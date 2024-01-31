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اليابان إلى ربع النهائي.. ومانشيني سعيد بلاعبيه رغم خروج السعودية

1/31/2024 11:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهل منتخب اليابان إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على البحرين 3-1 أمس على ستاد الثمامة في الدوحة، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر.
وسجل ريتسو دوان (31) وتاكيفوسا كوبو (49) واياسي اويدا (72) أهداف اليابان، في حين أحرز حارس مرمى اليابان زيون سوزوكي (64 بالخطأ في مرماه) هدف البحرين.
ويلتقي المنتخب الياباني في الدور ربع النهائي يوم السبت، مع الفائز من مباراة إيران وسورية التي أقيمت أمس.
فرض المنتخب الياباني أفضليته منذ بداية الشوط الأول حينما امتلك زمام السيطرة على مجريات اللعب بفضل تحركات ريو هاتاتي وتاكيفوسا كوبو ومن خلفهم واتارو ايندو في خط الوسط، وهدد اياسي اويدا مرمى إبراهيم لطف الله بكرة رأسية من داخل منطقة الجزاء أبعدها الأخير إلى ركلة ركنية (9).
في المقابل حاول المنتخب البحريني الحد من خطورة نظيره الياباني عبر تشكيل الزخم العددي المطلوب في منطقة خط الوسط، واعتمد على تحركات جاسم الشيخ وكميل الأسود ومحمد الحردان، في حين تولى علي مدن مهام المساندة في حال فقدان الكرة، تشكيل ثلاثي هجومي مع محمد المرهون وعبدالله في حال الهجوم.
مع مرور الوقت، بدأ منتخب البحرين في اكتساب الثقة أكثر عبر التقدم إلى المناطق الأمامية، وتسلم علي مدن كرة من خارج منطقة الجزاء وسددها قوية باتجاه المرمى لكن الحارس زيون سوزوكي تصدى لها بنجاح (29).
في الجهة المقابلة سدد أياسي اويدا كرة ارتدت من القائم الأيمن لتعود إلى ريتسو دوان الذي سيطر عليها بهدوء داخل منطقة الجزاء، وأسكنها في شباك إبراهيم لطف الله هدف السبق الأول لصالح المنتخب الياباني عند الدقيقة (31).
وافتقد المنتخب الياباني جهود لاعبه ريو هاتاتي الذي خرج بسبب الإصابة وحل بدلاً عنه هيديماسا موريتا (36)، ولم تأت الدقائق التي تلت ذلك بأي جديد على مستوى النتيجة وسط سيطرة يابانية على مجريات اللعب.
وظهر منتخب اليابان بذات الصورة التي كان عليها في الشوط الأول، حينما سدد كو ايتاكورا كرة رأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر (47)، قبل أن يستغل تاكيفوسا كوبو خطأ الدفاع البحريني في إبعاد الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الزاوية اليسرى هدف التعزيز الثاني (49).
ثم بحث البحرينيون هذه المرة عن تقليص النتيجة وكان لهم ما أرادوا حينما ارتقى سيد مهدي باقر لكرة كميل الأسود التي جاءت من ركلة ركنية، وحولها برأسه نحو المرمى، حيث تصدى لها الحارس زيون سوزوكي في المرة الأولى قبل أن يرتطم بزميله ويودع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (64).
وعوض أياسي أويدا الخطأ الذي ارتكبه ووقع على الهدف الثالث لمنتخب بلاده حينما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت أسفل الحارس لطف الله إلى داخل الشباك (72)، ليؤمن على تقدم "الأزرق" مرة أخرى.
ودفع أنتونيو بيتزي مدرب البحرين بالثلاثي مهدي حميدان وعبدالله الحشاش وموزيس أتيدي أملاً في العودة بالنتيجة من جديد، ومجاراة نظيره الياباني الذي بسط أفضليته ونجح في تسيير الدقائق لصالحه عبر الاستحواذ على الكرة.
وحرم الحارس البحريني إبراهيم لطف الله نظيره مهاجم اليابان تاكوما أسانو من زيادة الغلة حينما تصدى لتسديدته التي جاءت من داخل منطقة الجزاء بعد انفراد (90+4)، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية التي أعلنت عن فوز مستحق لليابان.
وكان منتخب البحرين تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط لجمهورية كوريا الجنوبية، و4 للمنتخب الوطني، ونقطة لماليزيا.
واستهل الفريق مشوار المنافسة بالخسارة أمام كوريا الجنوبية 1-3، ثم فاز على ماليزيا 1-0، قبل أن يتغلب في الجولة الثالثة على المنتخب الوطني 1-0.
في المقابل حصل المنتخب الياباني على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف العراق المتصدر، مقابل 3 نقاط لإندونيسيا، ولا شيء لفيتنام.
ونجح الفريق في تحقيق الفوز بالجولة الأولى على فيتنام 4-2، ثم خسر أمام العراق 1-2، قبل أن يفوز في الجولة الثالثة على إندونيسيا 3-1.
كلينسمان يشيد بلاعبيه
من ناحية ثانية، أشاد يورجن كلينسمان مدرب منتخب كوريا الجنوبية، بالقوة الذهنية للاعبي فريقه الذي تأهلوا إلى الدور ربع النهائي عقب فوزهم على السعودية بفارق ركلات الترجيح 4-2، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي أول من أمس على ستاد المدينة التعليمية في الريان.
وتقدم المنتخب السعودي عبر هدف عبدالله رديف في الدقيقة 46، قبل أن تدرك كوريا الجنوبية التعادل في الرمق الأخير عن طريق تشو جوي-سونج (90+9).
واستمر التعادل في الشوطين الإضافيين، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، حيث سجل المنتخب الكوري الجنوبي أربع ركلات بنجاح، في حين سجلت السعودية هدفين من 4 محاولات.
وتأهل منتخب كوريا الجنوبية ليتقابل في الدور ربع النهائي يوم غد، مع منتخب أستراليا الذي تغلب على إندونيسيا 4-0 يوم الأحد.
وقال كلينسمان بعد انتهاء اللقاء: ""كانت مواجهة صعبة للغاية ارتكبنا فيها بعض الأخطاء خلال الشوط الأول، لكننا أظهرنا جودة عالية في الشوط الثاني ورفعنا من نسق المنافسة، حتى استطعنا العودة بالنتيجة في الرمق الأخير من المباراة".
وأضاف: "كان المنتخب السعودي نداً قوياً، وقد نجح المدرب روبرتو مانشيني في تطويره كثيراً خلال المرحلة الماضية، حيث سبق أن لعبنا ضدهم في مباراة ودية قبل عدة أشهر، ونحن نقدم لهم الاحترام والتقدير على ما قاموا به في اللقاء".
وتابع: "أنا سعيد باللاعبين، لقد استطاعوا المحافظة على آمالهم حتى النهاية وهذا يدل على القوة الذهنية التي لديهم، وحينما ذهبنا إلى ركلات الترجيح كان لدينا إعداد جيد للغاية لهذه المرحلة المهمة وقد تدربنا كثيرا على هذا الصعيد".
وأردف: "الآن علينا التفكير في المباراة المقبلة، نعم ليس لدينا الوقت الكافي للراحة لكن المجموعة التي لدي قادرة على تجاوز هذا التحدي، فالمنتخب الأسترالي قوي للغاية ومنظم ويجب أن نصل إلى مواجهته بأقصى جاهزية ممكنة".
من جهته، قال مدرب المنتخب السعودي روبرتو مانشيني: "أشكر جميع اللاعبين على الجهود الكبيرة التي قدموها في البطولة حتى الآن، هذه هي كرة القدم بإمكانك الفوز أو الخسارة، لكننا الليلة خرجنا من المنافسة بركلات الترجيح، وأنا حزين من السيناريو الذي حدث".
واستطرد: "المنتخب الكوري قوي جداً ومنظم، ليس من السهل مقارعته في الكثير من لحظات اللقاء، لقد نجحوا بالفوز في نهاية الأمر، نتطلع الآن للمضي قدماً للأمام حيث المستقبل وإعداد الفريق للاستحقاقات المقبلة".
واسترسل: "قررت استبدال سالم الدوسري لأنه لعب مباراة كبيرة وبذل فيها مجهودا لا يُوصف وكان الهدف إعادة التنشيط، لدينا مهاجمين على مستوى عالي أيضاً، فهناك عبدالرحمن غريب وعبدالله رديف وكلاهما سجل في البطولة".
وختم: "أنا سعيد بوصول المنتخب إلى هذه الحالة التنافسية وبتطوره أكثر في المرحلة الماضية، علينا أن نتحد الآن وأن نعمل بجدّ على تطوير أنفسنا أملاً بظهور أفضل في البطولات المقبلة حيث المستقبل بانتظار هذه المجموعة من اللاعبين".
وكان منتخب السعودية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط لتايلاند، ونقطتين لعمان، ونقطة لقرغيزستان.
واستهل الفريق مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على عمان 2-1، ثم تغلب على قرغيزستان 2-0، قبل أن يتعادل في الجولة الثالثة مع تايلاند 0-0.
في المقابل حصل المنتخب الكوري الجنوبي على المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق نقطة خلف البحرين المتصدرة، مقابل 4 نقاط للمنتخب الوطني، ونقطة لماليزيا. -(وكالات)

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