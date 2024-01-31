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570 ألف طالب من الخاصة يستأنفون الفصل الثاني

1/31/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - يلتحق اليوم الخميس نحو 570 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، في مدارسهم الخاصة إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/ 2024، بحسب الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة.
وقال المساعفة لـ"الغد" إن الوزارة اعتمدت في العام الدراسي الحالي تقويما للمدارس الخاصة مغايرا للمدارس الحكومية التي كانت بدأت فصلها الدراسي الثاني في 21 كانون الثاني (يناير) الحالي لغايات تنفيذ إجراءات تعويض الفاقد التعليمي، عبر برنامج التدخلات العلاجية.
وأضاف أن عدد الطلبة في المملكة، بمختلف السلطات التعليمية وفق الإحصائيات، بلغ 2.250 مليون، منهم 570 ألفا في المدارس الخاصة موزعين على 3394 مدرسة.
وأشار إلى أن عودة الطلبة الخميس لمقاعدهم الدراسية تتطلب من المدارس الخاصة أن تكون في أعلى جاهزيتها لتأمين انطلاقة مثلى للفصل الدراسي الثاني.
وبحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي 2023/ 2024، فإن عطلة الشتاء التي استمرت 14 يوما بدأت في 8 كانون الثاني (يناير) الحالي وانتهت أمس الأربعاء.
ونوه المساعفة بأن عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الثاني ستبلغ 99 يوما، فيما بلغت للأول 96 يوما، وبهذا يكون مجموع عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 195 يوما.
وتابع أن التقويم المدرسي حدد موعد بدء الاختبارات التحصيلية النهائية المدرسية للفصل الدراسي الثاني لطلبة مرحلتي التعليم الأساسي والثانوية (الصف 11) في 26 أيار (مايو) المقبل، وتستمر لغاية 15 حزيران (يونيو) المقبل.
وأوضح أن الاختبارات التحصيلية النهائية للفصل الدراسي الثاني لطلبة الثانوية العامة الصف الـ12 (التوجيهي)، أو ما يطلق عليها الاختبارات التجريبية، ستبدأ في 4 أيار(مايو) المقبل، وتستمر لغاية 20 من الشهر ذاته، مشيرا إلى أن العطلة الصيفية ستبدأ في 16 حزيران (يونيو) المقبل.
وفي سياق آخر، قال المساعفة إن الوزارة ستعلن الساعة السادسة مساء اليوم الخميس نتائج الدورة التكميلية للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).
وأشار إلى أن الوزارة سيكون لديها بيان تفصيلي عن نتائج الدورة يتضمن نسب النجاح العامة، ونسب النجاح في المباحث، وتداريج المعدلات.
وأوضح أن الوزارة لن تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان النتائج، وبإمكان الطلبة الدخول على الرابط للاطلاع على نتائجهم عند السادسة مساء اليوم.
يذكر أن عدد الطلبة المسجلين في "تكميلية التوجيهي" لهذا العام لكافة الفروع بلغ 81614 طالبا وطالبة.

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