التعليم العالي: تقديم طلبات تكميلية التوجيهي الأحد المقبل

التعليم العالي: تقديم طلبات تكميلية التوجيهي الأحد المقبل
التاريخ
1/31/2024 11:29:12 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، اليوم الأربعاء، أن تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية للعام الجامعي، 2024/2023، ستبدأ، اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل، وحتى الساعة 12 مساء يوم الثلاثاء 6 شباط المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.
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