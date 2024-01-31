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منتخب التايكواندو يطمح إلى الذهب في بطولة كأس العرب

1/31/2024 11:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ يخوض المنتخب الوطني للتايكواندو اليوم منافسات بطولة كأس العرب الرابعة (عيار نجمة)، التي تقام في مدينة الفجيرة ‏الإماراتيه بتنظيم من اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية بإشراف الاتحاد العربي للتايكواندو.‏
ويتكون المنتخب الوطني المشارك في البطولة من: المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، والمدربان محمد البخيت وريهام الجلاد والمعالجان لانا ‏جوردن ولؤي مرايات، واللاعبون جوليانا الصادق وصالح الشرباتي وزيد مصطفى وزيد الحلواني وفهد عمار وراما ‏أبو الرب ونتالي الحميدي.‏
وكان المنتخب الوطني، أنهى معسكره التدريبي الدولي أمس الذي استمر لمدة أسبوعين في مدينة الفجيرة، ‏استعدادا للبطولة، والتي يعقبها مشاركة المنتخب في بطولة الفجيرة الدولية (عيار نجمتين).‏
ويتطلع المنتخب الوطني إلى نيل لقب البطولة وتحقيق إنجازات تدعم اللاعبين في التصنيف الدولي، وتحقيق أكبر عدد ‏من الميداليات الذهبية، ويشهد المنتخب الوطني للتايكواندو، في الوقت الذي عقد فيه أمس اجتماع الحكام والاجتماع الفني والقرعة بإشراف المندوب الفني للاتحاد الدولي، و‏اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، واللجنة المنظمة وممثلو الفرق والمنتخبات المشاركة في البطولة، وحضر الاجتماعات ‏إداريو ومدربو المنتخبات، وتم اعتماد القرعة على التصنيف الدولي للاعبين بنسبة، أو حسب ما ‏يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة خلال الاجتماع الفني.‏
وتقام منافسات بطولة كأس العرب وفقا لنظام مباريات خروج المغلوب من مرة واحدة، وتطبيق قوانين المنافسات الخاصة بالاتحاد ‏الدولي للتايكواندو وفقا لآخر تعديلاته التي أقرها العام الماضي، ويبلغ زمن المباريات لفئة الرجال والسيدات دقيقتين ودقيقة استراحة، ويمكن التعديل حسب ما يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة، ويبلغ زمن المباريات لفئتي الشباب والناشئين دقيقة ونصف، ودقيقة ‏استراحة، ويتم احتساب الترتيب العام للبطولة بنظام النقاط نقطة واحدة للمشاركة بعد تخطي عملية الميزان ونقطة واحدة للفوز سواء ‏خلال المباراة أو عن طريق القرعة و7 نقاط للميدالية الذهبية، و3 نقاط للميدالية الفضية ونقطة واحده للميدالية البرونزية.‏
وتحسب النتائج العامة للبطولة على النحو الآتي: الترتيب العام فئة المنتخبات والترتيب العام للبطولة لفئة الأندية، والترتيب العام ‏للبطولة للدولية، حيث يتم احتساب جميع النقاط التي تحصلت عليها الفرق والمنتخبات مجتمعة لكل دولة، ويتم توزيع الميدالية الذهبية ‏للمركز الأول والفضية للثاني والبرونزية للثالث، وميدالية برونزية للخاسرين في نصف النهائي، وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى في ‏الترتيب العام للمننخبات والأندية وكأس أفضل لاعب ولاعبة وكأس أفضل مدرب وكأس أفضل حكم وكأس الروح القتالية وكأس ‏اللاعب الواعد وكأس اللعب النظيف.‏
كما يلتزم الاتحاد العربي للتايكواندو بشكل صارم بتعليمات اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات والعقاقير، وسوف يقوم بإيقاع ‏العقوبات المناسبة على المتنافسين الذين يثبت تناولهم لمنشطات أو عقاقير، كما سيقوم الاتحاد الدولي للتايكواندو بعمل فحوصات ‏عشوائية للمتنافسين المشاركين وأي منافس لا يمتثل للفحص أو يتضح قيامه بمخالفة يتم إلغاء نتيجته ويكون عرضة للعقوبة، وتجرى عملية الوزن الرسمي قبل يوم واحد من المنافسات الخاصة بذلك الميزان.‏

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