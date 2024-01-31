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تغريد حكمت: كيف نحقق العدالة في العمل القضائي؟

1/31/2024 11:29:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبدالله محمود كدأبها دوماً تتابع القاضي الدولي تغريد حكمت كل تطور يطرأ على "التقاضي" مستفيدة من الانفتاح على التطور التكنولوجي.
في هذا السياق يأتي كتابها الجديد "العدالة الرقمية وضرورات العصر" إنجازا رفيع المستوى يستمد مفرداته من ثورة الاتصالات والتكنولوجيا. أما الهدف المنشود فهو "تحقيق العدالة والنزاهة في العمل القضائي". (المرجع السابق 4)
وبموضوعية أكثر يطرح هذا القاضي المتحدرة من أسرة قانونية لها باعٌ وأي باع في فن القضاء، بعض التساؤلات التي لا بد من أخذها في الحسبان مقاربة لهذه القفزة التكنولوجية في التعامل مع القضايا المعروضة على المحاكم.
تتحدث تغريد حكمت العضو في المحكمة الدستورية عن المقصود بالعدالة الرقمية وما هي مظاهرها ثم ما المتطلبات الفنية والقانونية لوجودها وما دور المحامي الرقمي، وما أهم تطبيقات العدالة الرقمية؟ (المرجع السابق ص 4)
تسهب تغريد حكمت في التعريف بالعدالة الرقمية التي من شأنها "تسهيل التواصل بين المواطنين والمحامين والقضاة". وذلك هدف نبيل يختصر النمط التقليدي في المحاكمات التي يستغرق النظر فيها زمناً طويلاً.
وكما تشير، "ففي مجال العدالة الرقمية يُعفى بعض المتقاضين من الانتقال إلى المحاكم، وهذا يحد من اكتظاظ المحاكم". (المرجع السابق ص 8)
ورغم التحديات التي تواجه هذا النظام المتعلق بتطبيق العدالة الرقمية فإن هذا القاضي الدولي يرى "أن لدينا من الإمكانيات والكفاءات والقيادات ذوي الخبرة والإرادة ما يمكننا من ريادة هذا التطور الرائع والمفيد". (المرجع السابق ص 9)
تؤكد تغريد حكمت "أن التقاضي الإلكتروني هو الحل العصري لأزمة بطء إجراءات التقاضي". وهذا صحيح يختصر الجهد والمال والزمن.
في كتابها تشير تغريد حكمت إلى المزايا العديدة لنظام رفع الدعوة إلكترونياً "حيث يقدم نوعاً من التكنولوجيا يسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة إلكترونية وفق منظومة متكاملة". (المرجع السابق ص 12)
ومن مزايا هذا النظام أيضاً "أنه يوفر إمكانية استلام المستندات في أي وقت يومياً حتى في أيام الإجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت". (المرجع السابق ص 12)
إن القضاء الإلكتروني كما يراه هذا القاضي الدولي يجيب عن تشوّق "المغبون" الذي يرفع دعواه إلى المحكمة وهو متلهف إلى "نتيجتها العاجلة". وكما تشير تغريد حكمت "إن نظام العدالة الرقمية يهدف إلى تجاوز سلبيات العدالة التقليدية وتحسين جودتها وسيرها".
وإذا كان المحامي الرقمي يقع في "صلب العدالة الرقمية". فإن عليه "أن يراعي بصرامة الواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين". (المرجع السابق ص 73)
عليه التزام الاستقامة والنزاهة والاعتدال، كما عليه أن يدرس ملف موكله بإخلاص وعناية.
في الختام تشير تغريد حكمت "إن ثورة التكنولوجيا انهضت المجتمعات وطورت وبدلت مختلف جوانب الحياة". (المرجع السابق ص 54)
ورغم إيجابيات العدالة الرقمية فقط طرأ عليه بعض "الخروقات" التي تخترق "السرية". من هنا فهي تدعو إلى إرساء معايير تضمن "أمن المعلومات".
مرة أخرى لا يسعني كقارئ إلا أن أشيد بهذا الإنجاز الرائع الذي يلبي ضرورات العصر فهو يحقق أبرز الفوائد الرئيسية لنظام "العدالة الرقمية".

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