منتخب السلة يفتتح مشواره في بطولة قطر الدولية بمواجهة البحرين

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

أصدر الاتحاد القطري لكرة السلة، جدول مباريات البطولة الدولية الودية لكرة السلة، والتي ستقام في صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 15 إلى 18 شباط (فبراير) الحالي، وذلك بعد اعتماد القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة، عقب انسحاب سورية والجزائر لأسباب متباينة.

ويشارك المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة "صقور الأردن" في البطولة إلى جانب منتخبات، قطر والبحرين والسعودية ومصر وأفريقيا الوسطى، حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات، مصر والأردن والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والسعودية وأفريقيا الوسطى.

وتقام المرحلة الأولى للبطولة وفقا لنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة فيما بينها لترتيب مراكز الفرق، على أن يجمع الدور الثاني بين الفرق المتنافسة في كل مركز مقابل لها بين فرق المجموعة الأخرى، علما بأن هذا الدور سيكون موجها، بحيث لا تلتقي منتخبات المجموعة الواحدة والمتنافسة في تصفيات كأس آسيا مع بعضها البعض خلال البطولة الدولية.

ويستهل "صقور الأردن" مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب البحريني عند الساعة 7:30 من مساء يوم الجمعة 16 من شباط (فبراير) الحالي، ثم يلتقي المنتخب المصري في اليوم التالي وبالتوقيت نفسه، على أن تختتم البطولة يوم 18 من الشهر نفسه.

ومن المقرر أن يتقدم رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان الوفد الأردني المشارك في البطولة الدولية، حيث يواصل المنتخب الوطني تدريباته الجماعية بقائمة أولية تضم كلا من اللاعبين: باسل أبو عبود، عبدالله الزعبي، أدهم الدجاني، عبدالله شتات، أحمد خزاعلة، مالك كنعان، أحمد حموري، سعيد الخوالدة، عاكف الشياب، يوسف أبو وزنة روحي الكيلاني، فادي قرمش، أحمد الحمارشة، ومحمود الهزايمة، على أن يلتحق بهم اللاعبون، فريدي إبراهيم، أمين أبو حواس، سامي بزيع، محمد شاهر، أشرف الهندي، هاشم عباس، وأحمد الدويري خلال الأيام المقبلة.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الدولية الودية بقطر، تماشيا مع رؤية الجهاز الفني لـ"صقور الأردن"، بقيادة المدرب وسام الصوص، حول ضرورة رفع وتيرة التحضيرات وإعادة حساسية خوض المباريات للاعبين المحليين في ظل غياب تنظيم المسابقات المحلية للرجال بعد تجميد الدوري الممتاز للموسم الحالي، وذلك قبل الشروع في خوض منافسات النافذة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات النسخة 31 من بطولة كأس آسيا 2025 بالسعودية.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في النافذة الأولى بمواجهة المنتخب الفلسطيني عند الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 23 من شهر شباط (فبراير) الحالي في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، قبل أن يحل "صقور الأردن" ضيفا ثقيلا على شقيقه المنتخب السعودي عند الساعة 7:30 من مساء يوم الإثنين 26 من الشهر ذاته في صالة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة.

ومن جانبه، أعلن المنتخب المصري عن جهازه الفني الجديد بقيادة الألماني هنريك رودل ومساعديه وائل بدر ومحمد سليم ورامي جنيدي، حيث تمثل البطولة الدولية محطة مهمة للمدرب الألماني من أجل الوقوف على قدرات لاعبيه، قبل خوض التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا.

وتشكل البطولة أولى المحطات الترويجية التي تسعى قطر لإظهارها إلى العالم، وذلك بعد نيلها شرف استضافة نهائيات النسخة العشرين من كأس العالم للرجال بكرة السلة، والتي تقام بالدوحة في الفترة من 27 من آب (أغسطس) إلى 12 من أيلول (سبتمبر) من العام 2027.









جدول مباريات بطولة قطر الدولية الودية لكرة السلة - (من المصدر)