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انتهاء أربعينية الشتاء وبدء الخمسينية

1/31/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - انتهت الأربعاء أربعينية الشتاء، لتبدأ اليوم الخمسينية التي تستمر حتى 21 آذار(مارس) المقبل موعد الاعتدال الربيعي.
وقال الفلكي عماد مجاهد، أمس، إن العرب القدماء كانوا يحددون مواعيد الفصول وأيام البرد والحر ومواسم الزراعة والحصاد من مواعيد شروق النجوم وغروبها، وعرف هذا العلم عندهم بعلم الأنواء، وهو شبيه بعلم الأرصاد الجوية في العصر الحالي.
وأشار مجاهد، إلى أن العرب قسموا خمسينية الشتاء إلى أربع فترات تسمى بالسعود، هي: سعد الذابح، وسعد الخبايا، وسعد السعود، وسعد بلع، ويستمر كل منها 12.5 يوم تقريبا.
وجاء اسم "سعد" بناء على خرافة تقول إن راعيا اسمه سعد كان ينوي السفر في يوم مشمس، فنصحه أبوه بالتزود بفراء وحطب، فلم يأخذ بالنصيحته، ظانا أن الطقس لن يتغير، لكن في منتصف الطريق تلبدت السماء بالغيوم ثم هطلت أمطار وثلوج بغزارة، فلم يكن أمام سعد غير ذبح ناقته ليحتمي بأحشائها من البرد القارس، فكانت تسمية "سعد الذابح" لشدة برده.
وتبدأ فترة "سعد الذابح" عادة في أول شباط وتنتهي في الثالث عشر منه، يليها "سعد بلع" وتبدأ من 13 شباط (فبراير) وتنتهي في 25 منه، ويقال فيه إنه "مهما أمطرت الدنيا في هذه الأيام فإن الأرض تبتلع المياه بسرعة"، أما "سعد السعود" فيبدأ من 26 شباط وينتهي في 10 آذار، وفيه يسري النسغ في جذوع الشجر وأغصانها، فيما يبدأ "سعد الخبايا" يوم 10 آذار وينتهي في 22 منه، وفيه تخرج الأفاعي وخبايا الأرض من سباتها الشتوي معلنة انتهاء خمسينية الشتاء وبدء الربيع.
وتتخلل خمسينية الشتاء "المستقرضات"، وهي 7 أيام، 4 منها في آخر أيام شباط، و3 في أوائل آذار، وتتميز بشدة البرودة.
وقال مجاهد، بحسب خبراء الأرصاد الجوية، فإن الاعتدال الربيعي لهذا العام يصادف يوم 20 آذار، وتحتفل به بعض البلدان فيما يسمى بـ "عيد النيروز"، ويتساوى فيه طول النهار والليل، ويبدأ شروق الشمس في القطب الشمالي بعد ليل طوله 6 أشهر، ويبدأ غروب الشمس لأول مرة في القطب الجنوبي بعد نهار مدته 6 أشهر.-(بترا)

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