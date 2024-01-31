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بعد إقرار الموازنة.. الخصاونة يوجه مجموعة من الـشكرا

1/31/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تقدَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بالشُّكر لرئيس مجلس النوَّاب وأعضاء المجلس واللَّجنة الماليَّة النِّيابيَّة على جهودهم الكبيرة عقب إقرارهم لمشروع قانون الموازنة العامَّة لسنة 2024.
كما أثنى رئيس الوزراء في مداخلة له عقب إقرار مشروع قانون الموازنة على مناقشات أعضاء مجلس النوَّاب وملاحظاتهم، سواءً أكانت ناقدة أو مؤيِّدة لمشروع القانون، مؤكِّداً أنَّ الحكومة ستسعى بدأب لتحقيق التَّوصيات التي قدَّمتها اللَّجنة الماليَّة النِّيابيَّة، على قاعدة الشَّراكة في خدمة الوطن ما بين مجلس الوزراء ومجلس النوَّاب، ولحصافة الكثير من هذه التَّوصيات.
وأضاف: ستستمرُّ الحكومة بديدنها ونهجها بأن لا تعِد إلا بما تستطيع أن تقوم به.
وفيما يتعلَّق بملاحظات بعض أعضاء مجلس النوَّاب حول صندوق دعم الطَّالب في الجامعات، أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ملتزمة بالعمل على إصدار تشريع يرتكز على قاعدة توجيه الدَّعم للطَّلبة المحتاجين.
وتقدَّم رئيس الوزراء بالشُّكر لطواقم وزارة الماليَّة ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات والجمارك ولكلِّ من اسهم بإعداد وإقرار ومتابعة مراحل إقرار مشروع قانون الموازنة، بالإضافة إلى جهود الإعلاميين ووسائل الإعلام لمتابعتها وتغطيتها لجلسات نقاش الموازنة.
(بترا)

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