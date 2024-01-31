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تفعيل بصمة الدوام في المستشفيات الحكومية.. هل يحسن جودة الخدمات للمرضى؟

1/31/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي وحنان بشارات عمان – بعد أن عممت وزارة الصحة قرارا بتفعيل نظام مراقبة الدوام الجديد (البصمة) في مستشفياتها، واعتماده كأداة رسمية لاعتماد برامج الدوام فيها للكوادر الصحية العاملة، خرجت أصوات من مجلس نقابة الأطباء تتحدّث عن رفضها لتطبيق "البصمة"، على الأطباء باعتبارها لا تتلاءم مع طبيعة عملهم، نظرا لوجود اختلاف في طبيعة عمل الطبيب عن المهن الأخرى.
وشددت الوزارة على عمل كوادرها الصحية، والتي أكدت في كتاب رسمي صدر عنها، أنه اعتبارا من اليوم، بحيث سيحسم التأخير والغياب عن الدوام مباشرة من رصيد إجازات الموظف، وفي حال استنفاد رصيد الإجازات سيتم الحسم مباشرة من الراتب.
وأشار الكتاب الذي حصلت "الغد"، على نسخة منه أنه سيجري توجيه العقوبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية، النافذ بحق الكوادر المخالفة وغير الملتزمة بنظام البصمة، وفي حال عدم تقيد الموظف بنظام البصمة لـ10 أيام متصلة أو متقطعة، سيُعامل الموظف المخالف معاملة المتغيب ويعتبر فاقدا لوظيفته.
القرار برغم أنه جاء متأخرا، إلا أنه استثار حفيظة أعضاء في مجلس النقابة، بحيث أكد الناطق باسم النقابة د. حازم القرالة على ضرورة وضع أسس تراعي ظروف عمل الأطباء، من ناحية عدد ساعات العمل وطبيعة المهنة.
وبين القرالة أن الأطباء في المستشفيات الحكومية، يؤدون عملهم وفقا لنظام المناوبات وبشكل غير منتظم، وذلك حسب ظروف العمل ومتطلباته، مشيرا إلى أن هناك انتدابات بين الأطباء من مستشفى لآخر لعلاج المرضى، متسائلا كيف سيجري التعامل مع هذا الملف؟
ووفقا لمصدر حكومي، فان "البصمة" هي لحصر أعداد الكوادر الصحية المتغيبة عن العمل، في المستشفيات والتشديد على تحسين جودة الخدمة للمواطنين.
كما أكد مصدر طبي في القطاع الخاص لـ"الغد"، إن القرار جاء لأن أعدادا كبيرة من العاملين في وزارة الصحة من أطباء وممرضين يعملون بالخفاء في مستشفيات خاصة ولغايات ضبط عملهم لجأت الوزارة إلى تفعيل البصمة، للتأكد من التزامهم بأوقات الدوام الرسمي.
وأضاف، هناك مطالبات لأطباء بالسماح لهم بفتح عيادات خاصة خارج أوقات الدوام الرسمي، وهذا ما لم يوافق عليه وزراء صحة سابقون.
وفي السياق، قال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي إن وزارة الصحة قررت تطبيق نظام البصمة لضبط نظام العمل لدى جميع موظفي الوزارة، من أطباء وممرضين أو إداريين أو أي فئات أخرى.
وأكد الزعبي، إن "الأطباء لا يمانعون إطلاقا من تفعيل البصمة"، بالرغم من طبيعة عملهم الخاصة مع تفعيلها، لكن لديهم تساؤلات عديدة، أبرزها، أن الكثير منهم، يعملون في مناوبات تصل لـ48 ساعة، ويجري استدعاؤهم للعمل في أي وقت من البيت إن كانوا بمنزلة مناوب ثان أو ثالث، كذلك "كيف سيجري تطبيق هذا النظام عليهم، بخاصة أن أجهزة البصمة تفتح وتغلق بوقت محدد".
وتابع: قد يكون هناك صعوبات في تطبيق النظام على الأطباء، لذلك اقترحت النقابة مع موافقتها على نظام البصمة، أن تشكل لجنة مشتركة تضمها والوزارة، للحفاظ على حقوق الأطباء الذين يعملون لساعات طويلة، وهذا ما يكون أكثر زيادة عما تنص عليه أنظمة الخدمة المدنية.
ودعا لأن يكون هناك نوع من البدلات أو تعويضات أو إجازات على المناوبات التي تزيد عن حد معين، كما هو وارد في نظام الخدمة المدنية.
وتابع الزعبي "قمنا بتوجيه رسالة إلى وزير الصحة في هذا الشأن، وننتظر منه تشكيل لجنة مشتركة لوضع أسس تطبيق نظام البصمة للأطباء العاملين في المستشفيات"، مبينا أنه فيما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية، فلا يوجد مانع من الأطباء لتطبيق نظام البصمة، لأن عملهم في يبدأ وينتهي ساعات محددة.
وأكد أنه لن يكون هناك تصعيد من الأطباء في الوقت الحالي حول موضوع البصمة، بخاصة في ظل التوجه لتشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع الوزارة لوضع النظم والأسس التي توجه العمل بنظام البصمة.
ومن بين ما يثير احتجاجات لدى الكوادر الصحية، هي إلزام الأطباء بتطبيق تعليمات التطور المهني المستمر والذي يعتمد ترخيص العاملين في المهن الصحية عليه.
وجاءت "تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية لتنص على أنه "يتم تجديد ترخيص المزاول كل خمس سنوات بعد استكمال ساعات التطوير المهني المستمر.
وحددت تلك الساعات التدريبية بـ 60 للأطباء و50 لأطباء الأسنان و50 للصيادلة و40 للتمريض والقبالة و40 للمختبرات الطبية و30 لكل من العلوم الطبية المساندة والمهن الصحية الأخرى التي تتطلب مدة الدراسة فيها أقل من 4 سنوات.
وشددت التعليمات على التزام المزاول بتحقيق عدد الساعات المطلوبة لاستيفاء متطلبات تجديد الترخيص، ويمكن له إنجازها داخل أو خارج المملكة.
الإجراءات الجديدة التي تعكف وزارة الصحة على تنفيذها تصب في إطار تطوير كوادر الصحة في القطاعين العام والخاص إضافة إلى ضبط المهنة ومكان العمل.
ويأتي تطبيق الإجراءات الجديدة والتعليمات في ضوء متابعة الوزارة لكوادرها الصحية ومعالجة نقص الكوادر العاملة في مختلف المناوبات، في المستشفيات والمراكز الصحية حيث تتشدد في العمل لتحسين جودة خدماتها.
وفي هذا الصدد، أكد الزعبي أنه من المعروف في كل الدول التي تحافظ على صحة المواطن، أنه لا بد من الطبيب إثبات أنه يواصل متابعة التطورات العلمية الجديدة.
وأضاف "لذلك مطلوب من كل طبيب أن يكون قد حضر ساعات تدريبية على شكل مؤتمرات ومحاضرات علمية بمعدل ساعات معتمدة سنويا من الوزارة، ليتم تجديد ترخيصه".
وشدد الزعبي على أنه لا بد على كل طبيب في القطاع الخاص يعمل في عيادته أن يعمل على ترخيصها من وزارة الصحة أولا، وبعد أن يتأكد من أنه مسجل في النقابة، وتجديد الترخيص، يجب أن يكون سنويا.
وبين أن النقابة تدرس مدى قانونية قرار الصحة بأن يقوم الطبيب بدفع رسوم صندوق تأمين الأخطاء الطبية بأثر رجعي منذ عام 2019، برغم من عدم تطبيق كل مواد القانون منذ ذلك العام وعدم قيام المؤسسات الصحية في الدفع عن موظفيها.

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