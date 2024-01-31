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السفير الخطيب يقدم أوراق اعتماده لأردوغان

1/31/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدم السفير حازم الخطيب، يوم أمس الثلاثاء، أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية التركية الشقيقة، رجب طيب أردوغان، سفيراً مفوضاً وفوق العادة معتمداً ومقيماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التركية، خلال مراسم جرت في القصر الجمهوري في العاصمة أنقرة.

ونقل الخطيب تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أردوغان، وتمنياته للشعب التركي بمزيد من التقدم والنماء.

بدوره، طلب الرئيس التركي نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، كما أبدى اهتمام الحكومة التركية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد من الجانب التركي رئيس دائرة الاتصال والإعلام برئاسة الجمهورية فخر الدين التون، والمستشار الأول للرئيس للسياسة الخارجية والأمنية عاكف قليج، ومستشار الرئيس سفر توران، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية جان ديزدار.

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