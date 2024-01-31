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السياسة والمجتمع يطلق مشروعاً مستداماً للقادة الشّباب

1/31/2024 11:29:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق معهد السياسة والمجتمع اليوم الأربعاء، مشروع "مختبر الاستدامة الأردني" للقادة الشباب الذي يهدف إلى تمكين الشباب الأردني للمشاركة الفعّالة في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالتنمية المستدامة في مواجهة تحديات الاستدامة وتعزيز مستقبل أخضر من خلال منظور التنمية المستدامة (SDGs)، والعثور على حلول مبتكرة في القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

يستهدف المشروع بحسب حسين الصرايرة مدير البرامج في المعهد 24 شاباً وشابة من المحافظات الأردنية كافة، بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقات، ليتم في المراحل المتقدمة من المشروع العمل في لجنة وطنية عالية الكفاءة مسؤولة عن دراسة تحديات مجتمعاتهم وتطوير حلول مستدامة.


وبين الصرايرة أن أنشطة المشروع تتضمن في مرحلته الأولى التي تبدأ اليوم تدريبًا وجلسات تعزيز القدرات للمفاهيم المتعلقة بالاستدامة، وأهداف التنمية المستدامة، وإدارة المشاريع، ومهارات القيادة، إضافة الى اجتماعات أسبوعية في المحافظات المختلفة لمناقشة تحديات الاستدامة، وإجراء تحليل منهجي، وتطوير حلول مبتكرة.


ويهدف المعهد من خلال هذه البرامج الى تمكين الشباب الأردني للمشاركة الفعّالة، ورفع الوعي حول أهداف التنمية المستدامة وأهمية مشاركة الشباب، وتعزيز التعاون والتشبيك بين أصحاب المصلحة، وضمان شمول الأفراد ذوي الإعاقات في جميع الأنشطة بحسب الصرايرة.


بدورها أكدت رشا فتيان المدير التنفيذي لـ "السياسة والمجتمع" أن الأثير المأمول لهذا المشروع زيادة الوعي والفهم بشأن التنمية المستدامة بين الشباب الأردني، وتطوير وتنفيذ مشاريع مستدامة يقودها الشباب، وتعزيز التعاون بين الشباب والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركات والأكاديميين، وخلق مستقبل أكثر شمولية ووعيًا بالبيئة في الأردن.


وأشارت فتيان أن هذا المشروع يكمّل بشكل أو بآخر مشاريع سابقة نفذها المعهد مع شركائه هدفت إلى تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية وخلق الحلول المستدامة للمشاكل التي تعاني منها.

يذكر أن معهد السياسة والمجتمع نفذ العام الماضي مشروع "قصة مجتمعي" الذي عمل مع مجموعة من الشباب على تحديد احتياجات مجتمعاتهم الأكثر إلحاحاً وانتاجها كقصص مصورة مع طرح حلول عملية لهذه المشاكل، ولاقت هذه القصص رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلاً جيداً لدى صناع القرار المعنيين.

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