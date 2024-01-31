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المرصد العمالي: اختلالات بتطبيق برنامج استدامة ++... والضمان تنفي

1/31/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمّان- في وقت أكد فيه المرصد العمالي، وجود اختلالات في تطبيق برنامج“استدامة ++”، حمل مئات السائقين العموميين المستفيدين منه أعباء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي طيلة مدة البرنامج، قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على لسان ناطقها انس القضاة، ان هذه ليست اختلالات بينما ما يزال البرنامج، يدعم الشرائح المنضويه فيه.
وأوضح القضاة في تصريحات لـ”الغد”، أن تعديل قانون الضمان الذي طبق بأثر رجعي، منع تجزئة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ما أثر على قيمة اشتراكاتهم ورتب عليهم فروقات.
وأضاف، أن المؤسسة تدرس حاليا بدائل لتخفيف قيمة هذه الفروقات عن السائقين، الى اقصى حد ممكن وبشكل مرضٍ لهم.
المرصد العمالي أوضح في بيان اصدره أمس، أن البرنامج عندما استهدف سائقي العمومي عام 2022 لدعم اشتراكاتهم في الضمان بشريحة الـ50 % في تأمين الشيخوخة وخلال 18 شهرا، ألزمهم بتحمّل 89 قرشا شهريا فقط من اشتراكاتهم لتخفيف الأعباء عليهم.
وتابع، إلا أن السائقين، تفاجأوا بعد انتهاء مدة البرنامج بتراكم قيمة الاشتراكات كاملة عليهم بأثر رجعي، أي منذ شمولهم بالضمان، وأصبحوا مطالبين بسدادها، بدون أي مبررات واضحة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، سوى أن نظام الشمول بالشرائح أُلغي مع التعديلات التي طرأت على قانون الضمان العام الماضي.
وبيّن المرصد، أن التراكمات وصلت عند بعض السائقين لأكثر من 1000 دينار، ما يفوق قدرتهم على سدادها.
وتساءل المرصد عن أسباب حدوث مثل هذه الاختلالات، بخاصة أن البرنامج مُخصص لدعم اشتراكات العاملين بشكل غير منظّم بدون أن يشكل أي أعباءً مالية عليهم.
ورأى المرصد أن فكرة البرنامج، وتُسهم بتوسعة نطاق الشمول بالضمان.
وحث المرصد مؤسسة الضمان على تدارك هذه الاختلالات، وتصويب أوضاع المستفيدين الذين تحملوا أعباء الاشتراكات التي تراكمت عليهم دون ابلاغهم مسبقا.
ويستهدف البرنامج الممول من هولندا والنرويج، وبتنسيق واشراف منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المنشآت العاملة في القطاع الزراعي (الحيازات الزراعية) بالإضافة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة التي يعمل بها 10 عمال فأقل، بغض النظر عن جنسيتهم، وكذلك الأفراد العاملين لحسابهم الخاص سواءً الأردنيين أو غير الأردنيين في قطاع السياحة (مع التركيز على الأدلاء السياحيين) وقطاع النقل (مع التركيز على سائقي التاكسي الأصفر).

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