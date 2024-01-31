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السائقون الأردنيون يساندون النشامى خلال مشاركتهم في رالي قطر

1/31/2024 11:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ألقى فوز المنتخب الوطني في مباراته أمام العراق، و‏بلوغه دور الثمانية في بطولة كأس آسيا، بظلاله على ‏السائقين الأردنينن المشاركين في رالي قطر الجولة الافتتاحية من ‏بطولة الشرق الأوسط للراليات الذي تنطلق منافساته الاحتفالية ‏اليوم، حيث عمت فرحة الفوز المشاركين الأردنيين في الرالي (عيسى أبو جاموس ‏وملاحه صقر الدعجة وحسام ‏سالم وملاحته ‏نانسي المجالي ‏وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى وايهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة ‏وشاكر جويحان وملاحه عطا الحمود).‏
ويتزامن موعد إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الطاجكي يوم غد مع موعد انطلاق منافسات الرالي في صحراء قطر، وهو ‏ما يشعرهم بالقلق على نتيجة المباراة.
وأعرب السائقون في تصريحات لـ:"الغد" عن فرحتهم الكبيرة بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره العراقي، متمنين له ‏‏الفوز على المنتخب الطاجيكي.
وقال المتسابق شادي شعبان: "فور وصولنا إلى العاصمة الدوحة، توجهنا فورا لمشاهدة مباراة ‏‏المنتخب الوطني أمام المنتخب العراقي، كان شعوري وملاحي سامر عيسى لا يوصف، وكنا نتابع المباراة بشغف كبير، والفوز رفع ‏‏من سقف الطموحات، ودفع الجمهور الأردني للتفاؤل بالوصول إلى الدور نصف النهائي، ومنتخبنا قادر يوم غد على الفوز أمام طاجكستان والتأهل للدور نصف النهائي، وسيكون إنجازا جديدا للكرة الأردنية".‏
وأشار:" قام السائقون من الدول العربية بتهنئتنا خلال تواجدنا في مقر الرالي، وعاشت العاصمة القطرية، ليلة فرح أردنية في ‏‏الأماكن كافة، خصوصا في سوق واقف، ونتمنى أن يتأهل المنتخب الوطني للحصول على لقب البطولة، مع الأسف لا نستطيع متابعة ‏المباراة بسبب توقيتها الذي يتزامن مع منافسات الرالي، كما أتمنى أن يكون للسائقين ‏الأردنيين المشاركين في الرالي فرصة نيل ‏الألقاب، حيث إن تقدم المنتخب الوطني يضع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على إنجازات الرياضة ‏الأردنية بأنواعها كافة".‏
وقال بطل الراليات عيسى أبو جاموس: "سعداء جدا بما حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، ونتمنى أن يحقق المزيد من الإنجازات، ‏‏والوصول إلى النهائيات ونيل اللقب، كانت الفرحة الأردنية في قطر كبيرة جدا، وشعورنا لا يوصف، وانطلقت احتفالات ‏‏عديدة في قطر وعمت الفرحة، وأشاد السائقون العرب والأردنيون المشاركون في رالي قطر، بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني، ‏‏كانت لحظات أكثر من رائعة، بعد أن تجاوز المنتخب الوطني المرحلة المهمة، ونأمل بأن يحقق نتيجة مرضية في الأدوار المقبلة، وبدورنا ‏‏كمشاركين في رالي قطر نتطلع إلى إثبات أنفسنا على منصة التتويج وتحقيق إنجاز جديد للرياضة الأردنية في ظل الأنشطة الرياضية ‏‏الكثيرة التي تستضيفها قطر، وسنتابع نتيجة المباراة كوننا لا نستطيع حضورها لخوضنا منافسات رالي قطر".‏
وقالت البطلة نانسي المجالي: "كانت مباراة المنتخب الوطني من أروع المباريات، كان نجوم المنتخب الوطني على قدر المسؤولية، ‏‏في تجاوز المنتخب العراقي، أتمنى أن يحقق المنتخب الوطني مراده ببلوغ الدور النهائي، سنخوض رالي قطر كأردنيين في رياضة ‏‏ثانية، وعلينا أن نحقف مزيدا من الإنجازات للرياضة الأردنية في المجالات كافة، وكلنا مع المنتخب".‏

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