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رياح قطبية شديدة البرودة تهوي بدرجات الحرارة إلى الصفر المئوي

1/31/2024 11:29:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يتزايد تأثر المملكة تدريجياً ليل اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، متصادفة مع تدفق لرياح قطبية شديدة البرودة نحو المملكة، بحسب موقع "طقس العرب".

وتقترب درجات الحرارة ليلاً من الصفر المئوي في العديد من المناطق، كما يتحول الطقس ليُصبح شديد البرودة في مناطق عِدّة، وقارس البرودة ليلاً.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخات مُتفرقة من الأمطار والبَرَد في مناطق عِدّة من المملكة، ولكن بشكل عشوائي، إلا أن أعلى الفرص هي في شرق المملكة، وتكون هذه الهطولات على هيئة زخات ثلجية فوق المُرتفعات لبعض الوقت.

أما الجمعة والسبت، فتتأثر المملكة بتيارات هوائية غربية رطبة تحل محل الرياح القطبية، ما يؤدي إلى هطول الأمطار على فترات وارتفاع درجات الحرارة بشكل قليل، مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط زخات من الثلوج يوم الجمعة فوق جبال الشراه.

وأشار "طقس العرب" إلى استقرار مُرتقب على الحالة الجوية وارتفاع على درجات الحرارة يوم الأحد. والله أعلم.

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