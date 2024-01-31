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علاجات البرد المنزلية ما بين الحقيقة العلمية والموروث الشعبي

1/31/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعتمد الكثير من الناس على علاجات منزلية عدة، للتخلص من البرد ومكافحة بعض الأمراض، وهذه الطرق الطبيعية لا تحظى باهتمام كبير في البحث العلمي ولا يمكن اعتبارها من أساليب المعالجة الحديثة. فالمعلومات المتاحة هي ما تناقلته الأجيال من المعلومات البسيطة عن الوسائل المنزلية، خصوصا مع قلة الأبحاث في هذا المجال.
عندما يؤلمك الحلق، فإن الحليب بالعسل يساعدك، هكذا كانت تقول الجدة. أما نزلة البرد فأفضل شيء لمواجهتها هو كوب من الليمون الساخن، وفي حالة الإصابة بآلام في الأذنين، فإن أكياس البصل يمكن أن تغيثك. تناقلت الأجيال مثل هذه المعلومات البسيطة عن وسائل منزلية لمكافحة الأمراض.
وتستخدم هذه العلاجات كثيرا، وبخاصة في ألمانيا، حيث أظهرت دراسة العام 2007، أن نحو نصف الألمان يعتمدونها. ولكن هل يساعد العسل والبصل والليمون حقا؟ لا يمكن الجزم بذلك، وذلك لأن العلاجات المنزلية وفاعليتها لم تحظ بالبحث على نطاق واسع.
وهذه الوسائل المنزلية لم تخضع أبدا للدراسة بشكل صحيح، وإن كانت بعض هذه العلاجات أخذت تقليدا، فالدراسات التي أعدت بشكل جيد بهذا الشأن قليلة، وهي التي تحقق أصحابها من مدى فاعلية العلاجات المنزلية.
غياب توفر مثل هذه الدراسات بشكل كاف، قد يكون للجانب الربحي الذي يخص شركات الأدوية المنتجة لها، وتعتبر العلاجات التقليدية منافسا كبيرا لها، فكون شركات الأدوية هي التي تمول البحث العلمي غالبا، وهي لا تهتم بالعلاجات المنزلية كثيرا، فإن بحث مدى فاعلية العلاجات المنزلية البسيطة يحتاج دعما عاما. ولكن هذه العلاجات تستخدم غالبا في مداواة الأمراض الأكثر بساطة والتي تتلاشى بذاتها.
القائمون على صناعة العقاقير الدوائية، قلما يهتمون بالاستثمار في الأبحاث المتعلقة بمدى فاعلية العلاجات المنزلية في مداواة الأمراض، مما يستوجب دعم هذه الأبحاث بأموال عامة.
أطباء ربما لا يرون ذلك مهما كثيرا من وجهة النظر الطبية، رغم أن الكثير من الناس يستخدمون علاجات منزلية ويشعرون من خلال ذلك بتحسن حالتهم.
بالنسبة للأطباء، فإن العلاجات المنزلية تقابل دائما ببعض السخرية. رغم أن تأثير أكياس البصل والثوم وشراب الزنجبيل ربما أفضل في بعض الحالات الفردية من تأثير الأقراص المسكنة، ولكننا نبقى بحاجة إلى دراسات بهذا الشأن لنتمكن من إعطاء توصيات يعتمد عليها.
وأخيرا استخدام العلاجات البسيطة مفيد لأسباب متعددة، منها مفعولها الحقيقي، فإنه من الجيد أن يقوم المريض بشيء بنفسه، عبر هذه القناعة التي مفادها: "أستطيع أنا أيضا أن أفعل شيئا لنفسي، لست مضطرا دائما للذهاب إلى الطبيب".
كما أن إعداد شخص ما لكيس البصل الذي يستخدم في تخفيف آلام الأذنين لدى الأطفال، يعطي انطباعا بأن هذا الإنسان يولي الطفل اهتماما ورعاية. وتؤكد طبيبة ألمانية تدعى يوست، أن هذه نقطة مهمة فيما يتعلق بالوسائل المنزلية.
كما أن مساعدة إنسان في عمل كمادات، لخفض درجة الحرارة الناتجة عن الإصابة في عضلة الساق، يجعل الإنسان المصاب يشعر بشيء إيجابي بالتأكيد، حسب يوست. وأشارت يوست إلى أن دراسات قامت بها بنفسها أظهرت أن كبار السن بشكل خاص، وكذلك النساء، يستخدمون علاجات منزلية في مداواة أنفسهم.
إن العلم بشأن هذه الأمور متوفر أكثر لدى الأجيال الأكبر سنا، مقارنة بجيل الشباب، ووفقا لاستطلاعات، فإن حساء الدجاج هو أكثر وسيلة منزلية تحظى بشعبية في ألمانيا، إضافة إلى الحليب الساخن بالعسل واستنشاق الماء المالح أو الليمون، على سبيل المثال. كما أن البطاطا، على سبيل المثال، لها دور كبير في الصيدلية المنزلية في روسيا، والزنجبيل مثال آخر على ذلك.
تبادل الثقافات ونشر التوعية الصحية والاطلاع على تجارب الآخرين القديمة والجديدة، يمكن إن تؤدي إلى زيادة معرفتنا بالعلاجات القديمة، كما أن الباحثين مطالبون بالاهتمام بإجراء دراسات على العلاجات التقليدية ودورها في مكافحة وعلاج الأمراض.


* الصيدلي ابراهيم علي ابورمان
وزارة الصحة

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