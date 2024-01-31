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إرجاء إطلاق حالة البيئة الثالث للعام المقبل

1/31/2024 11:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – توقعت وزارة البيئة أن "يصدر التقرير الثالث لحالة البيئة بعد عام تقريباً"، بعد أن تبدأ الفرق الوطنية العشرة المشكلة لإعداده عملها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
وأكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية د. جهاد السواعير لـ"الغد"، أن "الوزارة ومن الناحية التشريعية غير ملزمة بوقت محدد لإصداره، بخاصة أن هنالك قضايا بيئية وعلى المدى الطويل، لا يطرأ عليها أي تغيير".
وبرغم أنه مضي أكثر من سبع سنوات على إصدار التقرير الثاني عام 2016، والتي قد تبدو فترة طويلة، الا أن السواعير "قلل من أهمية التأخير"، باعتبار أن الوزارة تمضي ضمن المسار الصحيح، وستدرج كافة المستجدات البيئية ستُعكس في التقرير الجديد.
وأشار الى أن "الوزارة تمكنت من الحصول أخيراً على دعم مالي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لإعداد التقرير".
وتقوم الوزارة حالياً، بحد قوله "بإجراءات تعيين خبير أجنبي لتدريب فرق العمل وبناء قدراتهم، لضمان أن يكون تقرير حالة البيئة الثالث مختلفاً عن سابقيه من ناحية المضمون، بحيث يحاكي التطورات العالمية بشأن القضايا البيئية".
وأشار الى أن "ستعقد عدة ورش عمل تشاورية ووطنية ستعقد بهذا الشأن، بحيث من المتوقع أن يبدأ العمل بإعداد التقرير بعد انتهاء شهر رمضان المبارك في نيسان (ابريل) المقبل".
وفي هذه الأثناء، ومنذ نهاية العام الماضي بدأت "الفرق بجمع المعلومات والبيانات لنحو 23 مؤشر، يتعلق بأكثر من عشرة قطاعات من بينها المياه، والتغير المناخي، والتنوع الحيوي، وغيرها".
وتنبع أهمية اصدار هذا التقرير كونه يقدم تفصيلاً علمياً شاملاً ودقيقاً لوضع البيئة في المملكة، مع شرح التحديات التي تعاني منها، وتقديم الحلول المناسبة لها، كما ورد في التقرير السابق لحالة البيئة عام 2016
يأتي ذلك، في وقت كان أظهر فيه تقرير حالة البلاد للعام الماضي عن أن التقدم المحرز على صعيد البيئة يعد "محدوداً"، رغم تزايد الاهتمام بالقضايا البيئية والضغوط على عناصرها، والمتمثلة بالتسارع في الزيادة السكانية، والرقعة العمرانية، والتنوع في الصناعات.
ويشارك في وضع هذه التقرير، التي كانت صدرت النسخة الأولى منه عام 2009، والثانية عام 2016، مجموعة من الخبراء والمختصين الممثلين لكافة الجهات والأطياف ذات العلاقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
وتتبع الجهات منهجية في إعداد التقرير تستند على تحليل الواقع البيئي عبر جمع المعلومات، والمؤشرات البيئية، وتحديد الضغوط المباشرة وغير المباشرة المؤثرة على قطاعات البيئة المختلفة، والأثار المتوقعة، وتقييم الاستجابة المؤسسية والفنية.
وكل ذلك يهدف، بحسب المصدر "تمكين أصحاب القرار، والمختصين بالمعلومات اللازمة لاتخذا القرارات المتعلقة بقضايا التنمية والبيئة، لتكون مرتكزة على المعلومات الصحيحة، بل ومدعومة بالبراهين".
وكل ذلك يساهم في تحقيق التوازن بين الخطط والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، واستغلال المصادر الطبيعية، والنظم الإيكولوجية والبيئية، والتصدي لـ"قرارات وطنية ذات أهمية بالغة مثل شح المياه، والتصحر والتدهور البيئي، والكوارث الطبيعية والإنسانية".
ويعطي التقرير شرحاُ حول واقع قطاعات الطاقة، والصناعة والتعدين، والسياحة والموروث الثقافي، والغلاف الجوي، والموارد المائية، والأراضي، والتنوع الحيوي، والنفايات، وأبرز التحديات ذات العلاقة بالشأن البيئي، مع تقديم جملة من التوصيات والحلول لها لصناع القرار.
ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن "التقرير يعطي لمحة مفصلة عن السياسات والإطار التشريعي والمؤسسي للعمل البيئي وصولاً الى تحسينها بهدف تطوير العمل البيئي في المملكة".
وأطهر تقرير الأداء البيئي لعام 2022 "تراجع" الأردن للمركز 81 في ترتيب دول العالم، مقارنة مع 180 دولة مدرجة في التقرير، "متراجعا" بذلك 33 مركزا، وإن كان تقدم الى المستوى الثاني على مستوى الدول العربية

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