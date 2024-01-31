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الباحثة قرمان تضع بين يدي القارئ نشأة وتطور الأثواب التقليدية الفلسطينية

1/31/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عجت صفحات كتاب "الأثواب التقليدية الفلسطينية- نشأة وتطور" بالألوان الحاذقة، والرسومات الثرية، وأنماط النسجيات المختلفة، والتي لها دور مهم في التعريف بالهوية الثقافية الفلسطينية التي انتشرت في شتى مناحي الحياة في فلسطين.
صدر الكتاب عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لرئيسة مؤسسة التراث الفلسطيني الباحثة حنان قرمان منير.
وتشير المؤلفة، في كلمة على غلاف الكتاب، إلى أن الاحتفال برسومات هذا الكتاب وألوانه يشير إلى استمرارية التقاليد الفلسطينية، فالنظرة إلى "أثواب فلسطين وتطريزها تعكس ثراء ثقافة هذا البلد وتاريخه". وتوضح منير، أن هذا الكتاب هو حصيلة عمل أكثر من عشرين عاما من البحث والدراسة المعمقة لمصادر التطريز ونشأة الأثواب الفلسطينية في المتاحف المختلفة حول العالم، بدءا من فنون النسجيات العربية خلال العصور القديمة، مرورا بفنون العصور الوسطى حتى عصرنا هذا، موثقة تطور الثوب وفنون النسجيات في مناطق فلسطين المختلفة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وتقول إن الكتاب يضم أكثر من خمسمائة صورة ملونة من مجموعة "فرح وحنان منير" الشهيرة، ومنها المنسوجات المطرزة والأثواب التقليدية وقبعات النساء القرويات، ومنها العباءات والمعاطف والأحزمة والأحذية الرجالية، ولا شك في أن الاختيار المتقن لألوان خيط الحرير المستعمل في غرزات التطريز على قماش الكتاب الطببيعي يفتح شهية الناظر، كما أن التصوير الفاخر والمعرفة المميزة للمادة المدروسة يجعلاننا نقدر التطريز الفلسطيني عاليا، ومن هنا تكمن أهمية هذا الكتاب لروعة الفن الفريد فيه.
الدكتورة حنان عشراوي، كتبت تمهيدا للكتاب تقول فيه "إن من الجميل أن نرتدي الوطن ثوبا ونتوشح به شالا ونضعه فوق الرأس تاجا، ومعنى، وهوية، وليس أبلغ من أن نكتب سيرة وجودنا وبقائنا بخيوط ملونة، حتى إذا رآنا الآخرون قالوا: فلسطينيين"، لافتة إلى أن حنان قرمان منير ابنة حيفا أبهرتنا بإنجازها لهذا الكتاب "الأثواب التقليدية الفلسطينية: نشأة وتطور"، حيث وثقت من خلاله لفلسطين هويتها كاملة غير منقوصة وألبستها ثوب البهاء.
وأضافت عشراوي، أن ما صنعته منير بمبادرتها الذاتية، وبإمكاناتها المحدودة، وبمؤازرة ودعم زوجها فرح منير، ينتمي إلى الإنجازات الاستثنائية التي تحتاج إلى بحث مضن، ومتابعة، ودراسة، وتحليل، وعودة إلى الأصول، مبينة أن العودة إلى الأصول لم تكن بالأمر السهل واليسير بعد النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني في العام 1948 وتدمير مئات القرى وتشريد أهلها في شتى أرجاء الأرض، حاملين معهم هويتهم وعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم وزيهم الشعبي.
وأشارت عشراوي إلى أن منير، الخبيرة والباحثة في علم الأحياء الجزئية، احتاجت الى خمسة وعشرين عاما من البحث والدراسة، كي تنجز مشروعها بتجميع كل تلك الخيوط والألوان والأماكن التي تنتمي إليها في بوتقة متكاملة تجسد مختلف مدن وقرى فلسطين التاريخية، لتؤكد لمن انساق وراء رواية "الآخر" أن فلسطين لم تكن يوماً أرضا بلا شعب، بل كانت على مدار التاريخ أرضا وشعبا وحضارة.
وأكدت عشراوي أن كتاب "الأثواب التقليدية الفلسطينية: نشأة وتطور" يعد مرجعا متكاملا بما يتضمنه من معلومات وصور فيما يخص تاريخ ونشأة وتطور فن التطريز في فلسطين، وبرأيي هو بمثابة "كوشان طابو" تراثي وثقافي بكل أرض فلسطين، لأن كل ثوب أو قطعة حلي تمثل قرية أو مدينة كانت عامرة بأهلها قبل العام 1948، كما يشكل هذا الكتاب وثيقة تاريخية متكاملة تقدم من خلالها منير مرافعة مشفوعة بالخيوط والخطوط والألوان حول أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه التي سلبت منه، وتفضح كل محاولات الطمس والتزوير والتهويد والمصادرة من جانب المؤسسة الإسرائيلية لكل أشكال التراث الفلسطيني، بدءا بالثوب المطرز، وليس انتهاء بالتراث المطبخي.
وقالت عشراوي، إن منير المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، اختارت أن تصدر كتابها بداية باللغة الإنجليزية، لتمكن الشعوب الأخرى من التعرف على الشعب الفلسطيني وحضارته وتراثه وتقاليده وعلى رسالته الوطنية والإنسانية والتاريخية. واليوم يكتمل هذا الإنجاز بصدور النسخة العربية من الكتاب ليكون مرجعا لأبناء فلسطين في الوطن المنافي ولكل الشعوب العربية، لكي تتمكن الأجيال المقبلة من التعرف على هذا الموروث التاريخي العظيم وتنميته وتطويره وحمايته من الضياع والاندثار، فهذا يشكل جوهر الهوية وحافز البقاء.
في مقدمتها للكتاب، تقول الباحثة حنان منير، إن توزيع الثوب حسب أنماط المناطق عمل غير سهل، حيث اتبعت بعض القرى أنماط قرى مجاورة لها أكثر من غيرها. ولهذا حاولت تجميع الأثواب حسب تشابهها لأنماط مناطق معينة، أو حسب حدود المقاطعات في ذلك الوقت، مبينة أن أثواب بدو الجليل تعبر وترمز عن جذور أصحابها ونزوحهم عن مناطقهم، كذلك بالنسبة لثوب بيت لحم، فإن تحليلا جغرافيا لأثواب المناطق المختلفة يعطينا فكرة عن التأثير الاجتماعي والاقتصادي في البلاد آنذاك، ويزودنا أحيانا بنظرة تاريخية عميقة وخلابة.
وتشير منير إلى أن أول قطعة صنعت في مجموعة "فرح وحنان منير"، يوم كانت فلسطين ما تزال جزءا من الإمبراطورية العثمانية التي دامت عدة قرون، ويعود تاريخ بعض قطع هذه المجموعة للعام 1850، فقد مرت فلسطين خلال هذه الفترة بمراحل انتقالية مهمة، ومنها تأثير أوروبا على المنطقة من خلال تجارتها الخارجية، وتأثير الحروب على اقتصاد البلاد. وقانون سمح الأرض الصادر بين 1858 و1867 للأجانب بحق امتلاك العقارات في الإمبراطورية العثمانية، كما سمح بتدفق المؤسسات الأوروبية وتأسيس المدارس والكنائس والمستشفيات والفنادق خال الفترة بين 1850 و1880.
وتابعت منير "كان هذا له تأثير مشابه على البلاد. وشجع القناصل الأوروبيون المعتمدون في مدن فلسطين الرئيسية على الاندماج في السوق العالمية عن طريق التوسع في التجارة مع أوروبا، بما فيها القمح والشعير والسمسم وصابون زيت الزيتون والقطن. يومها صدّرت فلسطين من فائض محصولها الزراعي إلى مصر ولبنان وآسيا الصغرى وأوروبا. وارتفعت هذه الصادرات خلال حرب القرم في خمسينيات القرن التاسع عشر يوم زاد الطلب على القمح، ومع نهاية الحرب الأهلية الأميركية في الستينيات من القرن ذاته، وتوقف تصدير القطن الأميركي لبريطانيا، جاءت فلسطين ومصر لملء الفراغ".
وتقول منير، إنه في بداية خمسينيات القرن التاسع عشر، أصبحت مبيعات الأثواب المطرزة، سواء من قبل تجار الآثار أو مباشرة من أصحاب الثوب، مطلوبة جدا من السياح، ومن البديهي أن تكون قد جاءت القطع القديمة ضمن مجموعتنا من عشاق هذه الأثواب الذين حافظوا عليها، متفادين العبث بها عند إعادة استعمالها. يلاحظ أحيانا أن قطعا مطرزة مأخوذة من أثواب قديمة قد أضيفت على أثواب طرزت خلال مطلع القرن الماضي، أو أضيفت على أثواب الأولاد، أو على قطع بيتية أخرى.
أما في المناطق التي قل فيها التطريز الكثيف كمدينتي نابلس والناصرة، فلم يحافظ على هذه الأثواب من جيل لآخر، ولهذا ما تبقى من هذه المناطق هو القليل، ثم صهرت الأثواب المصنوعة من القماش المقصب بخيوط فضية على أيدي صياغ مدينة الناصرة، وذلك للحصول على معدن الفضة. كون مدينة القدس في مطلع القرن العشرين كانت مركزا مرغوبا للسياح وتجار الآثار، وكان دكان الهدايا المرفقة لفندق الأمريكان كولوني في مدينة القدس من أهم المصادر لشراء الأثواب الفلسطينية، كما امتلكت السيدة التلحمية نجمة خروفة حانوتا في مدينة القدس متجرا متخصصا في بيع أثواب تقليدية مطرزة، وكان حانوتها مصدرا لبعض القطع القديمة التي أضيفت للمجموعات المختلفة. بعد وفاتها، استمر ابنا أخيها سليم وعبد الله يمارسان هذه المهنة حتى قبل سنوات معدودة.
وتشير منير إلى أنه نتيجة للهجرة من مناطق مجاورة "خاصة لبنان وسورية"، إلى فلسطين، ونتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وتحسن أمن المزارعين الذين عاشوا في السهول الخصبة خلال فترة بين منتصف العام 1860 والعام 1880، زاد عدد سكان البلاد بنسبة الثلث، وخاصة في الشمال والمناطق الساحلية. يومها عانى سكان البلاد من مشكلتين مهمتين في تعاملهم مع السلطات العثمانية، أولاً الضرائب المرتفعة، حيث إن كمية الضرائب المدفوعة والمفروضة بالقوة من قبل جباة الضرائب أو ممثليهم المحليين أصبحت أكثر من ثلث بدلا من العشر المطلوب، وثانيا الخدمة العسكرية التي أجبرت الفلسطينيين على القتال في حروب البلقان وروسيا. وفي هذا المجال، ذكر القيادي المقدسي "يوسف الخالدي في القرن التاسع عشر: أعلنت فلسطين الحداد على مقتل أكثر من عشرة آلاف جندي غالبيتهم من الطبقات الفقيرة". توضح منير أن هذه الخسارة غير المسبوقة كانت تعادل اثنين بالمائة من تعداد السكان الذين بلغ عددهم في بداية العام 1880 ما يقرب من 500,000 نسمة، ما يعني أن أكثر من نصف رجال القرية الصغار قاتلوا في الحرب. وقد التقط الرسام الألماني في رسمته التاريخية في العام 1888، يافا، تجنيد جنود أتراك في فلسطين ألم أهاليهم، وخلال وداعهم على ظهر سفن من ميناء يافا، وهذه العقوبات المتمثلة في الضرائب المرتفعة، والتجنيد الإجباري، أدت إلى الكثير من المآسي التي روتها الأجيال. في هذه الفترة، أخفى غالبية المزارعين أملاكهم عن جباة الضرائب، كما قللوا من حلي وتطريز أثواب نسائهم التقليدية. فنجد أن التطريز على ثوب القرن التاسع عشر كان أقل تطريزا من ثوب ما بعد العام 1918 يوم تبدل الحكم العثماني بحكم الانتداب البريطاني.
وتحت عنوان "فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين"، تقول منير "زادت التجارة مع بريطانيا أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين، فرصفت الشوارع، وتحسن ميناء حيفا، ومد خط أنابيب النفط من العراق إلى مصافي حيفا. واستعمل البريطانيون الخطوط الحديدية التي بناها الأتراك العام 1905، والممتدة إلى مدينتي حيفا ويافا الواقعتين على البحر لتحسين تجارة فلسطين، مما قلل من دور ميناء مدينة بيروت ذات الحكم الفرنسي كمنفذ وحيد على سواحل المتوسط".
توضح أنه في مطلع العام 1920 وحتى العام 1940، عكست الأثواب التقليدية في القرى وضعا اقتصاديا أفضل، وأصبحت الأثواب مطرزة بكثافة، مستعملين قماشا سوريا مصنوعا من الحرير وخيطا من المعدن، كما أصبح غطاء الرأس أجمل. وفي هذه الفترة وقع أهل مدن فلسطين تحت تأثير الأوروبيين ومدارسهم التي أسسوها هناك، وكما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي في مدن أخرى في العالم العربي، كبيروت ودمشق والقاهرة، لبس معظم سكان مدن فلسطين أثوابا أوروبية. انعكست نتائج الحرب العربية الإسرائيلية العام 1948، وما سببته من نكبة على حياة السكان الاجتماعية حتى يومنا هذا، حيث طرد غالبية أهالي القرى والمدن من بيوتهم خال الحرب، وهدمت غالبية القرى بعد الحرب. وتحدثت منير عن أهالي المدن الفلسطينية الذين طردوا من مدنهم، فقد وجدوا أماكن عمل ونجحوا في تأسيس أعمال في البلاد التي لجؤوا اليها، لكن المزارعين الذين اعتمدت حياتهم على حراثة الأرض أصبحوا لاجئين لا يملكون الأرض، ويسكنون مخيمات أقامتها الأمم المتحدة في الضفة الغربية ودول مجاورة كسورية والأردن ولبنان ومصر، وما يزال العديد من أحفاد هؤلاء اللاجئين يسكنون المخيمات إلى يومنا هذا.

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