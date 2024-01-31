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ارتفاع مريع بإصابات الإيدز في هذه المدينة العربية

1/31/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف مصدر طبي مطلع بمحافظة ذي قار العراقية، يوم الجمعة، عن إحصائية رسمية بعدد حالات الإصابة بمرض الإيدز بين أبناء مدينة الناصرية وضواحيها، وفيما بيّن أن معدلات الاصابة الحقيقي أكبر وبارتفاع "مرعب" بين صفوف الشباب، أكد أن أذربيجان مصدر المرض المنتشر حاليا في المحافظة.


وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الإصابات الموثقة في سجلات دائرة صحة ذي قار تبلغ 200 إصابة غالبيتها لأشخاص أعمارهم دون الـ45 عاماً أي ضمن فئة الشباب"، لافتاً إلى أن "هذا الرقم يضرب بـ 10 للأشخاص غير المسجلين بشكل رسمي ما يعني وجود 2000 مصاب بمرض الايدز يتجول في المحافظة دون أي علاج".


وأضاف المصدر، أن" المسجلين الـ200 شخص المصاب بهذا المرض، تأتي شحنات دوائهم شهرياً من وزارة الصحة بشكل رسمي، ويتم توزيعه عليهم وبعضهم يتسلم علاجه كل 3 أشهر"، لافتا إلى أن "العلاج تتسوقه الوزارة حصراً ولا يتم بيعه في السوق المحلية، لأنه باهظ الثمن".


وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العلاج مهمته عدم تحويل هؤلاء المصابين إلى اشخاص ذو عدوى لبقية أفراد المجتمع"، مؤكدا أن "هذا المرض ينتقل عبر الدم والرذاذ المتطاير من المصاب، وكذلك عبر الجماع الجنسي بين الرجل والمرأة".


ولفت المصدر، إلى أن "غالبية الإصابات كانت لأشخاص زاروا جمهورية أذربيجان في وقت سابق، حيث تعتبر هذه الدولة هي دولة مصدر للمرض"، موضحاً ان" ذي قار كانت لديها إصابتين فقط مسجلات بشكل رسمي قبل 15 عاما، إلا أن الانفتاح على بقية الدول والسفر أدى لهذا الارتفاع المرعب بأعداد المصابين بهذا المرض الخطير".

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