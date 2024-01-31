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تين هاج يغلق قضية راشفورد.. ومرشح جديد لتولي منصب كبير في ليفربول

1/31/2024 11:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، أن على نجوم الفريق الانضباط "داخل وخارج الملعب"، في أعقاب حادثة المهاجم ماركوس راشفورد الذي قضى ليلتين مخمورا في عاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست.
ومن المقرر أن يعود راشفورد إلى قائمة مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون مساء اليوم، بعدما تحمل اللوم على ما فعله ليلتي الأربعاء والخميس، ما أدى إلى غيابه عن التدريب، إضافة إلى ابتعاده عن تشكيلة الفريق في الفوز على نيوبورت (4-2) ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأحد.
وردًا على سؤال عما إذا كان سلوك راشفورد يظهر عدم احترام تجاه مدربه، قال تين هاج في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء: "لا علاقة لي بهذا ولكن في كرة القدم، أنت بحاجة إلى الانضباط، وهذا لا يحدث فقط داخل الملعب ولكن أيضًا خارج الملعب".
وأضاف: "هناك خط فاصل، عندما يعرف كل لاعب وكل محترف ما هو مطلوب. علينا أن نركز على الفوز بمباريات كرة القدم وهذا هو كل ما يهم، وكل محترف كبير يعرف ما هو مطلوب".
وكان تين هاج مترددًا في الخوض في التفاصيل، وقال: لقد تحمل المسؤولية، أما الباقي فهو أمر داخلي. القضية مغلقة. دعونا نركز على المباراة، دعونا نمضي قدمًا. أعتقد أن بيان النادي واضح وعلينا التركيز على الفوز بمباريات كرة القدم".
وتحدث راشفورد عن تطور التقاهم بين راشفورد والمهاجم الدنماركي راسموس هويلوند على أرض الملعب قائلا: "في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل راشفورد هدفين وتمريرة حاسمة. هناك رابطة قوية ومتطورة بين ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند ونريد مواصلة هذه العملية".
وأضاف: "نحن واثقون جدًا وفي أفضل أيامنا يمكننا التغلب على أي فريق. في أسوأ أيامنا، ننزل إلى حدود معينة لما هو غير مقبول، لذلك يتعين علينا أن ندفع حدودنا إلى مستويات عالية كي نحصل على النتائج في في أسوأ أيامنا".
وتابع: "الجميع في الفريق مقتنعون جدًا بهذا. إنهم يعلمون أن بعض اللاعبين يعودون من إصابات طويلة الأمد وأن الفريق سيكون أقوى، وهذا يساعد على التحفيز ويساعد على تحسين مزاج الفريق وروحه".
برباتوف: لا أعذار لراشفورد
أكد مهاجم مانشستر يونايتد السابق ديميتار برباتوف، أنه لا توجد أعذار لما فعله راشفورد.
وأبدى برباتوف قلقه من سلوك راشفورد في الآونة الأخيرة، وقال في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": ""ليس هناك أي عذر لذلك. أود أن أجد عذرًا لأنني سأحاول دائمًا الدفاع عن اللاعبين لأنني كنت هناك".
وأضاف: "أعرف كيف هو الأمر، وما يأخذه منك في بعض الأحيان. أنت تريد الاسترخاء، ويمكنك القيام بذلك، ولكن دون أن تغيب عن تدريب اليوم التالي".
وتابع: "فهمت أنه لم يكن مريضًا. يبدو أنه لم يشعر بالثقة أو اللياقة الكافية للذهاب إلى التدريب، وهو الأمر الذي لا يبدو جيدًا بالنسبة له على المستوى الاحترافي".
وأردف: "أولاً وقبل كل شيء، أنت لاعب كرة قدم وهذه هي أولويتك الأولى، بغض النظر عن ذلك، عليك أن تكون في التدريب عندما لا تكون مريضًا أو لا تكون لديك مشاكل عائلية. إذا ذهبت للاحتفال ثم في اليوم التالي لم تذهب إلى التدريب، فلا أرى كيف يمكنني الدفاع عن هذا السلوك".
كلوب: لهذا فشلنا في ضم كايسيدو
كشف مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن أسباب فشل النادي في التعاقد مع مويسيس كايسيدو وروميو لافيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وانتقل كايسيدو ولافيا إلى تشيلسي بصفقتين ضخمتين، حيث كلف كايسيدو 115 مليون جنيه إسترليني قادما من برايتون، وانضم لافيا من ساوثهامبتون مقابل 58 مليون جنيه إسترليني.
وكان ليفربول يرغب في تعويض رحيل فابينيو والقائد جوردان هندرسون، لكن محاولاته للتعاقد مع كايسيدو ولافيا فشلت.
وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "كنا مهتمين بـ(جود) بيلينجهام، لكننا أدركنا أن ذلك لن يحدث". "ارتفع القيمة السوقية للاعب رقم 6، غادر اثنان من فريقنا في هذا المركز".
وأضاف: "كنا نظن أننا ربما نستطيع أن نتعاقد مع كايسيدو. لقد قمنا بالفعل بالتعاقد مع أليكسيس ماك أليستر، لكن كايسيدو كان لديه اتفاق عاطفي بالفعل مع تشيلسي وبوكيتينو، ولافيا كان له أسبابه الخاصة".
رغم ذلك، أصر كلوب يصر على أن هناك جانبًا مشرقًا في كل شيء، وأن النادي تمكن من التوثل إلى أفضل حل لهذه المشكلة.
وتابع كلوب: "ثم وجدنا الحل الأفضل لدينا. وجدنا واتارو (إندو). كان لدينا ستيفان (بايسيتيتش) طوال الوقت في أذهاننا. ولم يكن من الواضح في تلك اللحظة أنه أصيب لدرجة أنه لن يتمكن من المشاركة على الإطلاق".
وأردف: "كنا نعلم بالفعل أن ماكا يمكن أن يلعب هذا المركز. كان دوم (سوبوسلاي) دائمًا على راداري. إذا نجحت إحدى الصفقات التي تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، فلن تكون هناك فرصة للقيام بصفقة أخرى. هذا ما قصدته عندما قلت إننا محظوظون للغاية. لقد نجح كل شيء في سيناريو لم يكن مخططا".
مرشح جديد في ليفربول
وسع ليفربول دائرة خياراته لمنصب المدير الرياضي، مع إعلان يورج شمادتكه رحيل بنهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، انضم المدير الرياضي في نادي وست هام يونايتد تيم شتايدتن، للمرشحين لتولي المنصب الشاغر في ليفربول.
وأضافت الصحيفة، أن ليفربول معجب بالعمل الذي قام به شتايدتن في وست هام، وبات مرشحا بارزا لتولي المنصب، إلى جانب المسؤول في نادي بورنموث ريتشارد هيوز.
وكان المدير الرياضي السابق في ليفربول مايكل إدواردز، قد رفض تولي المنصب مرة أخرى، بعدما تواصلت معه إدارة مجموعة "فينواي" المالكة للنادي.
وقاد شتايدتن، عملية إعادة بناء خط وسط وست هام، بعد رحيل ديكلان رايس إلى آرسنال، حيث لعب دورا رئيسيا في ضم كل من جيمس وارد براوز ومحمد قدوس وإيدسون ألفاريز الصيف الماضي.
وعمل شتايدتن (44 عامًا) أيضا في باير ليفركوزن، وكان مسؤولاً عن إحضار تشابي ألونسو إلى النادي كمدرب، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين الذين يقودون سعي الفريق لإحراز لقب الدوري الألماني هذا الموسم.
كما تولى شتايدتن مسؤولية الانتقالات في فيردر بريمن، ووقع مع لاعبين أمثال كيفن دي بروين وسيرج جنابري.
أرتيتا سعيد بالفوز
أكد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، سعادته بالفوز الصعب على نوتنجهام فورست 2-1 أول من أمس، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
لكن أرتيتا الذي صعد فريقه إلى المركز الثاني مؤقتا على سلم الترتيب، أشاد بمهاجم نوتنجهام تايوو أوونيي الذي شكل تهديدا خطيرا بمجرد نزوله أرض الملعب في الشوط الثاني، ليسجل هدف فريقه الوحيد.
وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: " أوونيي يمثل تهديدًا حقيقيًا ومن الواضح أنه مع وجود دفاع عميق فإنهم يخلقون مساحات خلفك، إنه لاعب خطير حقًا وقد سجل أيضًا في ملعب الإمارات ومرة أخرى اليوم".
وعن الفوز قال أرتيتا: "من الجيد أن نحصل على بعض الزخم، لقد كنا جيدين أمام كريستال بالاس وقد أتبعنا هذا الزخم بأداء قوي حقًا. كان علينا أن نتحلى بالصبر ولكن كانت النية إيذاءهم طوال الوقت وقد فعلنا ذلك".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى أدوات مختلفة ونحتاج إلى إيجاد اللحظة المناسبة عندما تتاح لنا الفرص، أمام هذا الفريق على أرضه، رأيت الكثير من الفرق التي عانت، أنا سعيد بالأداء والفوز بالمباراة".
وأشاد أرتيتا بنجمه جابرييل جيسوس الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني، وقال: "نحن بحاجة إليه حقًا وهو في أفضل حالاته وكان لدي شعور جيد بشأنه قبل المباراة.. لقد كان رائعًا اليوم".
وحول الحديث الذي دار بينه وبين لاعبه أولكسندر زينتشينكو بعد المباراة: "إنه ليس سعيدًا بتلقي شباكه هدفا، يجب أن أوضح الأمر بالطريقة الصحيحة، بعد المباراة أصبح الأمر عاطفيًا، أحب أن يطلب اللاعبون التميز". -(وكالات)

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