Thursday, 01 February 2024 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصارم عموتة يحول الانتقادات إلى عبارات ثناء وإشادة

1/31/2024 11:30:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس تفاجأ الشارع الكروي المحلي خلال حزيران/ يونيو الماضي، من قرار اتحاد الكرة بعدم تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني عندنان حمد، وتعيين المغربي الحسين عموتة خلفا له حتى العام 2026.
كان المنتخب الوطني حينها يسير في نسق تصاعدي، من خلال استمرار النتائج الإيجابية ومستوى متطور، ما رشح لاستمراره لفترة أطول، ثم جاء تعيين عموتة، ليبطئ من هذا التصاعد.
تراكمت النتائج السلبية في بداية عهد عموتة، مع عدم وضوح الهوية الفنية للفريق خلال المباريات الودية، وجاءت الخسارة القاسية أمام اليابان 6-1، لتنزع من الجماهير سمة التفاؤل قبل أيام قليلة على انطلاق نهائيات كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في قطر.
لكن مشوار الفريق في النهائي جاء مغايرا، وأثبتت أن المباريات الودية التي خاضها المنتخب في وقت سابق، كانت تهدف للوقوف على الأخطاء من أجل تداركها في الاستحقاق الرسمي، خصوصا وأن الخسارة في المباريات التحضيرية لم تعن للفريق الكثير، وهو ما أكده عموتة في تصريحاته مرارا وتكرارا، مبينا أنه استفاد من مواجهة فرق مختلفة تتبع لمدارس كروية متنوعة.
وكشر عموتة عن أنيابه في نهائيات كأس آسيا بدءا من المباراة الأولى أمام ماليزيا، إذ فاجأ الجميع بالجولة الأولى من خلال تحقيق أكبر فوز في البطولة وقتها برباعية نظيفة، وسط أداء جيد مقارنة بالمباريات التي سبقتها، واستمر الحضور المميز أمام منتخب كوريا الجنوبية، بالتعادل معها 2-2، فيما لا تعد الخسارة أمام البحرين بهدف نظيف مقياسا لمشواره مع المنتخب، نظرا لضمان التأهل في وقت سابق.
وتعامل عموتة مع وسائل الإعلام المحلية خلال المنافسات الحالية بصورة إيجابية، إذ تقبل الانتقادات التي وجهت له قبل وخلال البطولة بكل سعة صدر، كما يحرص على التواصل معهم بعد المباريات في المنطقة المختلطة للإعلام، وهو ما جعل علاقته مميزة بالوفد الإعلامي القادم من عمان، إلى جانب طلبه من ممثل الاتحاد الآسيوي عدم إبعاده عنهم عقب نهاية المؤتمر الصحفي لمباراة العراق، وهم الذين حرصوا على تهنئته وتقديم الشكر له، ليؤكد من خلال لفتته الطيبة اعتياده حرضه على تكوين علاقة صحية من وسائل الإعلام.
يتمتع عموتة بشخصية صارمة لا تتحمل التدخل في عمله، وهو ما ظهر من خلال خطته والأسماء التي استدعاها، إلى جانب قدرته على قيادة المنظومة بأمان، وهو ما أثبتته الأيام الماضية من خلال إبعاده المهاجم حمزة الدردور (الهداف التاريخي للمنتخب الوطني) عن البطولة، بعد احتكاكه معه في لقاء العراق، ما جعله يتخذ قرار حازما بإبعاد اللاعب عن معسكر الفريق في الليلة ذاتها.
وساهم تواجد المدرب الوطني عبد الله أبو زمع في الجهاز الفني خلال الفترة الحالية، في تسهيل مهمة عموتة الذي استطاع وضع النقاط على الحروف، بهدف تحقيق أول فوز للفريق في الأدوار النهائية من كأس آسيا.
وكان لأبو زمع دور كبير في تعزيز معنويات عند اللاعبين، بعد أن تأثرت كثيرا قبل انطلاق المسابقة، فهو الذي يعرف أغلبهم بعدما دربهم في فترات سابقة سواء على صعيد المنتخبات الوطنية أو الأندية.
ويحمل الآن عموتة على عاتقه آمال الشعب الأردني، الذي بات يحلم بمشاهدة منتخب بلادهم في المربع الذهبي بين أفضل 4 منتخبات في آسيا، من خلال تجاوز عقبة طاجيكستان والمنافسة على اللقب، وهو طموح مشروع لمنتخب أثبت حضوره في الحدث القاري، ويحظى باحترام جميع المنتخبات المشاركة.
ويتمتع عموتة بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد البيضاوي، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وفي العام الماضي أحرز لقب الدوري المغربي مع الجيش الملكي، كما نال بطولة كأس أفريقيا للاعبين المحليين مع المنتخب المغربي في العام 2020.

MENAFN31012024000072011014ID1107794592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث