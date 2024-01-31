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مجلس نقابة الأطباء يتبنى برنامجا تصعيديا ضد بصمة الصحة

1/31/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مجلس نقابة الأطباء الأردنية يتبنى برنامجا تصعيديا يبدأ بالتوقف عن العمل للأطباء في مستشفى الدكتور جميل التوتنجي ومستشفى الطفيله الحكومي والمركز الوطني للصحه النفسيه وذلك في حال لم تتراجع وزارة الصحة عن تطبيق نظام البصمه بشكله الحالي دون تعليمات وأسس واضحه تراعي طبيعة عمل الأطباء.

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