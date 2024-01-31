هل تهز رأسك لإخراج الماء من الأذنين؟ الخطر يحدق بك



وعلى وجه التحديد، يقول فريق من الباحثين من جامعة“كورنيل”، إن قوى التسارع المشاركة في إخراج المياه من قناة الأذن البشرية، يمكن أن تعرض الأطفال الصغار لتلف في الدماغ.



ويقول طالب الهندسة، أنوج باسكوتا، أول معد للورقة البحثية التي قُدمت في الاجتماع السنوي لقسم الموائع الفيزيائية في الجمعية الأمريكية للفيزياء في سياتل:“تركز دراستنا بشكل أساسي على التسارع اللازم لإخراج المياه من قناة الأذن. إن التسارع الحرج الذي حصلنا عليه تجريبيا عبر أنابيب زجاجية وقنوات أذن ثلاثية الأبعاد، كان في حدود 10 أضعاف قوة الجاذبية بالنسبة لأحجام أذن الأطفال، ما قد يتسبب في تلف الدماغ”.



وفي الدراسة، صمم الفريق أنابيب زجاجية بأقطار مختلفة، تهدف إلى العمل كنسخة متماثلة مبسطة لقناة أذن بشرية فعلية. وطور الباحثون نموذجهم ثلاثي الأبعاد استنادا إلى قناة أذن من رأس بشري، فُحص بالأشعة المقطعية، وقاموا بتغليف الأجزاء الداخلية للأنبوب الزجاجي باستخدام مركب السيلان العضوي. ثم أدخلوا الماء في الأنابيب الزجاجية، قبل إسقاط الأنابيب في الينابيع، لقياس مقدار قوة الجاذبية المطلوبة لإخراج الماء.



وكشفت النتائج أن التسارع الحرج لإزالة المياه من قناة الأذن يعتمد بشدة على حجم وموضع السائل المحاصر داخل الأنبوب، وفقا لفريق البحث.



وقال الباحثون إن الأطفال قد يكونون معرضين بشكل خاص للخطر، لأن هناك حاجة إلى قدر أكبر من التسارع لإخراج المياه المحصورة في أنابيب أصغر حجما.



وتجدر الإشارة إلى أن النتائج هذه أولية في الوقت الحالي، استنادا إلى تجارب تحاكي مقدار القوة المعنية، وليس إشراك أناس حقيقيين. لذلك لا يمكن اعتبارها دليلا سريريا على تلف المخ الناجم عن هذا النشاط. -وكالات