حمل المنتخب المغربي خروجه من كأس أمم إفريقيا إلى سوء أداء الطاقم التحكيمي بقيادة السوداني محمود علي، وذلك بعد وداع البطولة من دور الـ 16 على يد جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل، يوم الثلاثاء.وعاون محمود علي في إدارة اللقاء الكاميروني غاي نوبوي نغويغو والسوداني محمد عبدالله، والحكم الرابع صامويل أويكوندا.واعتبر رشيد بن محمود، مساعد مدرب "أسود الأطلس"، أن الحكم السوداني لم ينجح في إدارة اللقاء، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية: لم يكن التحكيم في المستوى، وقام بنرفزة اللاعبين.

وانتقد رومان سايس، قائد المنتخب المغربي، التحكيم في تصريحات أيضا لوسائل إعلام محلية، قائلا: قبل انطلاق المنافسات الكبرى، يتحدثون معنا عن التحكيم، ولكن يجب التوقف عن اعتبار أن الناس أغبياء، لأن بعض القرارات يمكن أن تغير مسار المباراة، أنا لا أفهم كيف تم رفض هدفنا، لأنه لم يكن هناك تسللا.



وأضاف المدافع عن أداء الطاقم التحكيمي: المباراة شهدت هفوات تحكيمية صارخة جدا وثقيلة وتعيدنا سنوات إلى الخلف، مثل الهدف الأول لجنوب إفريقيا وكيفية احتسابه.



يذكر أن رابع كأس العالم 2022 ودع البطولة الإفريقية بثنائية إيفيدينس ماكغوبا (57) وتيبوهو موكوينا (90+5)، فيما أضاع أشرف حكيمي ركلة جزاء (85)، وقام الحكم السوداني بطرد سفيان أمرابط (90)، ليفشل المغرب في كسر العقدة الإفريقية التي لازمته على مدار 48 عاما، إذ يملك في رصيده لقبا وحيدا كان في 1976 بإثيوبيا.