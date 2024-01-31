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الأردن الرابع عربيا في مكافحة الفساد

1/31/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حلّ الأردن في المرتبة الرابعة عربيا و63 عالميا من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وبين المؤشر أن الأردن جاء ضمن أول 63 دولة في العالم في مكافحة الفساد متقدما على 117 دولة، وحل رابعا عربيا بعد الإمارات، وقطر، والسعودية.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن معظم دول العالم لم تحقق تقدما يذكر في معالجة الفساد في القطاع العام، إذ ما زال المتوسط العالمي للمؤشر دون تغيير عند 43 نقطة للعام الثاني عشر على التوالي، إذ سجل ثلثا البلدان درجات أقل من 50.

وأضافت، وفقا لمؤشر سيادة القانون، أن العالم شهد تراجعا بأداء نظم العدالة، وسجلت البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون درجات منخفضة جدا على مؤشر مدركات الفساد، ما يظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد.

وتصدرت الدنمارك قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي بدرجة 90، تلتها فنلندا ونيوزيلندا بـ 87 و85 على الترتيب.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا وإقليما من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر الذي يمثل درجة "شديد الفساد" إلى 100 التي تمثل "شديد النزاهة".

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