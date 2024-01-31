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حفل إشهار لمنتدى الحموري الثقافي السبت المقبل

1/31/2024 11:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعقد في المركز الثقافي الملكي يوم السبت المقبل حفل إشهار منتدى الحموري للتنمية الثقافية.

ويتضمن الحفل جلسة حوارية بعنوان: "مستقبل التعليم في الأردن في عصر الذكاء الاصطناعي".

ويتزامن حفل الإشهار مع الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفقيه الدستوري والوزير الأسبق الدكتور محمد الحموري، الذي رحل في الأول من شباط 2022، عن 82 عاما.

ويتحدث في الجلسة، التي ترعاها وزيرة الثقافة هيفاء النجار، كل من وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني للمناهج الدكتور محي الدين توق، ومديرة مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأرنية الدكتورة ريم الفايز.

ومنتدى الحموري للتنمية الثقافية مؤسسة ثقافية فكرية وأدبية مستقلة، لا تهدف إلى الربح، تأسست في عام 2023، وتُعنى بدراسة القضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية، واختبار تفاعلها مع مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والدينية والفكرية والثقافية، وتوفير المساحة للباحثين والخبراء والمختصين للحوار من خلال المحاضرات والندوات والفعاليات وتقديم التوصيات؛ بهدف رفع الوعي الثقافي وتعزيز أهميته.

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