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الفاقد التعليمي.. هل فقد جديته في المدارس أم نجح بالعلاج؟

1/31/2024 11:29:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور مع مرور أيام على بدء برنامج التدخل العلاجي "الفاقد التعليمي"، إلا أن أولياء أمور طلبة من مناطق مختلفة، أكدوا لـ"الغد" عدم تسلم أبنائهم كامل الكتب المدرسية، رغم مرور وقت على بدء الدوام المدرسي واكتفاء المعلمين بحث الطلبة على قراءة النسخة الإلكترونية للمنهاج.
شكاوى أولياء أمور في مناطق مختلفة على بعض المدارس الحكومية، مفادها عدم التزام مدارس أبنائهم بإعطاء حصص كاملة وشرح المنهاج بالشكل الصحيح، وفي أماكن أخرى يقضيها الطلبة كحصة فراغ دون أي جدوى.
موسى السيد والد لثلاثة طلاب في المرحلة الابتدائية، يؤكد لـ"الغد" عدم التزام مدرسة أبنائه بالملزمة التي تم توزيعها، حيث يعود أبناؤه إلى البيت دون أي واجبات أو حتى تصليح الكراسة ليعلم الأهل ما تم إعطاؤه لأبنائهم في المدرسة.
رغم استهداف الفاقد التعليمي بشكل مباشر الصفوف الثلاثة الأولى، إلا أن السيد يؤكد أن هنالك مدارس لا تلتزم بشكل حقيقي بالتوجيهات، وأن إرسال أبنائهم إلى المدرسة رغم الجو البارد هو مضيعة للوقت فقط.
الحال ذاته تؤكده منال خليل، وهي والدة لطفلتين في الصفين الثالث والتاسع، بعدم وجود كتب بين أيدي الطلبة في المدرسة بالقرب من منطقة سكنها. وتقول "اكتفت المدرسة بإرسال رسائل عبر واتس اب للمطالبة بدفاتر وقرطاسية وعلب معجون، ولكن لم تبلغ أن الكتب غير متوفرة".
وتضيف أن متابعة الدراسة على المناهج الإلكترونية ليست أمرا سهلا ومتاحا لجميع الطلبة، فهو يتطلب اتصالا بالإنترنت وأجهزة بمساحة عالية، والأولى أن تكون الكتب متوفرة بدلا من ضياع أسبوعين من وقت الطلبة.
وفي إحدى القرى التابعة لمدينة السلط، يتحدث قاسم العلي عن إحدى مدارس الذكور التي لا يتم فيها أخذ الحضور والغياب، كما أن بعض المعلمين لا يراجعون المواد وإن لم تكن بين أيدي الطلبة. رغم كل ذلك، يصر الأب على استمرار ابنه بالدوام بشكل يومي لعل وعسى أن يتغير الحال.
الأمر يختلف تماما في عمان، بحسب شذى محمد، وهي والدة لأربعة طلاب في صفوف مختلفة، أكدت انضباط عملية الدوام المدرسي والبدء بالدراسة بشكل طبيعي وسلس، وهو ما تراه في الواجبات الموكلة لأبنائها.
وتشير إلى أنه، ورغم عدم وجود بعض الكتب المدرسية، إلا أن المعلمات يقمن بتصوير الدرس وإرساله للطلبة ليتمكنوا من المتابعة معهم بشكل صحيح.
وتقول ليلى عيد معلمة الرياضيات في إحدى المدارس الحكومية، مستهجنة عدم التزام بعض المدارس بتدريس الفاقد التعليمي الذي من أجله تم تقديم موعد الفصل الدراسي. ولا تنكر عيد وجود بعض التجاوزات في بعض المدارس، عازية ذلك إلى هيئات تدريسية لا تتعامل مع فترة الفاقد التعليمي كما يجب.
وتؤكد عيد ضرورة تكاتف الجهود بين المعلمين وأولياء الأمور في هذه الفترة الحرجة من التعليم، وذلك لردم فجوة الفاقد التعليمي وتوجيه أي ملاحظات لإدارة المدرسة في حال وجود تقصير أو تجاوز من قبل معلمين، لتدارك الأمر بدلا من ضياع هذه الفترة دون جدوى.
من جهته، يشير التربوي الدكتور عايش النوايسة إلى أن برامج التدخلات العلاجية تطبق من العام الفائت لتلبي الحاجات المتعلقة بالطلاب بمبحثي اللغة العربية والرياضيات، وطبقت على العام الدراسي ضمن الخطة الوطنية للخطة العلاجية للتدخلات المبكرة التي تستمر مدتها ثلاث سنوات.
وعلى أرض الواقع، تجري وزارة التربية والتعليم، بحسب النوايسة، عمليات متابعة وتقييم بعيدا عما يثار ويشاع ويقال، ويتم تقديم ملاحظات تطبق من جميع المشرفين على جميع المدارس، فضلا عن تقارير المتابعة والتقييم التي صدرت عن الوزارة خلال الفصل الأول وغيرت المجرى الأساسي في برنامج التدخلات المبكرة.
ويلفت النوايسة إلى أنه، وإن وجد خلل في توزيع الكتب في بعض المدارس، إلا أن الملازم المتعلقة بالتدخلات العلاجية متاحة للطلاب إلكترونيا وتم توزيعها وتسليمها لأغلب المدارس.
ويقول النوايسة "من الصعب الوصول إلى نتائج كاملة ولكن الوزارة تسير بخطى حثيثة"؛ حيث تقوم بتقديم المؤشرات كل شهر أو شهرين من خلال أداة خاصة بها لقياس مستوى التدخل العلاجي في مبحثي اللغة العربية والرياضيات.
ويبين النوايسة، بدوره، أن تقديم الفصل الدراسي وتخصيص 10 دقائق من الحصة للفاقد التعليمي لتغطية الخلل الذي حدث في كورونا، كان ناجحا في ضوء تقارير المتابعة والتقييم التي تصدر من قبل الجهات المختصة.
ويعتقد النوايسة أن برنامج الفاقد التعليمي لبى الغاية التي وضع من أجلها، خصوصا وأن الوزارة ستعقد اختبارا تشخيصيا في مبحثي اللغة العربية والرياضيات في مطلع العام المقبل لقياس مدى الاستفادة.
وعلى التربويين وأولياء الأمور دعم الوزارة بالسير في هذا البرنامج والبرامج المماثلة لمعالجة الخلل الموجود، كذلك الصبر والثقة بالجهود المبذولة ومنح الفرصة لتصويب الخلل، سواء في توزيع الكتب المدرسية أو ملازم التدخلات العلاجية.
ويؤكد النوايسة الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة خلال عملية الفاقد التعليمي والذي يرتبط بشكل مباشر في عمليات المتابعة والتقييم، وزيارات المشرفين التربويين ووحدة الجودة والمساءلة والمراقبة من مديريات التربية والوزارة.
وستطلق الوزارة قريبا، وفق النوايسة، مسابقة لتحفيز الطلبة تحت عنوان "المسابقة الوطنية للتدخلات العلاجية لأفضل مدارس"، وسيكون هنالك جوائز مادية وعينية.
والجانب المفقود في هذه المرحلة، بحسب النوايسة، هو أولياء الأمور، فإذا لم يكن هناك دور تكاملي لن تنجح هذه الخطة العلاجية، فعلى ولي الأمر متابعة الكراسة التي مع الطالب لأن عليه دورا فيها، وتشجيعه على حل الأنشطة والتدريبات.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أجرت، مع بداية العام الدراسي الحالي 2023-2024، تحديد 13 إجراء لمعالجة الفاقد في مبحثي الرياضيات واللغة العربية، من أبرزها: توسيع زمن التعلم، إذ قدمت الوزارة، في وقت سابق من بدء العام الدراسي الحالي، موعد الدوام المدرسي إلى 20 آب (اغسطس) الماضي، أي بزيادة 10 أيام دراسية في الفصل الدراسي الأول و10 أيام دراسية في الفصل الثاني.
ويستهدف البرنامج الصفوف من الرابع وحتى التاسع في المدارس الحكومية والثقافة العسكرية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهذا البرنامج يستكمل ما بدأته الوزارة في العام الدراسي 2021-2022، اذ أعدت خطة من 3 مراحل لتعويض الفاقد: قصيرة، متوسطة، وطويلة.

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