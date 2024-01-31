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عشرات آلاف رؤوس الماشية عالقة بسبب هجمات البحر الأحمر.. هل يتأثر الأردن؟

1/31/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أن مصير عشرات آلاف رؤوس الماشية في طريقها إلى الشرق الأوسط، بات مجهولًا بعد تخوف سفن تنقلها من عبور البحر الأحمر خشية تعرضها لهجمات من الحوثيين.
وكان الحوثيون قرروا منع أي سفينة من عبور البحر الأحمر إذا كانت إسرائيلية أو متجهة إلى دولة الاحتلال.

لكن هذا القرار دفع الكثير من شركات النقل إلى تجنب عبور الممر البحري والاستعاضة عنه برأس الرجاء الصالح ما رفع أجور النقل بشكل كبير.
وبحسب تقارير صحفية فإن إحدى هذه السفن باتت حمولتها والتي تقدر بـ 16 ألف رأس من الأغنام والمواشي في مصير مجهول، موضحة أنها عالقة

منذ عدة أشهر كونها تخشى التوجه إلى منطقة الشرق الأوسط.
ووفق تقارير أخرى، فإن وجهة السفينة المذكورة إلى "ميناء إيلات".
ويخشى أن تصاب هذه الأغنام بالأمراض نتيجة طول فترة مكوثها في البحر أو يتم تحويل وجهتها إلى أماكن أخرى.
وقامت "الغد" بالتأكد من عدم وجود أي بواخر تحمل أغنامًا متجهة إلى الأردن عبر البحر الأحمر، فتبين أنه المملكة لا تستورد الأغنام الحية من أستراليا ولا حتى نيوزيلندا.
هذا ما أكده رئيس جمعية مربي المواشي الأردنية زعل الكواليت، ردًا عل استفسارات "الغد"، مشيرا إلى أن الأغنام الحية فقط تستورد من رومانيا.
وأضاف مطمئنا الأردنيين: "أما ما يستورد من أستراليا ونيوزيلندا فيصل المملكة مجمدًا عبر الطائرات ولا نستورد الأغنام الحية من تلك الدول بحرَا".

هذا وتستورد العديد من دول الخليج الأغنام الحية من أستراليا ونيوزيلندا، وخصوصًا أن حجم الواردات من تلك الدول مرتفعة حاليًا لأنها تأتي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

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