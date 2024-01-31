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مربعينية هذا الشتاء ثاني أفضل مربعينية في شمال ووسط الأردن بآخر 10 سنوات

1/31/2024 11:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن مربعينية الشتاء للموسم المطري الحالي 2023/2024 امتازت بمجاميع مطرية تجاوزت المجاميع العامة المفترض تحقيقها لهذه الفترة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، فيما كانت مجاميع الامطار في باقي المناطق دون المعدل العام خاصة في المناطق الجنوبية بما فيها الاغوار الجنوبية، حيث لم تحقق الاغوار الجنوبية سوى 4% من امطار المربعينية، بالإضافة الى العقبة التي لم تشهد هطول مطري في مربعينية هذا الموسم.
وأضاف آل خطاب بأن مجاميع الامطار التي تحققت في المربعينية لهذا الموسم تراوحت ما بين (0.4 ملم- 324.2 ملم) وبنسبة مساهمة في المعدل المطري الموسمي العام ما بين (01%-55%)، وتعتبر مربعينية هذا الموسم ثاني أفضل مربعينية في شمال ووسط المملكة لآخر عشرة مواسم مطرية بعد موسم 2019/2020، والتي تحقق عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي العام في أغلب مناطق المملكة، حيث بلغ معدل كميات الامطار والنسب التي حققتها هذه المربعينية من المعدل الموسمي العام في مناطق المملكة كالتالي:
المناطق الشمالية 216.6 ملم ما نسبته 46% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الوسطى الغربية 173.9 ملم ما نسبته 42% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الوسطى الشرقية 50.9 ملم ما نسبته 41% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الشرقية بنسبة 19.8 ملم ما نسبته 21% من المعدل الموسمي العام.
الاغوار الشمالية 220 ملم ما نسبته 57% من المعدل الموسمي العام.
الاغوار الوسطى 122.5 ملم ما نسبته 44% من المعدل الموسمي العام.
الاغوار الجنوبية 3.0 ملم ما نسبته 4% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الجنوبية الغربية 20.7 ملم ما نسبته 9% من المعدل الموسمي العام.
المناطق الجنوبية 4.4 ملم ما نسبته 8% من المعدل الموسمي العام.

وأفاد آل خطاب بأن الدراسات المناخية في ادارة الأرصاد الجوية تشير الى أن معدل درجة الحرارة الصغرى في مطار عمان المدني خلال مربعينية الموسم الحالي 2023/2024 هو الأعلى منذ 100 عام في السجل المناخي الأردني لمحطة رصد مطار عمان المدني والذي بلغ 7.6 درجة مئوية وهو أعلى من معدله العام بمقدار 3 درجات مئوية، في حين بلغ معدل درجة الحرارة اليومي 11.2 °س وهو اعلى من معدله العام بمقدار 2.3 درجة مئوية وهو ثاني اعلى معدل لدرجة الحرارة اليومي بعد مربعينية موسم 2009/2010، فيما بلغ معدل درجة الحرارة العظمى 14.9 °س وهو اعلى من معدله بمقدار 1.8 درجة مئوية.
والجدير بالذكر بان مجاميع امطار مربعينية الموسم الماضي 2022/2023 انتهت بمجاميع امطار ضعيفة في اغلب مناطق المملكة حيث لم تشكل من امطار المربعينية سوى 8% في المناطق الشمالية والوسطى بما فيها الاغوار الشمالية، فيما شكلت (15%-19%) في المناطق الشرقية والوسطى الشرقية بما فيها الاغوار الوسطى، فيما كانت الهطولات في فترة المربعينية دون معدلاتها بقليل في المناطق الجنوبية الغربية والاغوار الجنوبية بنسب تراوحت (24%-29%) من معدلها لنفس الفترة، فيما شهدت المناطق الجنوبية (الجفر، معان، القطرانة) اعلى أداء في مربعينية الموسم الماضي محققة ما نسبته 73% من معدلها الموسمي العام.

وأوضح آل خطاب بأنه ومع انتهاء المربعينية تبدأ فترة خمسينية الشتاء والتي تنتهي عادةً مع بداية الاعتدال الربيعي، حيث تشكل ما نسبته 37% من الموسم المطري العام، موزعة حسب الموروث الشعبي( السعود) على اربع فترات كل فترة تستمر اثني عشر يوماً ونصف حيث يشكل سعد الذابح (الفترة الأولى) ما نسبته 12% من المعدل الموسمي العام والفترة الثانية سعد بلع ويشكل ما نسبته 10% من المعدل الموسمي العام ، والفترة الثالثة سعد السعود ويشكل ما نسبته 09% من المعدل الموسمي العام ، والفترة الرابعة سعد الخبايا ويشكل ما نسبته 06% من المعدل الموسمي العام.

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