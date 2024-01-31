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البحرين تخسر أمام اليابان وتودع كأس آسيا

1/31/2024 11:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ودع المنتخب البحريني منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، عقب خسارته أمام منتخب اليابان 1 - 3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ16 للبطولة، يوم الأربعاء.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه ريتسو دوان في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الياباني من مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني بتوقيع تاكيفوسا كوبو في الدقيقة 49 ، قبل أن يسجل المنتخب البحريني هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 64 عن طريق زيون سوزوكي، حارس مرمى المنتخب الياباني، الذي سجله بالخطأ في مرمى فريقه.

ولم تدم فرحة المنتخب البحريني بتقليص الفارق طويلا حيث تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الثالث والذي حمل توقيع أياسي يويدا في الدقيقة 72.

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