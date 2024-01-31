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كلمة السر جين واحد.. هل نقول وداعا للسمنة ونتناول كل ما نشتهي؟

1/31/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تطور لافت قد يحدث ثورة علمية غير مسبوقة، وينهي معاناة الكثيرين من السمنة ومتاعبها وتأثيرها على الصحة، حيث بينت دراسة علمية حديثة، نتائج مخبرية مثيرة، مفادها بأن تعطيل جين واحد قد يسمح للناس بتناول ما لذ وطاب من دون الإصابة بالسمنة.
وأوردت مجلة "ناتشورال ميتابوليزم"، أن خبراء من جامعة كاليفورنيا سان دييغو توصلوا عقب القيام بالتجارب على الفئران، إلى أن جينا واحدا هو المسؤول عن فقدان الخلايا الدهنية لقدرتها على حرق الطاقة.
واكتشف الباحثون أنه عندما يتم تغذية القوارض بنظام غذائي غني بالدهون، تنهار خلاياها وتصبح أقل فاعلية في حرق الدهون، وهو ما قد يفسر سبب تأثير السمنة في تباطؤ عملية التمثيل الغذائي لدى البشر.
وتأكدوا من خلال التجارب أن هذه العملية يتحكم فيها جين واحد، والذي عند إزالته عن طريق التحرير الجيني، يمنع القوارض من اكتساب الوزن الزائد، حتى أثناء تناول النظام الغذائي الغني بالدهون.
ولدى فحص "الميتوكوندريا"، وهي عضية خلوية مزدوجة الغشاء تنتج الطاقة اللازمة لتشغيل الجسم وتساعد على حرق الدهون وترتبط الشيخوخة بتراجع وظيفتها، وجدوا أنها أهم عنصر لتحقيق نتائج الدراسة.
إلى ذلك، قاس الباحثون تأثير اتباع نظام غذائي غني بالدهون على "الميتوكوندريا" لدى الفئران، وبعد تناول النظام الغذائي، انقسمت لدى الفئران إلى حجم أصغر، ما أدى إلى حرق كمية أقل من الدهون، ويتم تحقيق ذلك عن طريق جين واحد يسمى (RaIA).
وكشفت النتائج التي توصل إليها الباحثون، أنه عندما يكون هذا الجين مفرط النشاط، فإنه يعيق الأداء الطبيعي لـ"الميتوكوندريا"، ما يؤدي إلى عدم حرق الخلايا الدهنية للطاقة أيضا.
وصرح آلان سالتيل، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو والمؤلف الرئيسي للدراسة قائلا: "السعرات الحرارية الزائدة الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وتؤدي أيضا إلى سلسلة من عمليات التمثيل الغذائي التي تقلل من حرق الطاقة، ما يجعل السمنة أسوأ. إن الجين الذي حددناه هو جزء مهم من هذا التحول من الوزن الصحي إلى السمنة".
ولدى استهلاك الأشخاص سعرات حرارية أكثر مما يحرقون، تبدأ قدرة الخلايا الدهنية على حرق الطاقة بالفشل، وهذا أحد الأسباب التي تجعل من الصعب على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة إنقاص الوزن، لكن كيفية بدء فشل الخلايا الدهنية كان أكبر ألغاز السمنة.
واسترسل سالتيل موضحا: "المقارنة المباشرة بين البيولوجيا الأساسية التي اكتشفناها والنتائج السريرية الحقيقية تؤكد أهمية النتائج بالنسبة للبشر، وتشير إلى أننا قد نكون قادرين على المساعدة في علاج السمنة أو الوقاية منها من خلال استهداف مسار (RaIA) بعلاجات جديدة. لقد بدأنا للتو في فهم عملية التمثيل الغذائي المعقدة لهذا المرض، ولكن الاحتمالات المستقبلية مثيرة".
وقد تتضمن العلاجات المستقبلية علاجات جينية أو تقنية كريسبر، وهي تقنية يستخدمها العلماء لتعديل الحمض النووي في الكائنات الحية، للتخلص من (RaIA) وتأثيراته على الجسم. -(العربية نت)

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