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النواب يقر الموازنة باغلبية 89 نائبا من اصل 114

1/31/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي وافقت غرفة التشريع الاولى (مجلس النواب) بموافقة 89 نائبا من اصل 114 حضروا الجلسة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية لعام 2024، وعلى توصيات لجنتهم المالية، وأحيل المشروع الى غرفة التشريع الثانية (الاعيان) الذي ستباشر لجنتهم المالية بقراءة المشروع واحالته الى المجلس لإقراره، ومن المتوقع ان يتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية بعد تصديق جلالة الملك عليه، وبدء العمل به قبل منتصف شهر شباط/ فبراير.
وتحدث في المناقشات على مدار 5 جلسات بدأت الأربعاء الماضي 95 نائبا، تحدثوا في قضايا مختلفة كان ابرزها العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، ورفض أي تلاعب بصندوق دعم الطالب، والمطالبة بتامين صحي شامل، ونقد شديد لأرقام الموازنة وارتفاع خدمة الدين العام.
ولم يغب عن جلسة المناقشات مناوشات بين النواب انفسهم، وبينهم وبين الحكومة، لدرجة ان رئيس الوزراء اضطر في أوقات معينة للرد المباشر، كما تدخل رئيس المجلس في أوقات أخرى لشطب كلمات وجمل نيابية قيلت ضمن كلمات النواب، اعتبرت مسيئة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، وغاب عن جلسة التصويت بعذر 9 نواب.
وتضمن قانون الموازنة لعام 2024 إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9 بالمئة عن عام 2023، وبذلك ترتفع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، أو ما نسبته 10 بالمئة عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2 بالمئة لتصل إلى 7.2 مليار دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.
وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، كما تضمن مشروع القانون الذي أقرته الحكومة، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي.
وقدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.
وبخصوص النفقات الرأسمالية، فقد ارتفعت بنحو 11.8 بالمئة عن مستواها في عام 2023 لتصل إلى نحو 1.729 مليار دينار وهو الأعلى تاريخيًا.
وطالب نواب بتأمين صحي شامل لكل مواطن، وتعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة، ودعم صندوق دعم الطالب الجامعي، وإصدار عفو عام، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، العاملين والمتقاعدين، وتعديل قانون منع الإرهاب وتحديد تعريفه كي لا تختلط الامور.

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