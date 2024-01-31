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النشامى يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة طاجيكستان.. والروابدة يعود للتدريبات

1/31/2024 11:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم لبلوغ الجاهزية الفنية والبدنية بأعلى درجاتها، أملا بتحقيق إنجاز تاريخي في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم بنسختها الثامنة عشرة والمقامة حاليا في قطر.
وأجرى المنتخب الوطني أمس تدريبه قبل الأخير تحضيرا لمواجهته المقبلة في ربع نهائي كأس آسيا أمام منتخب طاجيكستان غدا عند الساعة الثانية والنصف مساء على ستاد أحمد بن علي، في مواجهة مصيرية لـ”النشامى” الطامح بصناعة التاريخ مجددا على الأراضي القطرية.
وتقام في اليوم نفسه، المواجهة الثانية لحساب ربع النهائي، والتي تجمع المنتخب الأسترالي مع نظيره الكوري الجنوبي على ستاد الجنوب عند الساعة السادسة والنصف مساء، والفائز منهما سيلتقي مع الفائز من مواجهة المنتخب الوطني مع طاجيكستان.
كما يقام اليوم المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة طاجيكستان، حيث سيظهر المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة برفقة أحد اللاعبين، للحديث عن تطلعات وجاهزية المنتخب للمباراة، على أن يقام التدريب الرئيسي والنهائي للمنتخب عند الساعة الواحدة والنصف مساء على ملعب العقلة، مقر إقامة تدريبات المنتخب الوطني منذ بداية البطولة.
واحتفت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم أول من أمس، بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الثاني والستين، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة سمو الأمير علي بن الحسين.
وعلى الرغم من إعلان اتحاد الكرة بأن لاعب خط الوسط نور الدين الروابدة سيغيب عن بقية مباريات المنتخب الوطني في البطولة، بعد إصابته بكسر في الضلع السادس، وحاجته للراحة لأكثر من أسبوع، إلا أنه عاد أمس لتدريبات الفريق، وانخرط بالتدريبات الجماعية، ما يرجح عودته للقائمة في المباراة المقبلة.
ويعد الروابدة أحد العناصر الرئيسية التي يعتمد عليها عموتة منذ قدومه لتدريب المنتخب، إذ شارك افي 7 مباريات من أصل 9 خاضها المنتخب قبل البطولة الآسيوية، فيما غاب عن 3 مواجهات بالنهائيات حتى الآن بعد إصابته في المباراة الأولى أمام ماليزيا.
وتعد عودة الروابدة مهمة في الفترة الحالية وتحديدا في مواجهة طاجيكستان، نظرا لغياب اللاعب نزار الرشدان عن المباراة المقبلة للإيقاف، لتعرضه لبطاقتين صفراوين، واحدة في مواجهة ماليزيا والثانية في مباراة العراق، ما قد يجعل عموتة يفكر في الدفع به بصفة أساسية إلى جانب رجائي عايد في منتصف الملعب.
وتضم قائمة المنتخب بالبطولة 25 لاعبا، وهم يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب ويزن النعيمات.
وعلى مدار سنوات طويلة ماضية، لم يلتق المنتخب الوطني ونظيره الطاجيكي سوى في 5 مباريات، آخرها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ يتواجدان في مجموعة واحدة بالتصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ونجح المنتخب الوطني في فرض أفضليته على منتخب طاجيكستان في المباريات الرسمية، من خلال 3 مواجهات سابقة، إذ فاز في مناسبتين وتعادل في واحدة، حيث كان اللقاء الأول بين الفريقين في العام 2015 ضمن تصفيات كأس العالم في طاجيكستان، وانتهى بفوز“النشامى” بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتكفل بتسجيل الثلاثية النجم المعتزل حسن عبد الفتاح.
وفي لقاء العودة بعمان من العام نفسه، استطاع المنتخب تكرار الفوز وبثلاثية نظيفة، سجلها حمزة الدردور (هدفان) وحسن عبد الفتاح، فيما كانت المواجهة الأخيرة الرسمية بينهما، في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وسجل هدف المنتخب الوحيد يزن النعيمات.
والتقى المنتخب مع منافسه الطاجكي في مناسبتين وديتين في الإمارات خلال العام 2021، حيث فاز المنتخب في المباراة الأولى بهدفين دون رد عبر أحمد العرسان ومحمد أبو زريق“شرارة”، فيما تعثر المنتخب بالمباراة الثانية بالخسارة بهدف نظيف.
ويحتل المنتخب الوطني على سلم التصنيف العالمي المرتبة 87 عالميا و13 آسيويا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة“فيفا”، فيما يتبوأ منتخب طاجيكستان المركز 106 عالميا و19 على الصعيد القاري.
من ناحية ثانية، سادت الروح الرياضية عند لاعبي المنتخب الوطني على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الفوز على العراق 3-2 في ثمن النهائي.
وتحدث يزن النعيمات عبر حسابه الرسمي على إنستاجرام، مؤكدا أنه سامح كل من أساء له الأيام الماضية، ومن حقه الاحتفال دون توجيه الإيذاء لأي شخص، وأكد على محبته للشعب العراقي، كما أوضح اللاعب يزن العرب المحترف في صفوف الشرطة العراقي بأن الشعبين الأردني والعراقي واحد، ولا تفرقهما مباراة كرة قدم، فيما كانت لقطة موسى التعمري برفعه للعلم العراقي خلال الاحتفال بعد الفوز في المباراة هي الأكثر شهرة من بين جميع اللقطات.
وثمنت الجماهير العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة التي جمعت العرب مع المهاجم العراقي مهند علي، وزميله في الفريق ذاته، بعد أن حرص على التوجه إليه عقب نهاية المباراة، ومواساته بدلا من الاحتفال مع لاعبي المنتخب الوطني.
وحرص اللاعبان محمد أبو حشيش وإبراهيم سعادة على تأكيد عمق العلاقة بين الشعبين الأردني والعراقي، خصوصا وأنهما لعبا في وقت سابق بصفوف الزوراء.
ومن المتوقع أن تشهد مباراة المنتخب الوطني ونظيره الطاجكي إقبالا جماهيريا كبيرا من جماهير“النشامى”، حيث يتسع الملعب لحضور 45032 مشجعا، مع التوقعات بأن تكون النسبة الأكبر من الحضور من جانب الجماهير الأردنية، نظرا لعدم وجود جماهير بأعداد كبيرة لمنتخب طاجيكستان في قطر.
وحضر عدد كبير من الجماهير الأردنية إلى الدوحة خلال اليومين الماضيين، بعد أن ضمن المنتخب مقعدا له في ربع النهائي، ما حفز الجماهير على مواصلة الزحف للدوحة من أجل زيادة الدعم للمنتخب في مهمته القارية.
وتحاول رابطة الجماهير الأردنية في قطر، ورابطة جماهير المنتخب الوطني، تسهيل مهمة الجماهير من خلال إرشادها وتحفيزها على الحضور في أهم مباريات المنتخب عبر تاريخه.

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