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الفيصلي يتعاقد مع وانجا ويلاقي شباب الأردن اليوم

1/31/2024 11:30:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات تعاقد الفيصلي أمس، مع المهاجم الكميروني "وانجا" ليمثل الفريق في مرحلة الإياب.
ويخوض فريق الفيصلي عند الساعة الثالثة من مساء اليوم، مواجهة ودية مع نظيره فريق شباب الأردن، تجمهما على ملعب النادي بغمدان، في إطار تحضيرات الفيصلي للمباريات المؤجلة من مرحلة الذهاب، ومنافسات مرحلة الإياب، وشباب الأردن الذي يتحضر لمرحلة الإياب.
وتم الاتفاق على إقامة مباراة اليوم في ضوء تأجيل المباراة الودية بين الفيصلي والوحدات المخصصة لدعم الأشقاء في غزة، إلى إشعار آخر، بعد أن كان من المقرر إقامتها يوم غد الجمعة دعما للقضية الفلسطينية والأهل في غزة.
وسبق للفيصلي، أن تعادل مع معان بهدفين لكل فريق وسجل هدفي الفيصلي حسام أبو الذهب وعارف الحاج، كما سيطر التعادل هدفا لهدف على مواجهة الأهلي وجاء هدف الفيصلي عن طريق اللاعب عارف الحاج.
ويواصل "الأزرق" تدريباته اليومية بقيادة المدير الفني أحمد هايل وجهازه المعاون، بمعنويات مرتفعة على الرغم من الغيابات المؤثرة بوجود 6 لاعبين من الفريق مع منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا وهم: سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان وإحسان حداد، أنس بني ياسين، ويوسف أبو جلبوش، إضافة إلى اللاعبين أمين الشناينة ومحمد الكلوب للإصابة التي حرمت الفريق من خدمات الثنائي المميز حتى نهاية الموسم.
وتشهد الجرعات التدريبة مشاركة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، (صهيب أبو هشهش من فريق مغير السرحان، وبكر كلبونة من فريق الجزيرة، والمهاجم المعار عبدالله عوض العائد من فريق السلط، وآخر الصفقات الجديدة سند جعارة لاعب الأهلي السابق).
وعلمت "الغد"، أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان لجنة التعاقدات بالنادي عن صفقات جديدة تضم لاعبين محليين ومحترفين، إضافة إلى مدرب للياقة عوضا عن المدرب السابق البرازيلي رودريجو، بعدما تم فك الارتباط بين الطرفين بالتراضي، حيث تفيد المعلومات من مقر النادي أن التقرير الفني الذي قدمه هايل تضمن نقاطا مفصلية وضرورية لإعادة الصورة الفنية المعروقة عن الفريق، خصوصا وأن الفوزين المعنويين للفيصلي تحت قيادة أحمد هايل على فريقي السد القطري والشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا ساهما في رفع معنويات منظومة الفيصلي في المحافظة على لقب دوري المحترفين والمنافسة على لقب بطولة كأس الأردن، بشرط توفير متطلبات فنية جديدة وتأمين مستحقات اللاعبين المالية.
وحرص هايل على تواجد عدد من لاعبي الفئات العمرية في التدريب، لمنحهم فرصة الاحتكاك مع لاعبي الفريق الأول، وتطوير إمكانياتهم الفنية، تمهيدا للاستفادة من خدماتهم خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد قرار إدارة النادي تأسيس فريق رديف بناء على طلب المدير الفني أحمد هايل، إضافة إلى أن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم لا يحق لهم اللعب مع الفيصلي في المباراتين المؤجلتين أمام فريقي العقبة ومغير السرحان، ضمن منافسات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين، والمقررتين بعد عودة المنتخب الوطني من مشاركته بنهائيات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
ويرنو هايل من خلال الجرعات التدريبية التي تشتمل على الجانبين الفني والبدني، إضافة إلى المباريات الودية لتجهيز الفريق بأفضل صورة فنية لتحقق أهداف وطموحات الجهاز الفني في حصد كامل نقاط المباراتين المؤجلتين، والوصول باللاعبين كافة، إلى مستويات فنية جيدة، بانتظار الانسجام الكامل بعد اكتمال صفوف " الأزرق" عند التحاق لاعبي المنتخب بالفريق.
ويأمل الجهاز الفني للفيصلي، في أن تسير الفترة المقبلة من التحضيرات من دون إصابات جديدة قد يتعرض لها اللاعبون، والحال ينطبق على الأجهزة التدريبية المحلية كافة، حيث إن إصابة لاعب تحرم فريقه من جهوده في المباريات المؤجلة، في ظل عدم السماح بتسجيل لاعب جديد، حيث شكل خروج أكثر من 6 لاعبين من خيارات هايل في المباراتين المؤجلتين بسبب الإصابات والاستغناءات، ضربة فنية قاسية للجهاز الفني.
ويحتل الفيصلي حاليا، المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 20 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان ضمن منافسات مرحلة الذهاب مع شباب العقبة ومغير السرحان، فيما تنتظر فريق سحاب بلقاء مؤجل في دور الـ16 من بطولة كأس الأردن لم يحدد موعده حتى الآن.

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