بعد إقرار الموازنة.. الخصاونة يوجه مجموعة من الـشكرا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تقدَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالشُّكر لرئيس مجلس النوَّاب وأعضاء المجلس واللَّجنة الماليَّة النِّيابيَّة على جهودهم الكبيرة عقب إقرارهم لمشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024.
كما أثنى رئيس الوزراء في مداخلة له عقب إقرار مشروع قانون الموازنة على مناقشات أعضاء مجلس النوَّاب وملاحظاتهم، سواءً أكانت ناقدة أو مؤيِّدة لمشروع القانون، مؤكِّداً أنَّ الحكومة ستسعى بدأب لتحقيق التَّوصيات التي قدَّمتها اللَّجنة الماليَّة النِّيابيَّة، على قاعدة الشَّراكة في خدمة الوطن ما بين مجلس الوزراء ومجلس النوَّاب، ولحصافة الكثير من هذه التَّوصيات.
وأضاف: ستستمرُّ الحكومة بديدنها ونهجها بأن لا تعِد إلا بما تستطيع أن تقوم به.
وفيما يتعلَّق بملاحظات بعض أعضاء مجلس النوَّاب حول صندوق دعم الطَّالب في الجامعات، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ملتزمة بالعمل على إصدار تشريع يرتكز على قاعدة توجيه الدَّعم للطَّلبة المحتاجين.
وتقدَّم رئيس الوزراء بالشُّكر لطواقم وزارة الماليَّة ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات والجمارك ولكلِّ من اسهم بإعداد وإقرار ومتابعة مراحل إقرار مشروع قانون الموازنة، بالإضافة إلى جهود الإعلاميين ووسائل الإعلام لمتابعتها وتغطيتها لجلسات نقاش الموازنة.
(بترا)
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