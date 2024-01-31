النواب يختتم مناقشات الموازنة ويبدأ الاستماع لرد وزير المالية تمهيدا للتصويت

MENAFN - Alghad Newspaper) اختتم مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشات الموازنة بعد أن تحدث ٩٥ نائب، يبدا بالاستماع لرد وزير المالية، تمهيدا للتصويت على مشروع القانون فصلا فصلا.

وفيما يأتي رد وزير المالية الدكتور محمد العسعس:

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أَرْجُو بِدَايَةً أَنْ أَتَقَدَّمَ بِخَالِصِ اَلشُّكْرِ وَالتَّقْدِيرِ لِأَصْحَابِ اَلسَّعَادَةِ رَئِيسَ وَأَعْضَاءَ اَللَّجْنَةِ اَلْمَالِيَّةِ لِمَجْلِسِ اَلنُّوَّابِ عَلَى اَلْجُهْدِ اَلْكَبِيرِ وَالْعَمَلِ اَلْمُتَوَاصِلِ اَلَّذِي بَذَلَتْهُ اَللَّجْنَةُ فِي دِرَاسَةِ مَشْرُوعِ قَانُونِ اَلْمُوَازَنَةِ اَلْعَامَّةِ لِلسَّنَةِ اَلْمَالِيَّةِ 2024 حَيْثُ اتَّسَمَ تَقْرِيرُ اَللَّجْنَةِ اَلْمُوَقَّرَةِ بِالْمَوْضُوعِيَّةِ وَالتَّشْخِيصِ اَلْوَافِي لِلْأَوْضَاعِ َالْمَالِيَّةِ.

كَمَا أَتَقَدَّمُ بِالشُّكْرِ وَالِإمْتِنَانِ للسادةِ اَلنُّوَّابِ اَلْمُحْتَرَمِينَ عَلَى مُدَاخَلَاتِهِمْ اَلْغَنِيَّةِ بِالْأَفْكَارِ وَالْمُقْتَرَحَاتِ اَلْهَادِفَةِ لِرِفْعَةِ اَلْوَطَنِ وَتَوْفِيرِ أَسْبَابِ اَلْحَيَاةِ اَلْكَرِيمَةِ لِأَبْنَاءِ أَرْدَنْنَا اَلْغَالِي. وَإِذْ تُؤَكِّدُ اَلْحُكُومَةُ عَلَى أَهَمِّيَّةِ وَرَجَاحَةِ اَلتَّوْصِيَاتِ وَالْمُقْتَرَحَاتِ اَلْوَارِدَةِ فِي تَقْرِيرِ اَللَّجْنَةِ اَلْمَالِيَّةِ اَلْمُوَقَّرَةِ وَكَلِمَاتِ اَلسَّادَةِ اَلنُّوَّابِ، لِتُؤَكِّدُ لِمَجْلِسِكُمْ اَلْكَرِيمِ بِأَنَّهَا سَتَكُونُ مَوْضِعَ اَلْعِنَايَةِ وَالِإهْتِمَامِ خِلَالَ اَلْمَرْحَلَةِ اَلْقَادِمَةِ لِتَنْفِيذِ مَا أَمْكَنَ مِنْهَا .

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين ،،،

إن الأردنَّ قصة صمود واعتدال بفضل حكمة قيادته الهاشمية والتفاف الشعب حولها في وجه عواصف اقليمية وعالمية منذ نشأته، كان وسيستمر أبد الدهر مثالاً صادقاً في دعم قضايا أمتهِ العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وهو ما ظهر جلياً خلال العدوان الغاشم على الأهل الأبرياء في غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية. لم ولن يزاود او يساوم وسيبقى باستقراره السياسي والامني والمالي السند الدائم للاهل في فلسطين.

إن استقرار المالية العامة الأردنية جزء أصيل من عوامل استقرار الاردن، حافظت على مقدراته، حمت طبقته الوسطى من تداعياتٍ عصفت وتعصفُ بدول اخرى، وحمت مواطنيه وقطاعه الخاص من رفع معدلات الضريبة. صمدَ استقرارنا المالي والنقدي في وجه أعتى العواصف الاقليمية والعالمية الاقتصادية منها والسياسية، وسيصمد، بإذن الله.

لم تنجر الحكومة خلف اوهامِ ملاحقةِ النتائج السريعة على حساب الاستقرار، وهو ما لم ولن يحقق إلا المعاناة للطبقة الوسطى، بل قامت الحكومة باصلاحاتٍ هيكلية عميقة وضعتْ فيها أسس للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، ولم تَركَنْ الحكومة لحلول رفع المعدلات الضريبية السهلة التي كانت ستعصف بطبقتنا الوسطى، بل لاحقت من تهرب من الوفاء بواجبه الوطني الضريبي، وجعلت من الأردن مثالاً في الحفاظ على القدرة الشرائية لمواطنيه عبر تحقيق معدلات تضخمية، هي من الأفضل على مستوى العالم.

نعم، طموحنا لمواطنينا يتجاوز واقعنا بكثير، ولكن حُقّ لنا أن نفخر بما أنجزنا، وبما حافظنا عليه، وبما رفضنا الإنجرار إليه، رسمنا خططنا بأيدينا لا بأيدٍ خارجية، وأبينا إلا أن نطبقها رغم العواصف والتحديات. نعم، نفخر بما حققنا من استقرار، نعم نفخر باننا أصبحنا نموذج في الحفاظ على الإستقرار المالي والنقدي وبالتالي حماية طبقتنا الوسطى. وحُقّ لنا أن لا نُدخل انفسنا في متاهة السوداوية ورفض رؤية ما تم إنجازه ونحن في خضمّ مئويتنا الثانية.





سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين ،،،

لَقَدْ تَنَاوَلَ تَقْرِيرُ اَللَّجْنَةِ اَلْمَالِيَّةِ لِمَجْلِسِكُمْ اَلْكَرِيمِ وَمُدَاخَلَاتُ اَلْعَدِيدِ مِنْ اَلسَّادَةِ اَلنُّوَّابِ اَلتَّحَدِّيَاتِ اَلَّتِي يُوَاجِهُهَا اَلِإقْتِصَادُ اَلْوَطَنِيُّ وَقَدَّمَتْ تَحْلِيلاً مُسْتَفِيضاً حَوْلَ أَثَرِ هَذِهِ اَلصُّعُوبَاتِ وَالتَّحَدِّيَاتِ عَلَى اَلْقِطَاعَاتِ اَلإقْتِصَادِيَّةِ اَلْمُخْتَلِفَةِ وَعلى الْمَالِيَّةِ اَلْعَامَّةِ. وَفِي هَذَا اَلصَّدَدِ، أَوَدُّ أَنْ أُشِيرَ إِلَى أَنَّ اَلْأَزَمَاتِ وَالتَّحَدِّيَاتِ اَلَّتِي وَاكَبَتْ مَسِيرَتنَا والتي تَفَاقَمَتْ حِدَّتُهَا خِلَالَ اَلسَّنَوَاتِ اَلْمَاضِيَةِ جَرَّاءَ تَدَاعِيَاتِ الجائحة وما تبعها مِن نِزَاعَاتٍ عالميةٍ وإقليميةٍ وَسِيَاسَاتٍ إقْتِصَادِيَّةٍ عَالَمِيَّةٍ إنكماشية لَمْ تَكُنْ أَيُّ دَوْلَةٍ فِي مَنْأًى عَنْهَا. وَإِلَى جَانِبِ ذَلِكَ فَقَدْ وَاكَبَ إِعْدَادُ مَشْرُوعِ مُوَازَنَةِ عَامِ 2024 ظُرُوفاً غَيْرَ مَسْبُوقَةٍ وَتَحَدِّيَاتٍ خَطِيرَةٍ لِأُمَّتِنَا اَلْعَرَبِيَّةِ وَالْإِسْلَامِيَّةِ وَلْأُرْدنِّنَا اَلْغَالِي جَرَّاءَ اَلْحَرْبِ الغاشمة عَلَى غَزَّةَ.وعلى الرغم من ذلك، فإن منعة اقتصادنا الوطني التي اكتسبها جراء الإصلاحاتِ الهيكلية والسياساتِ المالية والنقدية الحصيفةِ التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة والإجراءات التي قامت بها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في البحر الأحمر ستؤدي -إِنْ شَاءَ اَللَّه- إلى اَلْحَدِّ مِنْ اَلْآثَارِ اَلتَّضَخُّمِيَّةِ لِهَذِهِ اَلتَّطَوُّرَاتِ وَانْعِكَاسَاتِهَا عَلَى اَلْمُوَاطِنِين، حَيْثُ قَامَتْ اَلْحُكُومَةُ بِاِتِّخَاذِ اَلْعَدِيدِ مِنْ اَلْإِجْرَاءَاتِ وَأَبْرَزهَا تَعْزِيز المخزونِ اَلْإِسْتِرَاتِيجِيِّ مِنْ اَلسِّلَعِ اَلْإِسْتِرَاتِيجِيَّةِ لِفَتَرَاتٍ زَمَنِيَّةٍ كَافِيَةٍ. كَمَا قَامَتْ اَلْحُكُومَةُ بِدَعْمِ أَسْعَارِ بَيْعِ اَلسِّلَعِ فِي اَلْأَسْوَاقِ اَلتَّابِعَةِ لِلْمُؤَسَّسَات اَلِإسْتِهْلَاكِيَّةِ، وَتَخْصِيصِ اَلْمَبَالِغَ اَللَّازِمَة مِنْ مُخَصَّصٍ اَلنَّفَقَاتِ اَلطَّارِئَةِ لِتَثْبِيتِ أَسْعَارِهَا لِنِهَايَةِ رَمَضَانْ اَلْمُقْبِلِ. كما قَامَتْ اَلْحُكُومَةُ بِوَضْعِ سُقُوفٍ لِأَسْعَارِ اَلْحَاوِيَاتِ لِغَايَاتِ تَخْمِينِ وَاحْتِسَابِ اَلرُّسُومِ اَلْجُمْرُكِيَّةِ وَالْإِبْقَاءِ عَلَيْهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ بدْءِ اَلْحَرْبِ عَلَى غَزَّةَ فِي شَهْرِ تِشرِينِ اَلْأَوَّلِ اَلْمَاضِي وذلك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين ،،،

إِنَّ تَوَجُّهَاتِ اَلسِّيَاسَةِ اَلْمَالِيَّةِ اَلَّتِي اِسْتَعْرَضتُها أَمَامَ حَضَرَاتِكُمْ فِي خِطَابِ مَشْرُوعِ مُوَازَنَةِ عَام 2024 هِيَ تَوَجُّهَاتٌ ثَابِتَةٌ وَرَاسِخَةٌ تَعْمَلُ اَلْحُكُومَةُ عَلَى تَنْفِيذِهَا بِطَرِيقَةٍ عِلْمِيَّةٍ وَمَنْهَجِيَّةٍ مَبْنِيَّةٍ عَلَى سِتَّةِ مُسْتَهْدَفَاتٍ وَثَوَابِتَ مَالِيَّةً اِنْتَهَجَتْهَا اَلْحُكُومَة، تَتَضَمَّنُ عَدَمَ رَفْعِ اَلضَّرَائِبِ، أَوْ فَرْضِ ضَرَائِبَ جَدِيدَة، وَمُحَارَبَةُ اَلتَّهَرُّبِ وَالتَّجَنُّبِ اَلضَّرِيبِيِّ، وَرَفْعُ اَلْإِنْفَاقِ اَلرَّأْسِمَالِيِّ إِلَى مُسْتَوَيَاتٍ غَيْرِ مَسْبُوقَةٍ، وَتَعْزِيزُ اَلْإِنْفَاقِ عَلَى اَلْحِمَايَةِ اَلِإجْتِمَاعِيَّةِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى اَلْمُقَوِّمَاتِ اَلْأَسَاسِيَّةِ لِلْمُوَاطِنِينَ، وَرَفْعُ نِسْبَةِ تَغْطِيَةِ اَلْإِيرَادَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ لِلنَّفَقَاتِ اَلْجَارِيَةِ، وَتَرَاجُعُ اَلْعَجْزِ اَلْأَوَّلِيِّ وَالدَّيْنِ اَلْعَامِّ كَنِسْبَةٍ مِنْ اَلنَّاتِجِ اَلْمَحَلِّيِّ اَلْإِجْمَالِيِّ.

وَلَقَدْ رَاعى مَشْرُوعِ مُوَازَنَةِ عَامِ 2024 هَذِهِ اَلثَّوَابِتَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى اَلْمُسْتَجِدَّاتِ وَالظُّرُوفِ اَلإقْتِصَادِيَّةِ فِي هَذِهِ اَلْمَرْحَلَةِ اَلْحَسَّاسَةِ بِمَا فِيهَا اَلْإِجْرَاءَاتُ اَلْمُسْتَجِيبَةُ لِخطَّةِ اَلطَّوَارِئِ اَلْحُكُومِيَّةِ فِي ضوْءِ تَدَاعِيَاتِ اَلْحَرْبِ عَلَى غَزَّةَ، إِضَافَةً إِلَى أَوْلَوِيَّاتِ وَتَوَجُّهَاتِ رُؤْيَة اَلتَّحْدِيثِ اَلِإقْتِصَادِيِّ.

سعادة الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

وَعَلَى اَلرّغْمِ مِنْ اِلنِّزَاعَاتِ اَلدَّوْلِيَّةِ وَالسِّيَاسَاتِ اَلإقْتِصَادِيَّةِ الإنكماشيةِ لِلدُّوَلِ اَلْكُبْرَى، إِلَّا أَنَّ اِقْتِصَادَنَا اَلْوَطَنِيَّ اِسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ جَانِباً كَبِيراً مِنْ هَذِهِ اَلصَّدَمَاتِ وَالضُّغُوطِ، وَكَانَ أَدَاءُ اَلِإقْتِصَادِ اَلْوَطَنِيِّ أَفْضَلَ بكثير مُقَارَنَةً بِأَدَاءِ اَلْعَدِيدِ مِنْ اِقْتِصَادَاتِ دُوَلِ اَلْعَالَمِ المشابهة. وَتَمَايَزَ مُعَدَّلِ اَلتَّضَخُّمِ اَلْمَحَلِّيِّ على اَلْمُسْتَوَيَاتِ اَلْمُسَجَّلَةِ فِي اَلْمنْطَقَةِ وَدُوَلِ اَلْعَالَمِ لِيَبْلُغَ نَحْوَ 2.08 بِالْمِائَةِ لِعَامِ 2023، وَحَافَظَتْ أَسْعَارُ اَلْمَوَادِّ اَلْغِذَائِيَّةِ فِي اَلْأُرْدُنِّ عَلَى اِسْتِقْرَارِهَا اَلنِّسْبِيِّ حَيْثُ لَمْ تَتَجَاوَزْ نِسْبَةُ اِرْتِفَاعِهَا 2.2 بِالْمِائَةِ حَتَّى نِهَايَةِ عَامِ 2023. وَأَدَّتْ اَلْإِصْلَاحَاتُ اَلضَّرِيبِيَّةُ اَلَّتِي تُنَفِّذُهَا اَلْحُكُومَةُ ضِمْنَ بَرْنَامَجِهَا لِلْإِصْلَاحِ إِلَى تَوَسُّعِ اَلْإِيرَادَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ بِنَحْوِ 584 مِلْيُونِ دِينَار عَنْ مُسْتَوَاهَا لِعَامِ 2022، وقد ساهمت سِيَاسَةُ اَلضَّبْطِ اَلْمَالِيِّ في تَعْزِيزِ ضَبْطِ اَلنَّفَقَاتِ اَلْعَامَّةِ، كما تمكنت الحكومة بفضل حنكة إدارة المالية العامة من استيعاب الإرتفاع فِي نَفَقَاتِ بَنْدِ اَلْفَوَائِدِ جراء اَلضُّغُوطِ اَلْكَبِيرَةِ اَلَّتِي أَحْدَثَتْهَا اَلزِّيَادَاتُ اَلْعَالَمِيَّةُ اَلْمُتَتَالِيَةُ فِي أَسْعَارِ اَلْفَائِدَةِ دون التأثيرِ سلباً على الإستقرار المالي.

إن تَثْبِيتُ اَلتَّصْنِيفِ اَلِإئْتِمَانِيِّ لِاقْتِصَادِنَا اَلْوَطَنِيِّ مَعَ نَظْرَةٍ مُسْتَقْبَلِيَّةٍ إِيجَابِيَّةٍ أَوْ مُسْتَقِرَّةٍ، لِيَكُونَ اَلْأُرْدُنُّ هُوَ اَلدَّوْلَةُ اَلْوَحِيدَةُ فِي اَلْمِنْطَقَةِ اَلْمُسْتَوْرِدَةِ لِلنِّفْطِ اَلَّتِي حَافَظَتْ عَلَى تَصْنِيفِهَا اَلِائْتِمَانِيِّ، وَإِتْمَامَ اَلْحُكُومَةِ لِمُتَطَلَّبَاتِ اَلْمُرَاجَعَةِ اَلسَّابِعَةِ لِبَرْنَامَجِهَا اَلْوَطَنِيِّ لِلْإِصْلَاحِ اَلْمَالِيِّ وَالنَّقْدِيِّ دُونَ تَأْخِير وَالتَّوَصُّلِ إِلَى اِتِّفَاقٍ مَعَ صُنْدُوقِ اَلنَّقْدِ اَلدَّوْلِيِّ حَوْلَ بَرْنَامَجٍ جَدِيدٍ لِلْإِصْلَاحِ اَلْمَالِيِّ وَالنَّقْدِيِّ يَمْتَدُّ لِعَامِ 2028 أُعدَّ بأيدٍ أردنيةٍ، قد جاء تَتْوِيجاً لِجُهُودِ اَلْحُكُومَةِ فِي وَضْعِ وَإِدَارَةِ اَلْبَرْنَامَجِ اَلْوَطَنِيِّ لِلْإِصْلَاحِ اَلْمَالِيِّ وَالنَّقْدِيِّ اَلَّذِي مَكَّنَ اِقْتِصَادَنَا مِنْ اَلتَّصَدِّي لِانْعِكَاسَاتِ اَلْأَزَمَاتِ اَلصَّعْبَةِ وَمُعَالَجَةِ اَلنُّدُوبِ اَلَّتِي أَحْدَثَتْهَا هَذِهِ اَلْأَزَمَاتِ وَالْحَيْلُولَةِ دُونَ اِسْتِفْحَالِهَا، وهذا واقع. وَلَا بُدَّ مِنْ اَلتَّأْكِيدِ فِي هَذَا اَلْمَجَالِ عَلَى أَنَّ اَلتَّحَدِّيَاتِ اَلَّتِي وَاجَهَتْ اِقْتِصَادَنَا وَالتَّطَوُّرَاتِ اَلْمُتَسَارِعَةِ اَلَّتِي شَهِدَتْهَا اَلْمنْطَقَةُ جَرَّاءَ اَلْحَرْبِ عَلَى غَزَّةَ وَتَبِعَاتِهَا عَلَى اَلسَّاحَةِ اَلْإِقْلِيمِيَّةِ بَرْهَنَتْ عَلَى أَهَمِّيَّةِ اَلْإِصْلَاحَاتِ اَلْمَالِيَّةِ وَالنَّقْدِيَّةِ وَفَعالِيَّتِهَا، وَأَنَّ تَدَاعِيَاتِ اَلْأَزَمَاتِ وَالتَّحَدِّيَاتِ كَانَتْ سَتُعَقِّدُ اَلْمَشْهَدَ اَلِإقْتِصَادِيَّ وَتُحْدِثُ تَرَاجُعاً كَبِيراً فِي اَلْمُؤَشِّرَاتِ اَلْحَيَوِيَّةِ لِلِإقْتِصَادِ اَلْوَطَنِيِّ لَوْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ اَلْحُكُومَةِ تَمْلِكُ اَلرُّؤْيَةَ اَلِاسْتِشْرَافِيَّةَ لِمَآلَاتِ اَلتَّأَخُّرِ أَوْ اَلتَّرَاخِي فِي تَنْفِيذِ اَلسِّيَاسَاتِ وَالْإِصْلَاحَاتِ اَلْهَيْكَلِيَّةِ، وَإدْراكِها لأهَمِّيَّةِ هَذِهِ اَلْإِصْلَاحَاتِ فِي تَحْصِينِ اِقْتِصَادِنَا اَلْوَطَنِيِّ مِنْ مَخَاطِرِ اَلْأَزَمَاتِ وَتَعْزِيزِ اَلِإسْتِقْرَارِ اَلِاقْتِصَادِيِّ، وَبِمَا يَسْمَحُ لَنَا اَلِإسْتِمْرَارَ فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِنَا وَاَلَّتِي يَأْتِي فِي طَلِيعَتِهَا رفعِ مُعَدَّلِ النُمُوٍّ الإقْتِصَادِيِّ بهدفِ خلقِ الوظائفِ. وَهَذَا فِي اَلْوَاقِعِ مَا اِنْتَهَجَتْهُ هَذِهِ اَلْحُكُومَةُ وَسَعَتْ لِتَحْقِيقِهِ إِدْرَاكاً مِنْهَا أَنَّ حِمَايَةَ اَلِإقْتِصَادِ وَتَحْصِينِهِ وَتَحْقِيقِ أَهْدَافِهِ لَا يَتِمُّ عَبْرَ تَغْيِيرَاتٍ ظَاهِرِيَّةٍ أَوْ وَهْمِيَّةٍ أَوْ طَارِئَةٍ. وَقَدْ عَايَنّا مَا حَلَّ بِاقْتِصَادَاتِ بَعْضِ اَلدُّوَلِ مِنْ تَدَهْوُرِ مُؤَشِّرَاتِ اَلِإقْتِصَادِ جَرَّاءَ فُقْدَانِ اَلْإِرَادَةِ وَالتَّصَوُّرِ اَلصَّحِيحِ لِلْإِصْلَاحَاتِ مِمَّا أَفْقَدَهَا اِسْتِقْرَارَهَا اَلْمَالِيّ وَالنَّقْدِيّ وَفِي أَحْلَكِ اَلْأَوْقَاتِ، وهذا واقع.

سعادة الرئيس ،،،

حضرات النواب المحترمين ،،،

فِي اَلْوَقْتِ اَلَّذِي اِسْتَعْرَضَ فِيهِ تَقْرِيرُ اَللَّجْنَةِ عَدَداً مِنْ اَلْإِيجَابِيَّاتِ اَلَّتِي اِتَّسَمَ بِهَا مَشْرُوعُ مُوَازَنَةِ عام 2024، فَقْدِ اِسْتَمَعْنَا بِكُلِّ عِنَايَةٍ وَاهْتِمَامٍ خِلَالَ جَلَسَاتِ اَلِإسْتِمَاعِ لِمُنَاقَشَةِ اَلْمُوَازَنَةِ لِمُدَاخَلَاتِ بَعْضِ اَلسَّادَةِ اَلنُّوَّابِ اَلَّتِي تَضَمَّنَتْ نَقْداً لِسِيَاسَةِ اَلْحُكُومَةِ اَلْمَالِيَّةِ وَتَوَجُّهَاتِهَا اَلْحَالِيَّةِ وَمَا بُنِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ وَمَا اِسْتَنَدَتْ إِلَيْهِ مِنْ فَرْضِيَّات.

فِي هَذَا اَلسِّيَاقِ، وَإِذْ تُشَارِكُ اَلْحُكُومَةُ مجلسكم الإهتمامَ بأهميةِ خفضِ اَلدَّيْنِ اَلْعَامِّ وَأَعْبَائِهِ كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تؤكدُ على أنّ الإصلاحاتِ الماليةِ قد نجحت بوضعِ الدينَ العام على منحنى انخفاضٍ تدريجيّ دون الإضرار بالنمو الإقتصادي، وهذا واقع.

وَرَغْمَ ذَلِكَ، فَإِنَّ اَلْبَيَانَاتِ اَلْمَالِيَّةِ تُؤَكِّدُ أَنَّ عَجْزَ اَلْمُوَازَنَةِ وَالدَّيْنِ اَلْعَامِّ فِي اَلْأُرْدُنِّ كَنِسْبَةٍ مِنْ اَلنَّاتِجِ اَلْمَحَلِّيِّ اَلْإِجْمَالِيِّ ضِمْنَ اَلْحُدُودِ اَلْآمِنَةِ، وهذا واقع.فَقْد بَلَغَ عَجْزُ اَلْمُوَازَنَةِ اَلْعَامَّةِ بَعْدَ اَلْمِنَحِ لِعَامِ 2023 نَحْوَ 5.2 بِالْمِائَةِ مِنْ اَلنَّاتِجِ اَلْمَحَلِّيِّ اَلْإِجْمَالِيِّ، فِي حِينِ بَلَغَ اَلْعَجْزُ اَلْأَوَّلِيُّ، اَلَّذِي يَعْكِسُ قُدْرَةَ اَلْحُكُومَةِ اَلْحَقِيقِيَّةِ عَلَى اَلسَّيْطَرَةِ عَلَى اَلْعَجْزِ وَيُمَثِّلُ اَلْفَرْق بَيْنَ اَلْإِيرَادَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ وَالنَّفَقَاتِ بِاسْتِثْنَاءِ اَلْفَوَائِدِ 2.6 بِالْمِائَةِ مِنْ اَلنَّاتِجِ لِعَامِ 2023 منخفضاً من 5.6 بالمائة في عام 2020 .

وَأَمَّا إِجْمَالِيُّ اَلدَّيْنِ اَلْعَامِّ فَهُوَ يَشْهَدُ تَرَاجُعاً تَدْرِيجِيّاً، حَيْث يُتَوَقَّعُ أَنْ يَبْلُغَ 88.3 فِي عَامِ 2024 مُقَابِل 88.8 فِي عَامِ 2022 . مُؤَكِّداً فِي هَذَا اَلسِّيَاقِ عَلَى أَنَّ اَلْبَيَانَاتِ وَالْمُؤَشِّرَاتِ اَلْمَالِيَّةَ اَلصَّادِرَةَ عَنْ وزَارَةِ اَلْمَالِيَّةِ مُتَوَافِقَةً وَمُنْسَجِمَةً مَعَ اَلْمَعَايِيرِ وَالْأُسُسِ المحاسبية اَلْمُعْتَمَدَةِ دَوْلِيّاً وَهَذَا مَا أَكَّدَتْ عَلَيْهِ اَلْمُؤَسَّسَاتُ اَلْمَالِيَّةُ اَلْعَالَمِيَّةُ وَمؤسساتُ اَلتَّصْنِيفِ اَلِإئْتِمَانِيِّ، ونُؤكدُ على شفافية أرقامِنا التي أشادت بها المؤسسات المختصة، وهذا واقع.

وَلَا بُدَّ مِنْ اَلتَّأْكِيدِ عَلَى أَنَّ عَجْزَ اَلْمُوَازَنَةِ اَلْمُسْتَهْدَفِ يَنْسَجِمُ مَعَ طَبِيعَةِ اَلدَّوْرَةِ اَلإقْتِصَادِيَّةِ اَلَّتِي يَعِيشُهَا اَلِإقْتِصَادُ اَلْعَالَمِيُّ وَيَتَأَثَّرُ بِهَا اِقْتِصَادُنَا اَلْوَطَنِيُّ، حَيْثُ تَتَطَلَّبُ حَالَةُ اَلرُّكُودِ اَلِإقْتِصَادِيِّ سِيَاسَاتٍ مَالِيَّةٍ مُعَاكِسَةٍ لِلدَّوْرَةِ اَلإقْتِصَادِيَّةِ لِتَحْفِيزِ اَلنَّشَاطِ اَلِاقْتِصَادِيِّ مِنْ خِلَالِ اَلنَّفَقَاتِ اَلْحُكُومِيَّةِ اَلَّتِي تَسْتَهْدِفُ تَحْسِينَ اَلطَّلَبِ اَلْكُلِّيِّ، وَالْإِجْرَاءَاتِ اَلْحُكُومِيَّةِ اَلْهَادِفَةِ لِتَحْفِيزِ جَانِبِ اَلْعَرْضِ، دُونَ اَلتَّفْرِيطِ بِالْأَهْدَافِ اَلْمَالِيَّةِ وَالِإقْتِصَادِيَّةِ اَلْعَرِيضَةِ لِلْحُكُومَةِ.

وإنَّ اَلْحَقِيقَةَ اَلْمُسْتَمَدَّةَ مِنْ اَلْبَيَانَاتِ اَلتَّارِيخِيَّةِ لِلْمُوَازَنَةِ تُبَيِّنُ أَنَّ اَلنَّفَقَاتَ اَلْجَارِيَةَ شَكَّلَتْ بِالْمُتَوَسِّطِ نَحْوَ 85 بِالْمِائَةِ مِنْ اَلْإِنْفَاقِ اَلْعَامّ، يَذْهَبُ اَلْجُزْءُ اَلْأَكْبَرُ مِنْهَا كَرَوَاتِب لِأَبْنَائِنا مِنْ اَلْعَامِلِينَ وَالْمُتَقَاعِدِينَ فِي اَلْجِهَازَيْنِ اَلْمَدَنِيِّ وَالْعَسْكَرِيِّ وَالْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ، فِي حِينِ لَا تَتَجَاوَزُ اَلنَّفَقَاتُ اَلتَّشْغِيلِيَّةُ لِلْجِهَازِ اَلْمَدَنِيِّ مَا نِسْبَتُهُ 5 بِالْمِائَةِ مُسْتَثْنياً مِنْهَا نَفَقَاتِ اَلْأَدْوِيَةِ وَالْمُسْتَلْزَمَاتِ اَلطِّبِّيَّةِ، وهذا واقع.ولا بد من الإشارة إلى أن حِصَّة فَوَائِدِ اَلدَّيْنِ اَلْعَامِّ مِنْ اَلنَّفَقَاتِ اَلْجَارِيَةِ َارْتَفَعَتْ نتيجة رفع الفدرالي الأمريكي للفوائد. إلا أننا ونتيجةً لحصافةِ الإدارة المالية استطعنا التعامل مع هذا التحدي بأقلِّ الإنعكاساتِ سلبيةً مقارنةً بباقي الدول المستورِدةِ للنفط في المنطقة.





سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين ،،،

لَقَدْ اِشْتَمَلَ تَقْرِيرُ اَللَّجْنَةِ اَلْمَالِيَّةِ اَلْمُوَقَّرَةِ وَكَلِمَاتُ اَلسَّادَةِ اَلنُّوَّابِ وَالْكُتَلِ اَلنِّيَابِيَّةِ عَلَى تَحْلِيلٍ لِمُخْتَلِفِ قِطَاعَاتِ اَلِاقْتِصَادِ اَلْوَطَنِيِّ كَالصِّحَّةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالزِّرَاعَةِ وَالسِّيَاحَةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى تَطَرُّقِهِ إِلَى اَلْمَشَارِيعِ اَلرَّأْسِمَالِيَّةِ وَأَهَمِّيَّةِ تَنْفِيذِهَا مِنْ خِلَالِ اَلشَّرَاكَةِ بَيْنَ اَلْقِطَاعَيْنِ اَلْعَامِّ وَالْخَاصِّ. وَأَوَدُّ أَنْ أُبَيِّنَ لِمَجْلِسِكُمْ اَلْكَرِيمِ بِأَنَّ اَلْحُكُومَةَ ستدرسُ اَلتَّوْصِيَاتِ اَلْوَارِدَةِ فِي هَذَا اَلتَّقْرِيرِ وَتَوْصِيَاتِ اَلْكُتَلِ اَلنِّيَابِيَّةِ لِتَطْوِيرِ هَذِهِ اَلْقِطَاعَاتِ. كَمَا تُشَاطِرُ اَلْحُكُومَةُ مَجْلِسَكُمْ اَلْكَرِيمَ اَلرَّأْيَ حَوْلَ أَهَمِّيَّةِ اَلنُّمُوِّ اَلِاقْتِصَادِيِّ اَلْمُسْتَدَامِ بِاعْتِبَارِهِ اَلرَّكِيزَةِ اَلْأَسَاسِيَّةِ لِمُعَالَجَةِ اَلِاخْتِلَالَاتِ وَالتَّحَدِّيَاتِ اَلَّتِي تُوَاجِهُ اِقْتِصَادَنَا وَفِي مُقَدِّمَتِهَا اَلْفَقْرَ وَالْبطَالَةَ، وَهُوَ اَلْمُتَغَيِّرُ اَلرَّئِيسُ فِي تَقْلِيصِ عَجْزِ اَلْمُوَازَنَةِ وَبِالتَّالِي تَقْلِيصُ اَلدَّيْنِ اَلْعَامِّ . وتؤكدُ الحكومةُ على حقيقةِ أن لا نمو إقتصادي مستدام بدونِ استقرارٍ ماليٍ ونقدي، وهذا واقع. وَإِدْرَاكاً مِنْ اَلْحُكُومَةِ لِأَهَمِّيَّةِ شُمُولِ اَلنُّمُوِّ لِجَمِيعِ اَلْقِطَاعَاتِ اَلإقْتِصَادِيَّةِ وَأَبْرَزهَا اَلْقِطَاعَاتُ ذَاتُ اَلْمَسَاسِ اَلْمُبَاشِرِ بِحَيَاةِ اَلْمُوَاطِنِينَ مِثْلٍ قِطَاعَاتِ اَلتَّعْلِيمِ وَالصِّحَّةِ وَالْمِيَاهِ وَالسِّيَاحَةِ، فَقَدْ قَامَت اَلْحُكُومَةُ بِزِيَادَةِ مُخَصَّصَاتِ اَلتَّعْلِيمِ وَالصِّحَّةِ بِنَحْوِ 219 مِلْيُونَ دِينَار.كَمَا قَامَتْ اَلْحُكُومَةُ بِتَوْفِيرِ اَلْمُخَصَّصَاتِ اَلْمَالِيَّةِ لِتَعْزِيزِ جَاهِزِيَّةِ قِطَاعِ اَلسِّيَاحَةِ لِانْطِلَاقَةٍ جَدِيدَةٍ بَعْدَ اَلتَّعَافِي مِنْ اَلظُّرُوفِ اَلْإِقْلِيمِيَّةِ اَلَّتِي أَلْقَتْ بِظِلَالِهَا عَلَى هَذَا اَلْقِطَاعِ .



سعادة الرئيس ،،

حضرات النواب المحترمين،،

جَاءَ فِي مُدَاخَلَاتِ بَعْضِ اَلسَّادَةِ اَلنُّوَّابِ أَنَّ مُوَازَنَةَ عَامِ 2024 عِبَارَة عَنْ اِسْتِنْسَاخٍ لِمُوَازَنَاتٍ سَابِقَةٍ وَلَاحِقَةٍ، فَأَوَدُّ أَنْ أُؤَكِّدَ عَلَى أَنَّهَا شَهَادَةُ حَقٍّ إِذَا كَانَ اَلْمَقْصُودُ مِنْهَا أَنَّ هَذِهِ اَلْمُوَازَنَةِ الرابعة للحكومة تَحْمِلُ فِي ثَنَايَاهَا نَفْسَ اَلنَّهْجِ اَلْإِصْلَاحِيِّ اَلْمَالِيِّ وَالنَّقْدِيِّ اَلَّذِي تَبَنَّتْهُ هَذِهِ اَلْحُكُومَةِ وَبِكُلِّ فَخْرٍ وَاعْتِزَازٍ مُنْذُ تَشْكِيلِهَا، وَالْمُرْتَكِزَ إِلَى اَلثَّوَابِتِ اَلسِّتَّةِ اَلَّتِي أَشَرتُ إِلَيْهَا آنِفاً وَاَلَّتِي يَأْتِي فِي مُقَدِّمَتِهَا رَفَضُ اِسْتِمْرَارِ تَحْمِيلِ اَلْمُوَاطِنِ تَبِعَاتِ اَلسِّيَاسَاتِ اَلْإِصْلَاحِيَّةِ بدلاً من عدم تَحْصِيلِ حُقُوقِ اَلْخَزِينَةِ مِنْ اَلْمُتَهَرِّبِينَ، وَانْقِضَاءُ عَهْدِ اَلْأُسْلُوبِ اَلتَّقْلِيدِيِّ فِي تَحْصِيلِ اَلْإِيرَادَاتِ بشكل رجعي، لِتُسَاهِم بِذَلِكَ اَلْإِصْلَاحَاتُ اَلْهَيْكَلِيَّةُ وَبِفَعالِيَّةٍ فِي حِمَايَةِ اَلِإقْتِصَادِ اَلْوَطَنِيِّ مِنْ تَدَاعِيَاتٍ عَمِيقَةٍ أَطَاحَتْ بِاقْتِصَادَاتِ دُوَلٍ أُخْرَى، وَالنَّأْي بِالْمُوَاطِنِينَ عَنْ تَبِعَاتِ اَلْإِجْرَاءَاتِ وَالسِّيَاسَاتِ اَلِانْفِعَالِيَّةِ اَلْمُؤَقَّتَةِ اَلَّتِي نَرَى عَوَاقِبَهَا مَاثِلَةً فِي اَلْعَدِيدِ مِنْ اَلدُّوَلِ اَلْمُحِيطَةِ، وهذا واقع. وَتُؤَكِّدُ اَلْحُكُومَةُ عَلَى أَنَّهَا مَاضِيَةٌ فِي تَبَنِّي اَلسِّيَاسَاتِ وَتَطْبِيقِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْهَادِفَةِ إِلَى تَنْفِيذِ هَذِهِ اَلْإِصْلَاحَاتِ _ إِنْ شَاءَ اَللَّه _ لِتَكُونَ نِبْرَاساً لِمُوَازَنَاتِ اَلْأَعْوَامِ اَلْقَادِمَةِ مُسْتَنِدَةً إِلَى اَلْمُسْتَهْدَفَاتِ وَالثَّوَابِتِ اَلْمَالِيَّةِ .

إنّ الإستقرارَ الماليَّ نعمةٌ كبيرةٌ كالصحة، لا يُدرك أهميتها الحقيقية إلا من فقدها. ونحن -ولله الحمد- لم ولن نفقدها إن شاء الله، ولن ننقادَ إلى النظريات غير العلمية وغير الواقعية في إدارة دَفّة مُقدّراتِ الطبقةِ الوسطى. إن الاستقرارَ المالي هو أهمُ عاملٍ في الحفاظِ على الطبقةِ الوسطى ومُقدّراتها. فنعم، هذه الموازنة لا تعكس أهواءً حالمة، بل هي سلاحٌ يحمي مقدّرات وطننا الغالي وطبقته الوسطى، ركيزة استقراره. هذه الموازنة جاءت داعمةً لموقفِ الأردنِّ السياسيِّ المُشرِّف والمدافع عن الحق في غزة وأطفالها وعن الأقصى ومقدساته. ولن نسمح لِوهنٍ ماليٍ سيأتي من وراء تطبيقِ أفكارٍ لم تنضُجْ أو تجاربَ غير علميةٍ أن تكون خاصرةً رخوةً لا سمح الله.

وَهُنَا أَتَسَاءَلُ: كَيْفَ يَسْتَقِيمُ أَنْ تَكُونَ مُوَازَنَةُ عَامِ 2024 مُسْتَنْسَخَةً لَا جَدِيد فِيهَا سِوَى تَغْيِيرِ أَرْقَامِ اَلسَّنَوَاتِ وَقَدْ تَضَمَّنَتْ أَعْلَى مُسْتَوَىً تَارِيخِيٍّ لِمُخَصَّصَاتِ اَلْإِنْفَاقِ اَلرَّأْسِمَالِيِّ وَأَعْلَى مُخَصَّصَاتٍ مَالِيَّةٍ لِأَجْهِزَتِنَا اَلْأَمْنِيَّةِ وَالْقُوَّاتِ اَلْمُسَلَّحَةِ ، فَضْلاً عَنْ تَضْمِينِهَا لِمُخَصَّصَاتٍ مَالِيَّةٍ رُصِدَتْ لِمَشَارِيعَ جَدِيدَةٍ تُطْرَحُ لِأَوَّلِ مَرَّةٍ، وَمُخَصَّصَاتٍ لِتَغْطِيَةِ اَلنَّفَقَاتِ اَلطَّارِئَةِ لِاسْتِيعَابِ مَا يُمْكِنُ مِنْ اَلْمُسْتَجَدَّاتِ مِنْ خِلَالِ اَلْمُوَازَنَةِ، وَمُخَصَّصَاتٍ تَمَّ مُضَاعَفَتُهَا لِصُنْدُوقِ اَلطَّالِبِ اَلْمُحْتَاجِ، كما تم زِيَادَةُ مُخَصَّصَاتِ صُنْدُوقِ اَلْمَعُونَةِ اَلْوَطَنِيَّةِ / اَلدَّعْمُ اَلنَّقْدِيّ اَلْمُوَحَّد لِاسْتِيعَابِ أُسَرٍ جَدِيدَةٍ وَتَمْكِينِهَا مِنْ مُوَاجَهَةِ اَلظُّرُوفِ اَلْمَعِيشِيَّةِ اَلصَّعْبَةِ، وَارْتِفَاعِ مُخَصَّصَاتِ اَلْحِمَايَةِ اَلِاجْتِمَاعِيَّةِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ بِنَحْوِ 128 مِلْيُونِ دِينَارِ مُقَارَنَةً بِعَامِ 2023، وَتَعْزِيزِ اَلْإِيرَادَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ بِنَحْوِ 873 ملْيُونِ دِينَارِ مُقَارَنَةً بِعَامِ 2023 دُونَ اَللُّجُوءِ إِلَى فَرْضِ ضَرَائِبَ جَدِيدَة، أَوْ زِيَادَة نِسَبِ اَلضَّرَائِبِ اَلْحَالِيَّةِ، فضلاً عن تَرَاجُعِ اَلْعَجْزِ اَلْأوّلَي إِلَى نَحْوِ 2.1 بِالْمِائَةِ مِنْ اَلنَّاتِجِ اَلْمَحَلِّيِّ اَلْإِجْمَالِيِّ في عام 2024 مُقَارَنَةً ب 5.6 بِالْمِائَةِ أَوْ مَا نِسْبَتُهُ 62 بِالْمِائَةِ عن عَامِ 2020 وَوَضْعِ اَلتَّقْدِيرَاتِ لِتَحْقِيقِ أَوَّلِ فَائِضٍ فِي عَامِ 2028 إِنْ شَاءَ اَللَّهُ ، وَارْتِفَاعِ نِسْبَةِ تَغْطِيَةِ اَلْإِيرَادَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ لِلنَّفَقَاتِ اَلْجَارِيَةِ لِتَصِلَ إِلَى 90 بِالْمِائَةِ فِي عَامِ 2024 مُقَابِلَ 88.9 بِالْمِائَةِ فِي عَامِ 2023.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين ،،،

وَقَبْلَ اَلْخِتَامِ، فَأُوجِّهُ اَلشُّكْرَ وَالتَّقْدِيرَ لِقُوَّاتِنَا اَلْمُسَلَّحَةِ وَأَجْهِزَتِنَا اَلْأَمْنِيَّةِ مُؤَكِّداً حِرْصَ اَلْحُكُومَةِ عَلَى تَوْفِيرِ كَافَّةِ اِحْتِيَاجَاتِهَا لِلْحِفَاظِ عَلَى جَاهِزِيَّتِهَا اَلْقُصْوَى لِحِفْظِ أَمْنِ اَلْوَطَنِ وَالْمُوَاطِنِ فِي ظِلِّ اَلْوَضْعِ اَلْإِقْلِيمِيِّ اَلْمُضْطَرِبِ اَلَّذِي أَجَّجَتْهُ اَلْحَرْبُ اَلْغَاشِمَةُ عَلَى غَزَّةَ. وَإِذْ تُقَدِّرُ اَلْحُكُومَةُ جَمِيعَ اَلتَّوْصِيَاتِ وَالْآرَاءِ اَلَّتِي تَفَضَّلَتْ بِهَا لَجْنَتُكُمْ اَلْمَالِيَّةُ اَلْمُوَقَّرَةُ وَالسَّادَةُ اَلنُّوَّابُ، فَسَتَبْذُلُ اَلْحُكُومَةُ قُصَارَى جُهْدِهَا لِدِرَاسَتِهَا وَوَضْعِهَا مَوْضِعَ اَلتَّنْفِيذِ مَا أَمْكَنَ ذَلِكَ خِلَالَ اَلْمَرْحَلَةِ اَلْقَادِمَةِ. وَتُؤَكِّدُ اَلْحُكُومَةُ عَلَى أَنَّ مُسَانَدَةَ مَجْلِسِكُمْ اَلْكَرِيمِ لِجُهُودِ اَلْحُكُومَةِ سَتُمَكِّنُ وَطَنَنَا اَلْغَالِيَ _ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ _ مِنْ مُوَاصَلَةِ مَسِيرَةِ اَلْإِصْلَاحِ، وَالْبِنَاءِ عَلَى مَا تَمَّ تَحْقِيقُهُ مِنْ إِنْجَازَاتٍ نَفْتَخِرُ بِهَا فِي تَرْسِيخِ اَلِاسْتِقْرَارِ اَلْمَالِيِّ وَالنَّقْدِيِّ وَإِرْسَاءِ دَعَائِمِ اَلِإعْتِمَادِ عَلَى اَلذَّاتِ، وَتَوْفِيرِ اَلْأَمْنِ اَلِاقْتِصَادِيِّ لِمُوَاطِنِينَا، وَحِمَايَةِ اَلْمُسْتَوَى اَلْمَعِيشِيِّ لَهُمْ مِنْ اَلتَّرَاجُعِ فِي خِضَمِّ اَلِاضْطِرَابَاتِ اَلسِّيَاسِيَّةِ وَالِاقْتِصَادِيَّةِ اَلْهَائِلَةِ اَلَّتِي لَمْ نَشْهَدْ لَهَا مَثِيلاً فِي وَتِيرَتِهَا وَتَتَابُعِهَا. وَسَتَقُومُ اَلْحُكُومَةُ بِإِعْدَادِ تَقْرِيرٍ شَامِلٍ وَمُفَصَّلٍ حَوْلَ مَا تَمَّ اِتِّخَاذُهُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ وَتَدَابِيرَ تجَاهَ اَلتَّوْصِيَاتِ وَالْمُقْتَرَحَاتِ اَلْوَارِدَةِ فِي تَقْرِيرِ اَللَّجْنَةِ اَلْمَالِيَّةِ وَتَزْوِيدِ مَجْلِسِكُمْ اَلْمُوَقَّرِ وَاللَّجْنَةِ الموقّرةِ بِنُسْخَةٍ مِنْ هَذَا اَلتَّقْرِيرِ. كَمَا سَتَعْمَلُ اَلْحُكُومَةُ عَلَى تَزْوِيدِ اَللَّجْنَةِ اَلْمَالِيَّةِ لِمَجْلِسِ اَلنُّوَّابِ بِتَقْرِيرٍ دَوْرِيٍّ حَوْلَ اَلْمَسَارِ اَلتَّنْفِيذِيِّ لِبَرْنَامَجِ رُؤْيَةِ اَلتَّحْدِيثِ اَلِاقْتِصَادِيِّ وَخَارِطَةُ تَحْدِيثِ اَلْقِطَاعِ اَلْعَامِّ .



أُكَرِّرُ شُكْرِي لِرَئِيسِ وَأَعْضَاءِ اَللَّجْنَةِ اَلْمَالِيَّةِ وَلِمَجْلِسِكُمْ اَلْمُوَقَّر سَائِلاً اَلْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُوَفِّقَنَا جَمِيعًا فِي خِدْمَةِ وَطَنِنَا اَلْغَالِي فِي ظِلِّ قِيَادَةِ سَيِّدِي صَاحِب اَلْجَلَالَةِ اَلْهَاشِمِيَّةِ اَلْمَلِكُ عَبْدُ اَللَّهْ اَلثَّانِي اِبْنْ اَلْحُسَيْنْ اَلْمُعَظَّمَ حَفِظَهُ اَللَّهُ وَرَعَاهُ .



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته