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النواب يقر موازنة 2024 بعجز مليارين و12 مليارا نفقات عامة

1/31/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان- أقرت غرفة التشريع الأولى (مجلس النواب) بموافقة 89 نائبا من أصل 114 حضروا الجلسة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024، بعجز 2 مليار و68 مليونا، وإجمالي نفقات العامة في الموازنة 12 مليارا و371 مليونا و185 ألفا، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 10 مليار و302 مليونا و500 ألف دينار.
وأحيل المشروع إلى مجلس الأعيان، إذ ستباشر لجنته المالية بقراءته، ومن ثم إحالته إلى المجلس لإقراره، ويتوقع بأن ينشر المشروع في الجريدة الرسمية، بعد تصديق جلالة الملك عبدالله الثاني عليه، وبدء العمل به قبل منتصف الشهر الحالي.
وتحدث في المناقشات خلال 5 جلسات بدأت الأربعاء الماضي 95 نائبا، تداولوا قضايا مختلفة، أبرزها العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة، ورفض أي تلاعب بصندوق دعم الطالب، والمطالبة بتأمين صحي شامل، ونقد شديد لأرقام الموازنة، وارتفاع خدمة الدين العام.
ولم تغب عن الجلسة، مناوشات بين النواب أنفسهم، وبينهم وبين الحكومة، لدرجة أن رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، اضطر في أوقات معينة للرد المباشر، كما تدخل رئيس المجلس أحمد الصفدي، في أوقات أخرى لشطب كلمات وجمل نيابية، قيلت ضمن كلمات النواب، اعتبرت مسيئة.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة الصفدي وحضور الخصاونة وأعضاء من الفريق الحكومي، وغاب عن جلسة التصويت بعذر 9 نواب.
وتضمن قانون الموازنة، إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليار دينار بارتفاع مقداره 8.9 % عن العام الماضي، وبذلك ترتفع الإيرادات المحلية لتصل لـ9.6 مليار دينار، أو 10 % عن مستواها العام الماضي، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية 10.2 %، لتصل لـ7.2 مليار، دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة على الحالية.
وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية لـ724 مليونا، كما تضمن المشروع، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته، لارتفاع الفائدة عالميا وفقا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه“الفيدرالي الأميركي”.
وقدرت النفقات الجارية بـ10.6 مليار والرأسمالية بـ1.7 مليار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة 12.37 مليار. كما ارتفعت النفقات الرأسمالية 11.8 % عن مستواها العام الماضي لتصل إلى 1.729 مليار، وهو الأعلى تاريخيا.
وطالب نواب بتأمين صحي شامل لكل مواطن، وتعزيز الاهتمام بقطاع الزراعة، ودعم صندوق دعم الطالب الجامعي، وإصدار عفو عام، وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، العاملين والمتقاعدين، وتعديل قانون منع الإرهاب وتحديد تعريفه حتى لا تختلط الأمور.
وأكد الخصاونة في كلمة له بعد إقرار الموازنة، أن الحكومة ستضع أسسا واضحة وشفافة لصندوق دعم الطالب، بحيث يذهب الدعم إلى مستحقيه، بينما أكد وزير المالية محمد العسعس زيادة المخصصات المرصودة لذلك، كما تعهد في رده على مداخلات النواب بدراسة كل مقترحات وتوصيات ماليتهم لتنفيذ ما يمكن منها.
وتساءل العسعس في رد ضمني على مداخلات ناقدة لنواب قالوا فيها إنها مستنسخة“كيف يستقيم أن تكون موازنة عام 2024 مستنسخة لا جديد فيها سوى تغيير أرقام السنوات، وقد تضمنت أعلى مستوى تاريخي لمخصصات الإنفاق الرأسمالي وأعلى مخصصات مالية لأجهزتنا الأمنية والقوات المسلحة، فضلا عن تضمينها لمخصصات مالية رصدت لمشاريع جديدة تطرح لأول مرة، وأخرى لتغطية النفقات الطارئة لاستيعاب ما يمكن من المستجدات عن طريق الموازنة، ومخصصات ضوعفت لصندوق الطالب المحتاج، كما جرت زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية الدعم النقدي الموحد، لاستيعاب أسر جديدة وتمكينها من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع مخصصات الحماية الاجتماعية بصفة عامة بنحو 128 مليونا، مقارنة بالعام الماضي، وتعزيز الإيرادات المحلية 873 مليونا، مقارنة بالعام الماضي، دون اللجوء لفرض ضرائب جديدة، أو زيادة نسب الضرائب الحالية، فضلا عن تراجع العجز الأولي إلى 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 مقارنة بـ5.6 % أو 62 % عن العام 2020، ووضع التقديرات لتحقيق أول فائض في العام 2028، وارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل لـ90 % في العام 2024، مقابل 88.9 % في العام الماضي.
وتحدث في الجلسة، النواب: محمد المحارمة، إسماعيل المشاقبة بلال المومني محمد المرايات حسين الحراسيس محمد الخلايلة.

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