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إعلان مهم للمتقدمين بطلبات للمنح الهنغارية

1/31/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الطلبة الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الدراسي 2024-2025 ولم يُزودوا الوزارة لغاية الآن بنتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية (IELTS / General or Academic (TOEFL iBT ) or ) عن تمديد فترة تحميل نتيجة أحد الامتحانين حتى يوم السبت الموافق 17-2-2024.

ويمكن تحميل الوثيقة من خلال الرابط التالي: class="d-block blockquote blockquote_blue" data-reg="Hungary2024" href=""

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