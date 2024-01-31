إعلان مهم للمتقدمين بطلبات للمنح الهنغارية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من
المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025 ولم يُزودوا الوزارة لغاية الآن بنتيجة
أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS / General or Academic (TOEFL iBT ) or ) عن تمديد فترة تحميل
نتيجة أحد الامتحانين حتى يوم السبت الموافق 17-2-2024.
ويمكن تحميل
الوثيقة من خلال الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="Hungary2024" href=""
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