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المواصفات والمقاييس تمنح علامة حلال لـ (95) منتجا خلال 2023

1/31/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس إجراء (132) ألف فحص مخبري في مختبراتها خلال العام الماضي الفائت، شملت العديد من المنتجات الكيماويّة كالمنظفات ومواد التّجميل والورق الصّحيّ وزيوت المحركات، والمنتجات الغذائيّة بمختلف أنواعها وأهمّها الزّيوت والعصائر وفحوصات زيت الزّيتون، والهندسيّة كفحوصات مصابيح اإانارة ووحدات الإنارة الموفّرة للطّاقة.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير إنّ المؤسسة تمتلك مختبرين متطوّرين لفحص كفاءة الطّاقة يعملان على فحص مصابيح "لمبات" ووحدات الإنارة، كما تمتلك المؤسسة مختبر التّحليل الآلي الذي يعمل على إجراء العديد من الفحوصات باستخدام أجهزة التحليل المتطورة مثل الكشف عن المواد الحافظة في المواد الغذائية والكشف عن الغش أو التلاعب في زيت الزّيتون إلى جانب امتلاك المؤسسة المختبر المعتمد الوحيد في المملكة لتذوّق زيت الزّيتون، بالإضافة إلى مختبرات فحص عدّادات المياه والكهرباء ومختبرات المقاييس والكتلة، والحجوم، ومختبر فحص أدوات الضّغط والحرارة الطبيّة وأدوات قياس ضغط الإطارات، ومختبر لفحص عدادات التاكسي.

وبيّنت الزّهير أنّ هذه الفحوصات تأتي للتّحقق من مطابقة المنتجات للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الخاصّة بها، وحرصاً على تداول المنتجات الآمنة للصحّة الصّديقة للبيئة، الموفّرة الطّاقة، وبما يعزز الاقتصاد الوطنيّ، وفي هذا الصّدد فقد أصدرت المؤسسة العام الماضي (170) مواصفة قياسيّة جديدة بهدف مواكبة التطوّر الهائل في حقول التّصنيع والمعرفة.

وأوضحت أن المؤسسة وفي سعيها لرفع جودة المنتجات فقد منحت علامة الجودة الأردنية لـ (131) منتجاً مع نهاية عام 2023 في مختلف القطاعات الصناعية لـ 52 منشأة منها أربع منشآت من خارج المملكة، وتعني العلامة أنّ المنتج يمتاز بجودة أعلى من متطلّبات المواصفة القياسيّة الخاصّة به، مما يمنحه الأفضليّة عن غيره من المنتجات.

كما منحت المؤسسة حسب الزّهير علامة حلال لـ (95) منتجاً، بما يضمن تحقيق المنتج لمتطلّبات الشّريعة الإسلاميّة، مما يعزز الثّقة بهذه المنتجات وزيادة الإقبال عليها في السّوق العالمي الذي يشهد طلباً متزايداً على المنتجات الحلال، حيث شهد العام الماضي منح (287) شهادة حلال للإرساليّات المعدة لغايات التصدير، كما منحت المؤسسة (1091) شهادة مطابقة خلال الفترة ذاتها.

وأكّدت تشجيع المؤسسة للتوجّه نحو المنتجات العضويّة وقد تحقّقت المؤسسة خلال العام المنصرم من صحّة (305) من شهادات المنتج العضوي، ومنحت شهادتين للممارسات الزّراعيّة الجيّدة (GLOBAL G.A.P) بعد التزام المزارع بتحقيق متطلبات مواصفة GLOBAL G.A.P. حيث تهدف هذه الممارسات إلى إنتاج زراعي آمن ومستدام بالإضافة إلى تعزيز الفرصة أمام المزارع لتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.

وتمنح المؤسسة كذلك شهادة "شمسي" لمنتج اللاقط الشمسي الحراري والنظام الشمسي الحراري لتسخين المياه، وتحظى علامة شمسي باعتراف متبادل من جميع الدول العربية الأعضاء في شبكة شمسي، بما يمنح المنتج الثّقة ويفتح أمامه المزيد من الأسواق العربيّة.

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