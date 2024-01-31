السائقون الأردنيون يساندون النشامى خلال مشاركتهم في رالي قطر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ألقى فوز المنتخب الوطني في مباراته أمام العراق، وبلوغه دور الثمانية في بطولة كأس آسيا، بظلاله على السائقين الأردنينن المشاركين في رالي قطر الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات الذي تنطلق منافساته الاحتفالية اليوم، حيث عمت فرحة الفوز المشاركين الأردنيين في الرالي (عيسى أبو جاموس وملاحه صقر الدعجة وحسام سالم وملاحته نانسي المجالي وشادي شعبان وملاحه سامر عيسى وايهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة وشاكر جويحان وملاحه عطا الحمود).
ويتزامن موعد إقامة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الطاجكي يوم غد مع موعد انطلاق منافسات الرالي في صحراء قطر، وهو ما يشعرهم بالقلق على نتيجة المباراة.
وأعرب السائقون في تصريحات لـ:"الغد" عن فرحتهم الكبيرة بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني على نظيره العراقي، متمنين له الفوز على المنتخب الطاجيكي.
وقال المتسابق شادي شعبان: "فور وصولنا إلى العاصمة الدوحة، توجهنا فورا لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب العراقي، كان شعوري وملاحي سامر عيسى لا يوصف، وكنا نتابع المباراة بشغف كبير، والفوز رفع من سقف الطموحات، ودفع الجمهور الأردني للتفاؤل بالوصول إلى الدور نصف النهائي، ومنتخبنا قادر يوم غد على الفوز أمام طاجكستان والتأهل للدور نصف النهائي، وسيكون إنجازا جديدا للكرة الأردنية".
وأشار:" قام السائقون من الدول العربية بتهنئتنا خلال تواجدنا في مقر الرالي، وعاشت العاصمة القطرية، ليلة فرح أردنية في الأماكن كافة، خصوصا في سوق واقف، ونتمنى أن يتأهل المنتخب الوطني للحصول على لقب البطولة، مع الأسف لا نستطيع متابعة المباراة بسبب توقيتها الذي يتزامن مع منافسات الرالي، كما أتمنى أن يكون للسائقين الأردنيين المشاركين في الرالي فرصة نيل الألقاب، حيث إن تقدم المنتخب الوطني يضع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على إنجازات الرياضة الأردنية بأنواعها كافة".
وقال بطل الراليات عيسى أبو جاموس: "سعداء جدا بما حققه المنتخب الوطني لكرة القدم، ونتمنى أن يحقق المزيد من الإنجازات، والوصول إلى النهائيات ونيل اللقب، كانت الفرحة الأردنية في قطر كبيرة جدا، وشعورنا لا يوصف، وانطلقت احتفالات عديدة في قطر وعمت الفرحة، وأشاد السائقون العرب والأردنيون المشاركون في رالي قطر، بالفوز الذي حققه المنتخب الوطني، كانت لحظات أكثر من رائعة، بعد أن تجاوز المنتخب الوطني المرحلة المهمة، ونأمل بأن يحقق نتيجة مرضية في الأدوار المقبلة، وبدورنا كمشاركين في رالي قطر نتطلع إلى إثبات أنفسنا على منصة التتويج وتحقيق إنجاز جديد للرياضة الأردنية في ظل الأنشطة الرياضية الكثيرة التي تستضيفها قطر، وسنتابع نتيجة المباراة كوننا لا نستطيع حضورها لخوضنا منافسات رالي قطر".
وقالت البطلة نانسي المجالي: "كانت مباراة المنتخب الوطني من أروع المباريات، كان نجوم المنتخب الوطني على قدر المسؤولية، في تجاوز المنتخب العراقي، أتمنى أن يحقق المنتخب الوطني مراده ببلوغ الدور النهائي، سنخوض رالي قطر كأردنيين في رياضة ثانية، وعلينا أن نحقف مزيدا من الإنجازات للرياضة الأردنية في المجالات كافة، وكلنا مع المنتخب".
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