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توقيع اتفاقية للتأمين على المزارعين المقترضين من الوفاة والعجز

1/31/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - وقعت وزارة الزراعة، أمس، اتفاقيات مع إحدى شركات التأمين لإعفاء المزارعين المقترضين في حالة الوفاة أو العجز الكامل.
وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات، خلال مؤتمر صحفي عقد في مؤسسة الإقراض الزراعي إن الاتفاقية سيكون لها أثر كبير جدا على الحد من المخاطر التي يتعرض لها المزارع أو القطاع الزراعي أو الورثة فيما إذا كانت هناك قروض بأرقام كبيرة جدا؛ لأن الحد الأعلى كان 10 آلاف دينار، والحد الأعلى الذي يتم السماح به هو 3 آلاف دينار من الفوائد.
وأوضح الحنيفات أن الإقراض الزراعي يعد محطة مهمة جدا لدعم المزارعين والحد من آثار التغيرات المناخية ونقص المياه.
وأشار إلى أنه خلال عامين اثنين تم صرف قروض للمزارعين تصل إلى قرابة 160 مليون دينار، منها 56 مليونا بلا فوائد.
وبين أن الوزارة اتجهت إلى القضايا المرتبطة بتوظيف التكنولوجيا وتوفير المياه، ومحاصيل العجز، الأمر الذي رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل.
وأضاف أن الأردن الذي يعتبر من البلدان الفقيرة مائيا، ينتج 61 % مما يستهلك، مؤكدا أن هذا مؤشر إيجابي، فيما ينصب التركيز على محاصيل العجز.
وعن القضايا المرتبطة بالتنمية الريفية وتمكين المرأة، بين الحنيفات أن الوزارة بصدد توفير فرص عمل في الأطراف والمحافظات والبوادي، مشيرا إلى أن حجم الإقراض في هذا المجال تجاوز 30 مليون دينار بدون فوائد.
وتابع أن هناك بعض القضايا المرتبطة بالإنتاج الحيواني ونقص اللحوم الحمراء، حيث تم ضخ مبلغ لا يقل عن 20 مليون دينار لمشاريع الإنتاج الحيواني، ما ينعكس إيجابا على زيادة فرص الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن نسبة الاكتفاء منها ارتفعت خلال عامين إلى 15 %.
وأوضح أن مؤسسة الإقراض الزراعي هي مؤسسة ضامنة وكافلة للعمل الزراعي، وسند للمزارعين، خصوصا أن المخاطر عالية جدا في هذا القطاع.
وتابع أن سقف التسهيلات يصل إلى 210 ملايين دينار، الأمر الذي يدلل على أهمية هذه المؤسسة بدعم وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة.
وبين أنه في العام الماضي وصل مبلغ الإقراض إلى 52 مليون دينار، وأن 95 % من الخطة التحصيلية تم تحقيقها.
وأشار إلى وجود خطة متكاملة العام المقبل للاستفادة من كل الميزات الإقراضية الموجودة لمصلحة المزارعين.
وأكد أن القضايا المرتبطة بالتغير المناخي سيكون لها دور كبير جدا في الخطة الإقراضية، إضافة إلى التنمية الريفية وتمكين المرأة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، كـ”نهر الأردن”.
ولفت إلى أنه ستكون هناك فلترة للمشاريع الريفية، بحيث تنعكس على توفير فرص لمشاريع إنتاجية حقيقية وليست قروضا استهلاكية، وهذا سيكون له أثر كبير في توفير فرص العمل.
وعن الجانب المرتبط بالطاقة المتجددة، قال إنه سيتم رفع مخصصاتها بالتعاون مع صندوق دعم الطاقة المتجددة إلى 20 ألف دينار بدون فوائد للمزارعين، وهو ما سيحد من كلف الإنتاج.
من جهته، بين مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد دوجان، أن من أهم الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة للعام 2024، إعداد خطة إقراضية بقيمة (55) مليون دينار بنسبة زيادة (10 %) عن خطة العام 2023، وتشمل كافة الأنشطة الزراعية والريفية.
وأعلن دوجان عن إطلاق خدمة التأمين من خطري الوفاة والعجز على المزارعين المقترضين، كما تم طرح عطاء لأتمتة الأنظمة المالية في المؤسسة، وإطلاق خدمات إلكترونية، بالاستفادة من منحة البنك الدولي، ويتوقع الانتهاء منها مع النصف الثاني من هذا العام.
وأشار إلى البدء بتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد ونظام التنظيم الاداري للمؤسسة بعد صدور الإرادة الملكية السامية، والذي يهدف إلى خفض التكاليف وتقديم خدمة للمواطنين، من خلال فروع المؤسسة القريبة منه، وإلغاء إدارات الأقاليم وتفويض صلاحياتها للفروع.
كذلك، تم تعديل أسس وقواعد الإقراض، وذلك بإلغاء البند المتعلق بغرامة (3 %) على التأخير في دفع الأقساط المستحقة.
وقال دوجان إنه تم تخصيص مبلغ (1.140) مليون دينار كقروض بدون فوائد؛ لتشجيع الإقبال على استخدام الطاقة المتجددة، بالتعاون مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة.
وتابع:“كما تم منح قروض بدون فوائد لـ(120) شابا وشابة في محافظة معان من الذين تم تأهيلهم وتدريبهم في مجالات المهن الزراعية والحصاد المائي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو).
وزاد:“وكذلك تم منح (300) مزارع في محافظات إربد، وعجلون، والبلقاء، قروضا بدون فوائد؛ لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام ممارسات زراعية حديثة بالتعاون مع السفارة الهولندية.
وأردف:“كما تم إطلاق جائزة للمشروع الريادي (النوعي) في كافة فروع المؤسسة، بهدف تحفيز الإقبال على المشاريع النوعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة ذات القيمة المضافة، ومشاريع التنمية الريفية”.
وبين دوجان أنه تم البدء بخطة استبدال الأبنية المستأجرة بمملوكة، وذلك بإقامة مبنى للإدارة العامة، ومبنى لفرعي الشونة الجنوبية والأغوار الوسطى خلال هذا العام، وكذلك افتتاح فرع جديد في لواء بصيرا بمحافظة الطفيلة.
وأعلن عن إصدار دليل التكاليف للأعمال الزراعية المختلفة، ويتضمن وصفا لمجالات الاستثمار في القطاع الزراعي والريفي وتكاليفها حسب أسعار السوق، بحيث يعتمد هذا الدليل كمرجعية علمية واسترشادية للراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي، وتدارك أي مخاطر محتملة.

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