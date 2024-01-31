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الاتحاد والبترا يوقعان اتفاقية تعاون.. وشباب الحسين يغادر إلى سلطنة عمان اليوم

1/31/2024 11:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الاخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
توقيع اتفاقية تعاون
وقع اتحاد الكرة الطائرة وجامعة البترا اتفاقية تعاون أمس، والتي تهدف إلى التعاون المشترك بين الاتحاد الرياضي الفاعل، والصرح التعليمي المميز، حيث وقع الاتفاقية عن اتحاد الكرة الطائرة نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، وعن جامعة البترا د. إياد الملاح، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأكاديميي الجامعة في مقر الاتحاد.
وأكد الطرفان على أهمية إبرام الاتفاقية، التي تقدم المصلحة الوطنية في نصوصها، متفقين على إبراز المسؤولية الاجتماعية نحو شريحة كبيرة من رياضيي كرة الطائرة، مشيرين إلى بنودها التي تقوم الجامعة على إثرها إعطاء منح دراسية للاعبي الاندية، في الوقت الذي يسمح فيه لمنتخبات وأندية الكرة الطائرة باستخدام مرافق وصالات الجامعة الرياضية، وتبادل الخبرات في الشأن الرياضي عامة وكرة الطائرة خاصة.
شباب الحسين يحفز اللاعبين
اجتمعت إدارة نادي شباب الحسين برئاسة سامي القصاص، بمنظومة فريق الطائرة الأول أول من أمس، في الاجتماع الذي أقيم في مقر النادي، تحفيزا للاعبين قبل سفر الفريق الشبابي-بطل الدوري والسوبر وكأس الأردن المحلية- للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل.
وقال رئيس نادي شباب الحسين سامي القصاص في حديثه لـ"الغد": " اجتمعنا بالجهازين الفني والإداري ولاعبي فريق الكرة الطائرة الأول في مقر النادي، والذي غلفته الأجواء الأسرية ورح الفريق الواحد، وعمدنا إلى رفع المعنويات وتحفيز منظومة الفريق، وحث اللاعبين على التحلي بالروح الرياضية والتنافسية، وتقديم أقصى جهودهم، باعتبارنا سفير الريضة والطائرة الأردنية إلى البطولة الإقليمية التي نشارك فيها للمرة الثانية على التوالي".
وأضاف: كلنا ثقة بالجهاز الفني واللاعبين، والذين أنهوا الموسم المحلي الماضي بأرقام قياسية، وكؤوس تتزين فيها خزينة النادي، وقدموا مستويات لافتة في النسخة الأولى، وكان الفريق على مقربة من التأهل إلى مربع الكبار، ولدينا لاعبين محليين يشكلون عماد المنتخبات الوطنية، ومحترفين على سوية عالية، لذا نملك أسلحة أردنية فنية قوية، من شأنها أن تنافس على المراكز الأولى في بطولة غرب آسيا".
وتابع: نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من دعم مشاركة شباب الحسين في عُمان، ونثمن جهود اتحاد الكرة الطائرة بتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت فيصل، وجهود نائبها جهاد قطيشات، ورجال الأعمال الذين لم يبخلوا على شباب الحسين بوقفاتهم المعهودة، وكذلك الشركة الراعية دار الدواء، التي نتمنى أن تثمر شراكتنا وتعاوننا في الموسم المحلي، من خلال مشاركتنا في بطولتي غرب آسيا في عُمان، وبطولة الأندية العربية في عمان".
ويودع الفريق بأجواء تحفيزية
إلى ذلك ودع شباب الحسين منظومة فريق الطائرة الأول الفنية والإدارية واللاعبين، من خلال الكلمات التحفيزية التي تحدث بها كل نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات، ورئيس النادي سامي القصاص، ومندوب الشركة الراعية شركة دار الدواء، والنائب أندريه حواري، والنائب السابق أمجد مسلماني، وأكدوا جميعهم ثقتهم بمنظومة الفريق، وقدرة الفريق على تأكيد حضور الطائرة الأردنية وتحقيق نتائج لافتة في بطولة غرب آسيا الثانية، من خلال الوجبة التدريبية الأخيرة في عمان، والتي شهدتها صالة قصر الرياضة أمس.
على صعيد متصل أكد مدير نشاط الكرة الطائرة صالح ذيب على جهوزية فريق الحسين، مشيدا بالتزام اللاعبي العالي والذي يعكس مدى تحملهم مسؤولية الانجاز للطائرة الأردنية وشباب الحسين، مشيرا إلى الفريق وإن انتقصه المباريات الودية والاحتكاك التنافسي، إلا انه يملك رغبة جامحة في المنافسة على المراكز الأولى في البطولة الإقليمية، منوها إلى الإضافة النوعية التي يقدمها المحترفان الغاني ابراهيم عبدالحميد، والنيجيري بلو إلى المجموعة الشبابية المتناسقة والمنسجمة من الشباب والخبرة.
ويذكر أن وفد شباب الحسين يغادر إلى عُمان صباح اليوم، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية التي تقام خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل، حيث يترأس الوفد رئيس النادي سامي القصاص، ويرافقه عضو مجلس الإدارة محمد بسام، صالح ذيب مدير الفريق، محمد أبو غربية إداريا، والحكم الدولي احمد القطارنة، والمدير الفني وليد العسود، إلى جانب اللاعبين: خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو.
دي لاسال إلى الإمارات غدا
يتوجه وفد فريق نادي دي لاسال للسيدات إلى الإمارات السبت، وذلك للمشاركة في منافسات الكرة الطائرة ضمن فعاليات دورة السيدات العربية، والتي تقام خلال الفترة 2-12 شباط (فبراير) المقبل، حيث يترأس الوفد رئيس النادي عبدالحكيم العصايرة، ويرافقه المدير الفني فواز زهران، والمدرب خالد سعيفان، والحكم الدولي عمر عاشور، إلى جانب اللاعبات غنى العساف، رهف أبوليل، زبنة الطاهر، نانسي عياش، داليا الوادي، رؤى سعيفان، رهف عدوي، يارا بشتاوي، جيانا العطار، تمارا أبوغربية، والمغربية أميمة كوديال.
القرالة يجتاز دورة الدراسات الآسيوية
اجتاز الحكم القاري إبراهيم القرالة، بنجاح دورة الدراسات الآسيوية التي عقدت مؤخرا في عُمان، والذي يعد مكسبا مهما لحكام اللعبة الذين يفرضون حضورهم عربيا وقاريا ودوليا، حيث أشاد نائب رئيسة الاتحاد جهاد قطيشات بإنجاز القرالة، معتبر أنه يعكس المستوى المتطور والمكانة التي يحلتها التحكيم الأردني، في الوقت الذي ابدى القرالة افتخاره باجتياز الدورة، والتي اعتبرها ترصد في صالح اللعبة، مشيدا بدعم واهتمام اتحاد الكرة الطائرة بتطوير الحكام، ضمن توجيهات رئيسة الاتحاد سمو الأميرة آية بنت الفيصل الرامية إلى التطوير في جميع أركان الكرة الطائرة ومن ضمنها التحكيم الذي قفز قفزات واسعة على جميع الأصعدة.

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