سوريا تودع كأس آسيا بعد الخسارة أمام إيران بركلات الترجيح

سوريا تودع كأس آسيا بعد الخسارة أمام إيران بركلات الترجيح
التاريخ
1/31/2024 11:30:03 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) تأهل المنتخب الإيراني إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023، بفوزه على المنتخب السوري بفارق ركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، في مباراة ثمن النهائي التي أقيمت على استاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل.
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