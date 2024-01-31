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سوريا تودع كأس آسيا بعد الخسارة أمام إيران بركلات الترجيح

1/31/2024 11:30:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهل المنتخب الإيراني إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023، بفوزه على المنتخب السوري بفارق ركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، في مباراة ثمن النهائي التي أقيمت على استاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل.

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