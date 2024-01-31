جيش الاحتلال يقرر تقليص قواته بالحدود مع لبنان
التاريخ
1/31/2024 11:28:36 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية
إن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص قواته المتمركزة في المناطق المتاخمة للحدود
اللبنانية، وإن فرقا أمنية محلية ستتولى عملية الاستجابة للحوادث الأمنية في هذه
المناطق.
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