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3 مباريات واعدة بـسلة الناشئين اليوم

1/31/2024 11:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تقام اليوم ثلاث مباريات في بطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة، حيث يلتقي فريقا اتحاد عمان والأرثوذكسي عند الساعة 5 مساء بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
وتشهد الصالة ذاتها، مواجهتي نجوم الأردن ونجوم الإنجليزية عند الساعة 6:30 مساء، تليها مواجهة فريقي نشامى الرياضي والجبيهة عند الساعة 8 مساء.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق كفريوبا على المفرق بنتيجة (135-10)، في لقاء برز فيه لاعبه راشد الفاعور محققا "الكوادرابل دبل" بتسجيله 40 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة و11 ستيل بفاعلية 53، كما فاز بيت ايدس على دير أبي سعيد بنتيجة (61-19) في لقاء برز فيه لاعبه حمزة تقى بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 10 نقاط و20 متابعة و3 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 25.
وتقدم كفريوبا إلى صدارة ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 4 نقاط، متقدما على فريقي بيت ايدس والمفرق بأفضلية فارق السلات المسجلة، واللذان حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، ويأتي فريقا غزة هاشم ودير أبي سعيد في المركزين الرابع والخامس تواليا برصيد 3 نقاط لكل فريق.
وفي بطولة الناشئات تحت 14 سنة، تغلب فريق الفحيص على فريق نجوم الأردن بنتيجة (60-31)، في لقاء برزت فيه لاعبته شهد هباهبة بتسجيلها 7 نقاط و11 متابعة وتمريرتين وبلوك شوت بفاعلية 16.
وفاز فريق الأرثوذكسي على نظيره فريق الأهلي بنتيجة (72-50)، في لقاء برزت فيه لاعبته تالين حبش بتسجيلها 16 نقطة و5 متابعات و8 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 25، فيما كانت سيلينا نعمه المسجلة الأبرز باللقاء بإضافتها 18 نقطة و13 متابعة "الدبل دبل" مع 7 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 19.
ويتصدر شباب الفحيص جدول ترتيب فرق المرحلة الثانية من بطولة الناشئات برصيد نقطتين، متقدما عن فريق الأرثوذكسي بفارق السلات المسجلة، والذي حل ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي فريقا الأهلي ونجوم الأردن في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة واحدة لكل فريق.

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