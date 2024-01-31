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سلة الفحيص تطير إلى الشارقة اليوم سعيا للحفاظ على اللقب العربي

1/31/2024 11:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تغادر بعثة نادي شباب الفحيص للسيدات بكرة السلة إلى الإمارات العربية المتحدة، ظهر اليوم، تأهبا للمشاركة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تحتضنها إمارة الشارقة خلال الفترة من 2 إلى 12 شباط (فبراير) الحالي.
ويرأس بعثة شباب الفحيص، رئيس النادي أيمن سماوي إلى جانب الأعضاء، عيسى السلمان وقتيبة عتاوي وأيمن مفيد، والمدير الفني نايف عصفور ومساعده محمد اتكيدك والمعالج أنس الجراجرة والحكمة إلهام خزنة، والزميل خالد العميري موفدا إعلاميا، إلى جانب 12 لاعبة، وهن: تالا شحاتيت، ماسة النوباني، زاره النجار، ذكرى شحادة، جوانا حداد، زينة القراعين وليليانا أبو جبارة، رشا عبده، فرح الشياب والمحترفات الأميركيتان نتاشا كلاود وكريستين بيل، والكونغولية تابييتثا موغنزا.
وحرص الجهاز الفني للفريق على اصطحاب اللاعبات الناشئات، حور القراعين وجوليا أبو عيد ودانيا منصور في رحلته إلى الشارقة، لإكسابهن خبرة الاحتكاك عن قرب مع فرق نسوية تمثل مدارس سلوية مختلفة، فيما اعتذر المعد البدني أحمد سمير عن مرافقة الفريق في رحلته إلى الشارقة، لأسباب خاصة.
ويقول رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي في حديثه لـ"الغد": "متفائل بقدرة لاعباتنا المحليات في المحافظة على اللقب، ولا يوجد خيار أمامنا سوى الدفاع عن اللقب، خاصة بعد تدعيم صفوف الفريق بنخبة من اللاعبات المحترفات"، مؤكدا ثقته بقدرة الجهاز الفني للفريق على تحقيق الهدف المنشود".
ويتنافس "حامل اللقب" شباب الفحيص على اللقب مع فرق، الشارقة الرياضي للمرأة الإماراتي والعاصمة السعودي والأهلي البحريني والفتاة الرياضي الكويتي وغاز الشمال الرياضي العراقي والثورة السوري، فيما انسحب "بطل أفريقيا" نادي سبورتينغ المصري لأسباب مادية.
وعلمت "الغد" من مصادر موثوقة، أن البطولة ستلعب وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، بحيث يلعب أول وثاني الترتيب مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع في الترتيب على المركز الثالث "الميدالية البرونزية".
وتحتضن صالة مؤسسة رياضة المرأة ونادي الشارقة بمنطقة سمنان ونادي الشارقة بمنطقة البطائح، تدريبات ومباريات كرة السلة للفرق السبعة المشاركة، كما أن حفل الافتتاح سيقام مساء يوم غد في مسرح المجاز بإمارة الشارقة.
وأنهى الفحيص تحضيراته المحلية لخوض البطولة، حيث خاض الفريق نحو ست مباريات ودية مع فرق الناشئين، وذلك بعد تعذر إقامة معسكر خارجي للفريق لأسباب متباينة، إلا أن الجهاز الفني أكد جاهزية الفريق لتحقيق انطلاقة مثالية في البطولة.
وسبق للفحيص المشاركة في نسختين سابقتين؛ حيث حصل على وصافة البطولة في العام 2018 بخسارته أمام نادي سبورتينغ المصري (62-63)، قبل أن يثأر لنفسه في نسخة العام 2020 ويحقق اللقب الأول في تاريخه برد الدين وفوزه على سبورتينغ المصري بنتيجة (61-59).
وأعلنت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العربية، عن مشاركة 61 فريقا عربيا تضم 550 لاعبة من 14 دولة ضمن 8 ألعاب في النسخة السابعة من البطولة الأبرز على صعيد رياضة المرأة، وهي: كرة السلة، كرة الطائرة، والكاراتيه وكرة الطاولة، ألعاب القوى، الرماية، المبارزة والقوس والسهم، علما بأن دي لاسال يمثل الأردن في بطولة الطائرة، إلى جانب فريق القادسية ببطولة ألعاب القوى.

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