مجلس نقابة الأطباء يتبنى برنامجا تصعيديا ضد بصمة الصحة

مجلس نقابة الأطباء يتبنى برنامجا تصعيديا ضد بصمة الصحة
التاريخ
1/31/2024 11:29:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) مجلس نقابة الأطباء الأردنية يتبنى برنامجا تصعيديا يبدأ بالتوقف عن العمل للأطباء في مستشفى الدكتور جميل التوتنجي ومستشفى الطفيله الحكومي والمركز الوطني للصحه النفسيه وذلك في حال لم تتراجع وزارة الصحة عن تطبيق نظام البصمه بشكله الحالي دون تعليمات وأسس واضحه تراعي طبيعة عمل الأطباء.
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