منح دراسية من رومانيا للأردنيين

MENAFN - Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق برنامج البعثات للعام الجامعي 2024-2025 المقدم من وزارة الخارجية الرومانية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) وفي جميع التخصصات باستثناء تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة).

وتشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، السكن ضمن إمكانيات الجامعة، راتب شهري، تأمين طبي).



لغات الدراسة:



اللغة الرومانية: لبرنامجي البكالوريوس والماجستير وسيتم اخضاع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في السنة التحضيرية.



برنامج الدكتوراه: يحق للطالب اختيار اللغة الرومانية أو لغة أجنبية أخرى تحددها الجامعة التي يُقبل فيها.



آلية التقديم



بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنحة ولمعرفة مزيداً من المعلومات حول البرامج والمنحة وتقديم طلب من خلال منصة (studyinromania) من خلال الرابط الكتروني التالي: من خلال زر تقديم المنح MFA.



ملاحظات:



. الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 16-3-2024.

. سيتم الإعلان عن نتائج عملية اختيار المنحة بتاريخ 15-7-2024 من خلال البريد الالكتروني الخاص بالطالب.

. للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="RecognizedUniversities" href=""

. يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.