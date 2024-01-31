لنوم طويل في الشتاء.. كفَّ عن تناول هذه المشروباب

في هذه المقالة سوف نرشدكم إلى المشروبات التي يمكن أن تسهم في تحفيز الأرق والتقليل من جودة النوم؛ حتى تتجنبوها لتنعموا بليلة نوم هادئة.



لا تتناول القهوة









يمكن لتناول الكافيين أن يسبب لك الأرق أو قد يمنعك منه بشكل تام، حيث كشفت إحدى الدراسات أن القهوة يمكن أن تؤخر إيقاع ساعتك البيولوجية. تعمل هذه التأثيرات على تقليل إجمالي وقت نومك، وفق موقع SLEEP EDUCATION

في حين يمكن أن لا تسبب لك القهوة السهر إذا كنت تتناولها في فترة ما بعد منتصف الليل أو في الصباح، بحسب الدراسة نفسها. كما يمكن أن تكون هذه التأثيرات أكثر قوة عند الأشخاص المتقدمين في السن، أما تناول جرعات كبيرة من القهوة بانتظام أثناء الليل فقد يُحدث بجسمك مضاعفات جسيمة.



جرعات كبيرة من الكافيين تنتج هذه التأثيرات الثانوية:

الإسهال

الغثيان

زيادة إيقاع القلب

ارتعاشات عضلية



تناول الماء يسبب قلة النوم









الماء ضروري لصحة الإنسان، فأي شخص لا يمكنه البقاء على قيد الحياة أكثر من بضعة أيام بدون ماء، ويعد الترطيب اليومي الكافي أمراً بديهياً للحفاظ على أداء الجسم بشكل صحيح.



لكن يمكن أن يؤدي تناول كثير من السوائل إلى زيادة التبول، ما قد يؤدي إلى الأرق وعدم توازنه.



لذلك يجب موازنة تناول السوائل؛ حتى تتحسن الصحة العامة للإنسان ويحظى بنوم أفضل دون الحاجة للذهاب إلى الحمام عدة مرات بسبب التبول الليلي.



يحدث معظم فقدان الماء عن طريق التبول، لكن الجسم يفقد أيضاً السوائل عبر الجلد ومن التنفس، وهو ما يُعرف بفقدان الماء غير المحسوس. على مدار يوم كامل، نحو 300-400 ملليلتر من الماء. ويحدث جزء كبير من هذه الخسارة أثناء النوم، على الرغم من أن الكمية يمكن أن تعتمد على ما إذا كان الشخص يتنفس بشكل أساسي من خلال الفم أو الأنف، وفق SLEEP FONDATION.



إضافة إلى ذلك إذا كنت تشعر بالعطش بشكل متكرر أثناء الليل، فقد يعني ذلك أنك لا تحافظ على جسمك رطباً أثناء النهار، لذلك من الضروري احتساء السوائل بانتظام، وضمن ذلك تحديد جدول تذكير إذا كنت تواجه صعوبة في تذكر شرب الماء.



يمكنك استخدام زجاجة ماء للحصول على القدر الكافي من السوائل لجسمك في النهار ولا تحتاج لتناوله أثناء الليل.



الصودا سبب قلة النوم









تشير دراسة أمريكية إلى أن البالغين الذين لا ينامون أكثر من خمس ساعات في الليلة، أكثر عرضة للإفراط في تناول المشروبات الغازية مقارنة بالأشخاص الذين يحصلون على قدر أكبر من الراحة.



وأشار الباحثون بمجلة Sleep Health إلى أن الصودا وقلة النوم يرتبطان بشكل مستقل بالسمنة، كما ترتبط المشروبات المحلاة بالسكر أيضاً بارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكري.



وقام الباحثون بفحص بيانات المسح على ما يقرب من 19000 شخص بالغ، ووجدوا أن نحو 13% من المشاركين ينامون خمس ساعات أو أقل في الليلة. وما يميز هؤلاء الذين يعانون من قلة النوم، أنهم تناولوا مشروبات محلاة بالسكر أكثر بنسبة 21% من البالغين الذين حصلوا على سبع إلى ثماني ساعات صحية في الليلة.



ووجد تحليل إضافي للنتائج حسب نوع المشروب، أن الارتباط الرئيسي كان بسبب المشروبات الغازية..



وقال أحد الباحثين في الدراسة: "إن الطريقة الأكثر احتمالاً التي يمكن أن يؤثر بها استهلاك الصودا سلباً على النوم هي من خلال تناول الكافيين الموجود عادة في هذا المشروب، لأن الكافيين يمنع ربط مادة كيميائية معينة في الدماغ مسؤولة عن شعورنا بالتعب والنوم ".



وأضاف: "من الثابت نسبياً أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم وأولئك الذين يكون نومهم منخفض الجودة أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة".



وقالت ماري بيير سانت أونج، باحثة التغذية بجامعة كولومبيا في نيويورك: "من الناحية المثالية، سيكون تقليل استهلاك الصودا هو الهدف الأمثل، لأنه سيفيد عوامل صحية أخرى، إضافة إلى المساعدة في التحكم في السعرات الحرارية وإدارة الوزن".



مشروبات الطاقة









تختلف مشروبات الطاقة في الشكل والعلامة التجارية، ولكن تتشابه في الهدف التجاري وتأثيراتها على جسم الإنسان، حيث تستهوي المستهلكين الذين يبحثون عن طاقة ونشاط بغض النظر عن أعمارهم.



وتتضمن مكونات مشروبات الطاقة على الكافيين والسكريات المضافة والفيتامينات مثل فيتامين "ب"، كما تحتوي أيضاً على منشطات قانونية مثل الحمض الأميني ومادة L-Carnitine التي تساعد في تحويل الدهون إلى طاقة.



وإضافة إلى تسببها في قلة النوم، تؤثر مشروبات الطاقة على القلب والأوعية الدموية، حيث قد تزيد من معدل دقات القلب ومستويات التوتر وضغط الدم، بسبب تفاعل الكافيين مع المواد الأخرى في المشروب.



مادة التورين التي تحتويها مشروبات الطاقة تؤثر أيضاً على معدل السوائل والمعادن في الدم قبل النوم، ومادة الغورانا فيها تزيد من معدل الكافيين الكلي في المشروب.



وتُحذر الأكاديمية الأمريكية لأمراض القلب المراهقين من تناول أكثر من 100 ملغ من الكافيين يومياً، في حين تنصح "مايو كلينيك" الأشخاص الأكبر سناً بعدم تجاوز 400 ملغ من الكافيين يومياً.

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